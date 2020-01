Gids: Alle functies van de Google Stadia-app uitgelegd

Stadia Gratis Onze score 8

Met Google Stadia heb je geen spelcomputer of dure pc meer nodig om games in de beste kwaliteit te spelen. Om alles uit de dienst te halen, leggen we in deze gids elke functie van de Stadia-app uit.

Alles over de Google Stadia-app

De Stadia-app is de start voor gamen via Google Stadia. De applicatie bestaat grotendeels uit drie verschillende secties: home, winkel en verkennen. Toch zijn er daarnaast meer handige functies in de app te vinden. In dit artikel gaan we alle mogelijkheden langs.

Home

Home is de plek waar de app start na het inloggen met je Google-account. Hier zie je de laatste game die je aan het spelen was met een rode playknop. Je kunt kiezen op welk apparaat je verder wil spelen en van start gaan door op die knop te drukken. Scrol je naar beneden, dan zie je jouw andere games en de opnames die je hebt gemaakt via de knop op de Stadia-controller.

Winkel

De Winkel-tab is uiteraard de plek om nieuwe games te kopen. Hier zie je ook de gratis spellen die je krijgt met een Pro-abonnement. Vergeet die niet te claimen voor de maand voorbij is! Andere games koop je door op de koopknop te tikken. Het is daarna makkelijk om één van de verschillende betaalopties te kiezen. Denk aan creditcard, PayPal, je Google Play-saldo of iDeal.

Verkennen

Wil je wat meer informatie over Stadia en de games? Dan moet je bij ‘Verkennen’ zijn. Dat is op het moment van schrijven duidelijk de minst boeiende tab, want je vindt er enkel wat linkjes naar YouTube-video’s, nieuws en het forum.

Controller verbinden

Om games met de speciale Stadia-controller te spelen, moet je die controller eerst verbinden. Zorg ervoor dat de app je locatie kan vinden en bluetooth aan staat. Tik daarna op het icoontje van de controller in de app en zet de controller aan. Zet je Chromecast aan en voer met de controller de code in die je op het scherm vindt.

Online status aanpassen

Naast het icoontje van de controller staat een plaatje van twee poppetjes met een cijfer ernaast. Door op het icoontje te tikken, kun je jouw vrienden vinden en je online status aanpassen. Tik op je avatar voor twee menu-opties: online en bezet. Zet je jouw status op bezet, dan demp je alle meldingen van andere spelers. Hiermee zien spelers nog wel dat jij online bent, maar weten ze ook dat je waarschijnlijk niet direct reageert.

Instellingen

De meest interessante hoek van de Stadia-app zijn toch wel de instellingen. Die vind je door rechtsboven op je avatar te tikken. Bij het kopje ‘Aankopen en abonnementen’ zie je bijvoorbeeld wanneer je Stadia Pro-abonnement afloopt en automatisch wordt hernieuwd. Handig om het proefabonnement voor die tijd uit te schakelen als je geen tien euro per maand wil betalen.

Het belangrijkste in het instellingenmenu is echter de mogelijkheid om de kwaliteit van de games te bepalen. Bij ‘Datagebruik en prestaties’ geef je aan of je de beste visuele kwaliteit wil hebben, of het datagebruik wil beperken. Bij ‘Scherm’ kun je vervolgens hdr inschakelen voor de mooiste kleuren en het beste contrast.

Ook interessant is ‘Vrienden en privacy’. Hier geef je onder andere aan wie mag zien of je online bent, welke prestaties je haalt en wie je vrienden zijn. Je krijgt bij elk onderdeel de keuze tussen ‘Niemand’, ‘Vrienden’, ‘Vrienden en hun vrienden’ of ‘Alle spelers’. Denk goed na wat je publiekelijk met mensen wil delen en wat je liever voor jezelf houdt.

De Google Assistent

Door in het instellingenmenu op ‘Google Assistent’ te tikken, is het mogelijk om de spraakassistent in te schakelen voor de Stadia-controller. Dat kan nu alleen nog in combinatie met een Chromecast.

Na het drukken op de Google Assistent-knop op de Stadia-controller kun je vragen stellen die je normaal ook aan de Assistent vraagt. Daarnaast zijn specifieke Stadia-vragen mogelijk, zoals ‘Speel Destiny 2’ of ‘Speel Assassin’s Creed: Odyssey op de tv in de woonkamer’.

Download de Stadia-app

Download de Stadia-app via onderstaande link in de Play Store.

→ Download de Stadia-app in de Play Store (gratis)

