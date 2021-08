Dit zijn de beste apps om je huiswerk en studie te plannen

Scholieren en studenten moeten een hoop plannen, van huiswerk tot colleges. Met deze planning-apps mis je nooit meer een deadline.

Lees verder na de advertentie.

Beste planning-apps voor scholieren en studenten

Als scholier of student moet je een hele hoop bijhouden. Je hebt huiswerk en deadlines voor papers, examens om voor te bereiden, colleges en lessen om te volgen, cijferlijsten om bij te werken en nog veel meer. Het is toch reuze handig als je al deze dingen bij kunt houden in een app? Goed nieuws, want met deze apps schep je orde in de chaos.

1. HuisWerk (Pro)

Zoek je een app die werkelijk alles rond je school of studie bij elkaar zet, dan hoef je niet verder te zoeken dan HuisWerk. Je vult in de app eerst je vakken in, daarna kun je jouw complete lesrooster en je huiswerk toevoegen.

Er staan veel apps in de Play Store die dit kunnen, maar HuisWerk gaat een stuk verder. Zo kun je met deze app bijvoorbeeld ook een eenmalige roosterwijziging invullen, je cijferlijst bijhouden en vakanties toevoegen.

Ook de mogelijkheden die je krijgt om je rooster aan te passen zijn indrukwekkend. Bijvoorbeeld wat jouw eerste weekdag is, hoeveel dagen in je week je les hebt, het maximale aantal lessen per dag en of je een melding wil vlak voor een les begint, maar ook vlak voor een les eindigt. Het rooster kan tevens synchroniseren met je Google Agenda.

Handig zijn ook de widgets, die je zelf naar eigen wensen kunt aanpassen in de instellingen van de app.

HomeWork Klwinkel.com 7,8 (16.224 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

In de HuisWerk-app zijn advertenties te zien. Niet schermvullend gelukkig, maar als dunne balkjes bovenin het scherm. Wil je die niet zien, dan moet je de HuisWerk Pro-app in de Play Store kopen.

HomeWork Pro Klwinkel.com 9 (180 reviews) € 2,49 via Google Play via Google Play

2. Mijn Huiswerk

Mijn Huiswerk is een app met weinig poespas, maar juist daardoor blijft alles overzichtelijk. In de app voeg je vakken toe, waarna je er huiswerk aan kunt hangen. Zodra je huiswerk invoert, vul je het vak en de deadline in. Tevens is het mogelijk om een herinnering in te stellen. Dat je bijvoorbeeld een dag van te voren om 8 uur ‘s avonds er nog aan wordt herinnerd dat je een opdracht af moet hebben voor de les van morgen.

Elk vak geef je een eigen kleur, waardoor je makkelijk onderscheid kunt maken tussen de verschillende vakken. Je kunt ook het huiswerk per vak weergeven.

Een opvallend detail is dat in de app het diskettesymbool wordt gebruikt om iets op te slaan, terwijl de gemiddelde scholier waarschijnlijk niet eens weet wat een diskette is. Mocht je het zelf ook niet weten: dit zijn schijfjes die je vroeger in de computer duwde om dingen op te slaan, omdat er nog geen harde schijf aanwezig was en al helemaal geen cloud.

Mijn Huiswerk Kevin van Mierlo 9,2 (531 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Studenten Kalender

De Studenten Kalender-app legt, zoals de naam al verklapt, de focus op de kalender, die je per week of per maand kunt bekijken. Je vult in de app je vakken, lesrooster en rapportcijfers in. De app heeft dus niet zoveel te maken met je huiswerk, hoewel je die wel als losse evenementen kunt toevoegen. Wil je gewoon weten waar je aan toe bent qua lessen, dan is dit een fijne app om te gebruiken.

Student Calendar - Remember tasks ToDo & Timetable Apps CC 9,4 (27.843 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Timetable

Wil je jouw schoolplanning gewoon simpel, maar toch kleurrijk geordend hebben? Dan moet je Timetable hebben. Simpelheid en gemak staan vooraan met deze app. Veeg opzij om je schema per dag te zien, of houd je smartphone horizontaal om een hele weekweergave te tonen. Daarnaast kun je in de takenlijst je huiswerk en studieopdrachten plaatsen.

Class Timetable - Schedule App Class Timetable LLC 8 (7.663 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Todoist

Wil je de dingen die je voor je studie doet combineren in een app met je andere taken, dan kun je beter een taken-app proberen. Wij hebben de beste taken-apps voor Android voor je op een rij gezet.

Onze voorkeur gaat uit naar Todoist, omdat deze app barst van de functies. De gratis versie is alleen best wel uitgekleed qua mogelijkheden. Wil je een complete app zonder te betalen? Dan raden we Microsoft To Do aan.

Todoist: To-Do List, Tasks & Reminders Doist 9 (228.630 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Agenda-apps gebruiken

Natuurlijk kun je ook een agenda-app gebruiken om je studie te plannen. Wij hebben de beste agenda-apps voor scholieren en studenten op een rij gezet. En met deze apps maak je het volgen van online colleges makkelijker.

Dit maandthema wordt gesponsord door OPPO. OPPO heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen we publiceren.