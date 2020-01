Dit moet je weten over de BlackBerry Key2

De BlackBerry Key2 is een Android-smartphone voorzien van een fysiek qwerty-toetsenbord. Onder het 4,5 inch-scherm zitten vier rijen toetsen om je berichten op uit te tikken. Dat is bijvoorbeeld handig voor zakelijke gebruikers, die de hele dag aan het tikken zijn. Er worden dan ook allerlei apps meegeleverd om die gebruikers tegemoet te komen. Dit is de opvolger van de BlackBerry KeyOne, voorzien van krachtigere hardware en een betere camera.

Pluspunten BlackBerry Key2 Compleet toetsenbord om sneller te tikken

Extra apps voor zakelijke gebruikers

Grote accu die makkelijk een dag mee gaat

Vingerafdrukscanner ontgrendelt snel

Scherm is aan de kleine kant

Fysiek toetsenbord niet voor iedereen interessant