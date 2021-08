Deze 5 apps maken online colleges makkelijker

Ga jij vanaf september de collegebanken in? Waarschijnlijk krijg je ook dit jaar weer (deels) via internet les. Daarom hebben we vijf apps voor je verzameld die online colleges leuker en makkelijker maken.

Online colleges worden makkelijker met deze 5 apps

Colleges volgen via internet kan best handig zijn, maar het brengt ook uitdagingen met zich mee. Deze vijf apps maken jouw online colleges net dat beetje makkelijker.

1. My Study Life

Als je veel online les krijgt, heb je ook veel eigen verantwoordelijkheid. Dat maakt het nog belangrijker dan normaal om je leven goed te organiseren. My Study Life is daarvoor een heel handige app. Je slaat je verschillende colleges, deadlines en examens eenvoudig op in de cloud, zodat je ze vanaf je al je apparaten kunt benaderen. Zo heb je een goed overzicht van wat je te doen staat, zelfs als je vaak thuis achter het scherm zit.

Je kunt in My Study Life ook aangeven hoe ver je gevorderd bent met een bepaalde paper of opdracht. Zo krijg je in één oogopslag zicht op de voortgang die je hebt gemaakt en hoeveel tijd je nog aan een bepaald project moet besteden.

2. Evernote

Als je tijdens een online college aantekeningen maakt, wil je die natuurlijk goed organiseren. Evernote is één van de populairste notitie-apps voor studenten. Je kunt losse ideetjes of zinnen opschrijven en daar later allerlei content aan toevoegen. Een link, een pdf of zelfs audio die je van het college hebt opgenomen. Het is ook mogelijk om je notities te koppelen aan je Google Agenda. Zo breng je orde aan in jouw chaos.

Natuurlijk werkt Evernote via de cloud, zodat je je notities en aantekeningen overal kunt bekijken. Of je nu achter je Chromebook zit of onderweg even iets wil checken op je telefoon. Het is ook mogelijk om je aantekeningen te delen met andere studenten, als jullie bijvoorbeeld een (online) presentatie moeten geven.

3. Forest

Als je het over online colleges hebt, denk je misschien niet direct aan apps voor concentratie. Toch zijn die heel belangrijk. Het is vaak verleidelijk om tijdens het digitale praatje van de professor even je Facebook te checken. Daarom is een app als Forest erg handig. Die daagt je uit om je te focussen op waar je mee bezig bent en je smartphoneveslaving te beteugelen.

Dat doet de app via een beproefd concept. Je plant een digitale boom die groeit zolang je een bepaalde periode niet op je telefoon kijkt. Als je dat wel doet, stagneert de groei en zal de boom uiteindelijk zelfs sterven. Dat wil je natuurlijk niet! Als je je sociale media weet te weerstaan, geeft Forest je uiteindelijk een heel bos.

4. Google Meet

Sommige online colleges vinden plaats via Google Meet, maar je kunt de app ook gebruiken om digitaal te overleggen met je medestudenten. Het is mogelijk om tot maar liefst 250 mensen uit te nodigen voor de vergadering. Bovendien bevat de app veel handige functies om het gesprek in goede banen te leiden.

Denk hierbij aan het digitaal opsteken van handen als iemand een vraag heeft. Ook kun je een poll maken om er snel achter te komen hoe de groep over een bepaalde kwestie denkt. Het opzetten van een meeting is zo gepiept en je kunt via bijna al je apparaten deelnemen.

5. Grammarly

Taal is voor een student erg belangrijk. Zeker als je je docenten door online colleges weinig ziet, is een app die je helpt om betere zinnen te maken heel handig. Grammarly is zo’n app, al werkt hij helaas alleen in het Engels. Als dat op jouw opleiding de voertaal is, kun je er veel plezier aan beleven. Zo haal je eenvoudig grammaticafouten uit je mails en vertelt de app hoe de toon van je bericht overkomt.

Je kunt Grammarly natuurlijk ook gebruiken om betere papers te schrijven. Als je omslachtige formuleringen gebruikt, krijg je suggesties voor eenvoudigere taal. Dat komt de helderheid van je boodschap ten goede. Je krijgt ook een seintje als je woorden typt die in de context van je zin misschien niet kloppen.

Maandthema: back to school

