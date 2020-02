GeForce Now review: een betere deal dan Google Stadia

GeForce Now Gratis Onze score 8

Google Stadia heeft indrukwekkende technologie, maar bijzonder weinig games. GeForce Now is nu beschikbaar en lost dat probleem op. Lees meer in onze GeForce Now review.

GeForce Now review

Naast Google Stadia kun je nu ook aan de slag met GeForce Now op je Android-smartphone: een nieuwe manier om games te streamen. Met een hoop titels om uit te kiezen en een lage prijs is dit een geduchte concurrent voor Google.

Bij Google Stadia moet je namelijk naast het abonnement nog losse games kopen, waarbij de keuze bovendien zeer beperkt is. Met GeForce Now kun je games spelen die je al hebt gekocht via Steam, de Epic Games Store, Uplay en Battle.net.

Aanbod van GeForce Now

Lanceer je een game via GeForce Now, dan wordt een versie van de gamewinkel gestreamd via de cloud. Je logt in en gaat aan de slag. Dat is handig, omdat je games niet dubbel hoeft te kopen. Je kunt helaas niet alle games spelen, maar enkel de titels die door GeForce Now worden ondersteund. Games van bijvoorbeeld uitgevers Electronic Arts, Rockstar en Square-Enix werken nog niet.

Toch is het aanbod beduidend groter dan bij Google Stadia. Er zijn meer dan driehonderd games waar je direct in kunt springen. Daarnaast kun je duizend andere games op Steam spelen via losse sessies. Dat betekent dat je elke keer na het inloggen de game eerst moet installeren.

Het toevoegen van games en het inloggen bij de winkel via een webbrowser voelt nog niet erg gestroomlijnd. Het zou bijvoorbeeld veel gebruikersvriendelijker zijn als je eenmalig inlogt bij Steam en vervolgens ziet welke games je allemaal uit je bibliotheek kunt streamen. Hopelijk gaat dat in de toekomst soepeler.

Niet zo soepel

De speelervaring met GeForce Now is ook niet zo soepel als Stadia. Google heeft zijn streamingdienst oneindig geoptimaliseerd, zodat je met zo min mogelijk vertraging kunt spelen. GeForce Now vraagt wat meer bandbreedte (50Mbps wordt aangeraden) om goed te werken. Zelfs terwijl de dienst maximaal in een resolutie van 1080p streamt. Je wifi-verbinding moet tevens erg stabiel zijn om lekker te kunnen gamen.

Heb je een stabiele verbinding? Dan werken de games goed. Natuurlijk is er wel een kleine vertraging merkbaar, maar we hebben geluk dat één van de servers in Amsterdam staat.

Prijs en beschikbaarheid

Vooral interessant is de prijs van GeForce Now. De dienst heeft nu een introductieprijs van 5,49 per maand (een uiteindelijke prijs is nog niet bekend). Daarnaast is er een gratis versie die je kunt proberen. Het nadeel van de gratis versie is dat je in een wachtrij wordt geplaatst en vervolgens maar een uur kunt spelen.

Daarna zet de dienst je opnieuw in de wachtrij. Betaal je voor de dienst, dan mag je maximaal zes uur achter elkaar spelen en heb je voorrang in de wachtrij. Tevens wordt met de betaalde versie RTX ingeschakeld. Dat betekent dat games die deze technologie ondersteunen er extra realistisch uitzien.

GeForce Now ondersteunt alle Android-smartphones met minimaal 2GB werkgeheugen die op Android 5.0 of nieuwer draaien. Chromebooks werken nog niet, maar een webversie van GeForce Now is in de maak. De allerbeste manier om GeForce Now te ervaren is via een Nvidia Shield die je aan de televisie hangt. Dan heb je een goedkope spelcomputer staan die je nooit hoeft te upgraden.

Conclusie GeForce Now review

GeForce Now is een zeer interessante speler voor het streamen van games. Met een flink aanbod, ondersteuning voor veel Android-toestellen en een aantrekkelijke prijs (inclusief gratis versie) moet Google zich zorgen maken. Dit is wat Stadia had moeten zijn. Wel zijn er nog aardig wat nadelen aan GeForce Now verbonden, maar hopelijk lost Nvidia die in de loop van de tijd op.

→ Download de GeForce Now-app in de Play Store (gratis)

