De 5 beste Android-apps en games van de week (editie #28 2021)

Beter bellen met WhatsApp, aliens te grazen nemen en heb jij al een tweede brein? Dat en meer in dit wekelijkse overzicht van de beste Android-apps, games en updates.

Lees verder na de advertentie.

1. WhatsApp

De coronamaatregelen worden weer iets strenger en daarom komt deze update voor WhatsApp heel gelegen. Videobellen via Nederlands populairste chat-app wordt namelijk weer een stukje fijner. De appupdate verandert met name het scherm dat je ziet tijdens het telefonieren.

Alle knoppen zijn naar de onderkant van het scherm verplaatst. Dat is fijn, want telefoonschermen worden steeds groter, maar onze handen groeien niet mee. Je kunt nu makkelijker telefoongesprekken ophangen, de microfoon even dempen of het audiogesprek omzetten naar een videogesprek.

WhatsApp Messenger WhatsApp LLC 8 (140.193.916 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Reisapp

Helaas ziet de vakantie er ook dit jaar anders uit dan normaal. Wie niet voor nare verrassingen wil komen te staan, doet er verstandig aan de Reisapp van de Rijksoverheid te downloaden. Daarmee kun je per land opzoeken welke (corona)maatregelen er gelden.

Ook zie je in één oogopsalg of je relatief veilig op pad kunt (bij code groen of geel), of dat er risico’s aan je reis kleven (code oranje en rood). Per land kun je ook zien welke aanvullende regels er voor reizigers uit Nederland gelden, of en waar de ambassade zit en waar je verder nog meer rekening mee moet houden.

Reisapp Rijksoverheid 7,4 (7.269 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. XCOM 2 Collection

Het heeft even mogen duren, maar XCOM 2 Collection is eindelijk beschikbaar op Android. Deze collectie omvat niet alleen de basisgame, maar ook de vier reeds verschenen uitbreidingen. XCOM 2 kwam in 2016 uit voor de pc en gameconsoles en daarom is de Android-versie helemaal op maat gemaakt. De adviesprijs is fors, maar je hebt wel garantie op tientallen uren spelplezier.

Onder meer de besturing is op de schop gegaan. Je bestuurt het tactische schietspel, waarbij je en de computergestuurde vijand om de beurt een zet maken, dus via het touchscreen. Technisch gezien kun je het spel op je Android-smartphone spelen, maar een groot tabletscherm speelt veel fijner weg. Een smetje op de Android-versie van XCOM 2 is dat je niet met een controller kunt spelen.

XCOM 2 Collection Feral Interactive 7,2 (128 reviews) € 27,99 via Google Play via Google Play

4. Crash Drive 3

Als XCOM 2 aan de ene kant van het spectrum staat, dan vindt je Crash Drive 3 aan de andere kant. In deze racegame draait het niet om rustig en logisch over je volgende stap nadenken, maar regeert de chaos. Samen met andere spelers race je in allerlei voertuigen door een gigantische open wereld.

Zoals je aan de titel kunt aflezen is het hierbij de bedoeling dat je elkaar zo spectaculair mogelijk van de weg afbeukt. In welke setting je dit doet, mag je zelf weten. Er zitten namelijk allerlei spelvormen in Crash Drive 3. Je kunt bijvoorbeeld ‘Agenten tegen boeven’ spelen, waarbij de ene helft van de spelers de andere helft moet pakken. Ook is er een spelvorm waarbij het de bedoeling is om met z’n allen een gigantische strandbal te slopen.

Crash Drive 3 M2H 7,6 (708 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Obsidian

We leven momenteel in een informatiesamenleving en worden de hele dag blootgesteld aan een overdaad van informatie. Daar speelt Obsidian op in. De nieuwe app omschrijft zich als “Een tweede brein”. Je kunt Obsidian het best zien als een hele uitgebreide notitie-app met een psychologische twist.

De app is namelijk nonlineair. Dat betekent dat je in Obsidian gedachtenspinsels en aantekeningen niet per se in duidelijk onderverdeelde mapjes stopt, maar gebruikmaakt van connecties. Via een snelkoppeling kun je zo twee op het eerste gezicht vrij willekeurige notities met elkaar koppelen. De app beschikt ook over een uitgebreide grafiek waarin al je notities, hersenspinsels en opmerkingen staan. Obsidian is even wennen, maar het idee achter de app is fascinerend.