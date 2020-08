In de Play Store staan handenvol apps om documenten, excel-bestanden of PowerPoints te bekijken en bewerken. In dit artikel sommen wij 5 interessante Office-apps op voor Android.

De beste Office-apps voor Android

De hele maand augustus staat het thema Back to School centraal op Android Planet. In dit artikel zetten we verschillende Office-apps in willekeurige volgorde onder elkaar. Zo’n app biedt de mogelijkheid om verschillende type bestanden in te zien en bewerken zoals Word-documenten, pdf’s en excel-bestanden.

Uiteraard zijn er ook nog veel andere apps in de Play Store te vinden die veelal dezelfde functies hebben. Ook vind je daar veel losse applicaties voor een specifieke type bestand. Denk daarbij aan de drie losse apps van Google: Docs, Spreadsheets en Presentaties.

Natuurlijk is zo’n app heel persoonlijk en verschilt het per individu wat je fijn vindt qua mogelijkheden of niet. Ook kan het liggen aan een totaalpakket van een Office-dienst die je misschien al gebruikt. Zo kun je naast een Android-app dezelfde dienst ook gebruiken op een laptop, computer of bijvoorbeeld tablet.

Gebruik jij een andere app dan onderstaande, laat het dan even weten in de reacties onder dit artikel! Vertel dan ook gelijk even waarom jij specifiek die app gebruikt. Gaat dat om speciale functies, het uiterlijk van de app of misschien de kosten?

1. Polaris Office

Beoordeling: 7,8

Aantal Play Store-beoordelingen: 600.000

Kosten: Gratis (met in-app aankopen)

Advertenties: Ja, maar wel af te kopen

Mogelijkheid voor betaald abonnement: Ja

Type bestanden: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PPS, PPSX, TXT, HWP, ODT en PDF

Met deze app kun je dus de meest gebruikte soort bestanden bekijken en bewerken. Polaris Office werkt in 18 talen en is 60MB groot. Er is ondersteuning voor opslag in de cloud, maar je kunt ook bestanden vanuit andere bekende clouddiensten openen.

Zo kun je direct aan de slag met je documenten en powerpoints die in Dropbox, OneDrive of Google Drive zijn opgeslagen. De app is gratis te gebruiken, maar dan heb je wel te maken met advertenties. Het is mogelijk om deze af te kopen voor een eenmalige betaling van 4,69 euro.

Daarnaast kun je ook verschillende abonnementen afnemen. Vervolgens kun je gebruikmaken van allerlei premium-functies van Polaris Office. Denk daarbij aan extra cloud-opslag, synchronisatie tussen meer apparaten of het bewerken van pdf-bestanden. Kosten daarvoor variëren van 4,45 tot 6,33 euro per maand.

→ Download Polaris Office in Google Play Store (gratis)

2. WPS Office

Beoordeling: 8,8

Aantal Play Store-beoordelingen: 2.200.000

Kosten: Gratis (met in-app aankopen)

Advertenties: Ja, maar wel af te kopen

Mogelijkheid voor betaald abonnement: Ja

Type bestanden: DOC, DOCS, WPT, DOTM , DOCM, DOT, DOTX, XLS, XLSX, XLT, XLTX, CSV, XML , ET, ETT, PDF / PPT, POT, DPS, DPT, PPTX, POTX, PPSX, TXT, LOG, LRC, C, CPP, H, ASM, S, JAVA, ASP, BAT, BAS, PRD, CMD

WPS Office is trots op het feit dat het qua opslaggrootte de kleinste Office-app is in de Play Store. Met deze app kun je allerlei bestanden openen en bewerken. Daarnaast is (net als bij nagenoeg elke Office-app) cloud-ondersteuning aanwezig.

WPS Office is wereldwijd meer dan 700 miljoen keer gedownload. Dat komt, omdat WPS Office ook op andere platformen te gebruiken is. Ook deze app biedt verschillende in-app aankopen. Daarmee kun je advertenties afkopen, cloudopslag van WPS zelf gebruiken of bijvoorbeeld watermerken invoegen. Het eerste jaar kost je 19,99 euro, daarna betaal je 31,99 euro per jaar.

→ Download WPS Office in Google Play Store (gratis)

3. Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint & Meer

Beoordeling: 8,8

Aantal Play Store-beoordelingen: 100.000

Advertenties: Nee

Mogelijkheid voor betaald abonnement: Ja

Type bestanden: precieze bestandstypes onbekend

Zeg je Office, dan zeg je Microsoft en sinds enkele maanden is zo’n collectieve Office-app te vinden in de Google Play Store. Wil je dus Word-, Excel-, PowerPoint- of OneDrive-bestanden openen, dan kan dat allemaal in deze app. Ook kun je snel en makkelijk pdf’jes en andere bestanden openen, bekijken en bewerken.

Zo heb je dus geen losse Microsoft-apps meer nodig, alhoewel die nog steeds te downloaden zijn in de winkel van Google. Heb je al een Microsoft 365-abonnement, dan kun je daarmee inloggen op de mobiele app. Daardoor worden ook premiumfuncties ontgrendeld. Welke dat exact zijn ligt echter weer aan het exacte type 365-abonnement wat je hebt.

→ Download Microsoft Office in Google Play Store (gratis)

4. Docs to Go

Beoordeling: 8,4

Aantal Play Store-beoordelingen: 225.000

Advertenties: Ja, maar wel af te kopen

Mogelijkheid voor betaald abonnement: Ja

Type bestanden: precieze bestandstypes onbekend

Heb je het over Office-apps voor Android, dan verdient ook Docs to Go een plekje. Het uiterlijk voelt wel erg gedateerd aan. Dat neemt niet weg, dat veel mensen dat juist weer zien als grote plus.

Het bedrijf achter de app, Dataviz, bestaat al sinds 1984. Ook met hun apps en deze Android-variant open je nagenoeg elk Office-bestand en in app-aankopen zijn ook van de partij. Per specifieke functie betaal je eenmalig 6,49 euro.

Zo ontgrendel je het kunnen synchroniseren van bestanden met computers, het openen van beveiligde bestanden en het gebruik kunnen maken van bestanden vanuit clouddiensten. Wil je deze functies alle drie gebruiken én wil je geen advertenties zien, dan betaal je eenmalig 16,49 euro.

→ Download Docs To Go in Google Play Store (gratis)

5. OfficeSuite

Beoordeling: 8,4

Aantal Play Store-beoordelingen: 1.200.000

Advertenties: Ja, maar wel af te kopen

Mogelijkheid voor betaald abonnement: Ja

Type bestanden: DOC, DOCX, DOCM, XLS, XLSX, XLSM, PPT, PPTX, PPS, PPSX, PPTM, PPSM, PDF, RTF, TXT, LOG, CSV, EML, ZIP; (Open Office – ODT, ODS en ODP

Ook nemen we OfficeSuite mee in deze korte round-up, want ook dat is een bekende Office-app. Net als andere apps zien we hier ondersteuning voor tientallen talen en is er spellingscontrole aanwezig.

Als je de app installeert kun je zeven dagen gebruikmaken van alle premium-functies om te kijken of dat wat voor jou is. Daarna is mogelijk om een premium-abonnement af te sluiten. Daarmee zet je makkelijk bestanden om qua bestandsformaat, krijg je 50GB opslagruimte in de cloud en kun je OfficeSuite ook gebruiken op Windows- en iOS-apparaten. Kosten daarvoor zijn 4,49 per maand of 32,99 per jaar.

→ Download OfficeSuite in Google Play Store (gratis)

