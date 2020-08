Telegram Gratis Onze score 8

Het heeft eventjes geduurd, maar vanaf nu kun je via Telegram met familie, vrienden en kennissen videobellen. We laten zien hoe het werkt.

Videobellen via Telegram doe je zo

WhatsApp-concurrent Telegram heeft 400 miljoen gebruikers en viert die mijlpaal met een presentje voor de trouwe achterban: videobellen. Voorlopig werkt het alleen 1-op-1, maar binnenkort kun je ook groepsgesprekken met beeld voeren.

Videobellen met Telegram doe je zo:

Zorg dat je de nieuwste versie van Telegram op je telefoon hebt staan; Open de app en tik op de chat met de persoon die je wil videobellen; Tik op haar/zijn naam en kies ‘Video’ onder de profielfoto.

De update rolt geleidelijk uit. Zie je de Video-knop nog niet? Dan is jouw versie van de Telegram-app mogelijk nog niet bijgewerkt. Videobellen via Telegram is overigens gratis, afgezien van de gebruikelijke kosten voor (mobiel) internet. Je kunt tussen Android en iOS videobellen, dus vrienden met een iPhone kun je ‘gewoon’ bereiken.

→ Download Telegram in de Play Store (gratis)

Groepsgesprekken op komst

Verder benadrukt de WhatsApp-concurrent dat de functie voorlopig nog in ‘Alfa’-status is. Met andere woorden: mogelijk zitten er nog wat haperingen in de lijn, zoals een matige audiokwaliteit of slechte verbinding.

De feature is dus nog niet af. Telegram wil binnenkort bijvoorbeeld groepsgesprekken gaan toevoegen. Op die manier kun je met meerdere personen tegelijkertijd videobellen. Aartsrivaal WhatsApp heeft deze functie overigens al.

Veilig videobellen

Telegram staat bekend als een privacyvriendelijke chat-app. Het bedrijf benadrukt in het persbericht dan ook dat gesprekken end-to-end versleuteld zijn.

Dit houdt in dat alleen jij en de ontvanger de inhoud van jullie gesprek meekrijgen: Telegram kan niet meekijken (en luisteren). Je kunt overigens tijdens het bellen continu het beeld aan-/uitzetten.

Daarbij is de technische werking van de chat-app open source. Iedereen kan dus ‘onder de motorkap’ meekijken en precies nagaan hoe de app in elkaar steekt.