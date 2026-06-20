3 redenen waarom de Jackery SolarVault 3 Pro Max een goede thuisbatterij is (ADV)

Als je zonnepanelen op je dak hebt, worden de opbrengsten vanaf 2027 flink minder. Met een thuisbatterij sla je stroom op, zodat je deze op een later moment kan gebruiken. Een goede optie is de Jackery SolarVault 3 Pro Max. We vertellen je waarom.

Zo bespaar je flink op je energierekening: Jackery SolarVault 3 Pro Max

Vanaf 1 januari kunnen we gedag zeggen tegen de salderingsregeling, waarbij je eigen opgewekte stroom één-op-één bij het terugleveren kan wegstrepen tegen de stroom van het net die je gebruikt. Na deze datum krijg je vrijwel niets meer voor terug geleverde energie. Daarom is het handiger om de stroom die je niet direct gebruikt op te slaan.

Zo kan je deze op een later moment alsnog gebruiken en hoef je niet van het net te pakken. Dit kan met een thuisbatterij, zoals die van Jackery. We geven je drie redenen waarom de SolarVault 3 Pro Max AC een uitstekende aankoop is.

Bovendien is deze thuisbatterij momenteel in de aanbieding en krijg je tot 700 euro korting én een gratis P1-meter. Daardoor betaal je in plaats van 1296 euro maar 969 euro. Deze aanbieding is geldig tot en met 30 juni, dus wees er snel bij.

1. Je hoeft niet direct een fortuin uit te geven

Het aanschaffen van thuisbatterijen kan een dure business zijn. Het fijne aan de Jackery SolarVault 3 Pro Max is dat ‘ie een hoge capaciteit heeft. Een enkele accu kan tot maar liefst 2,52 kWh opslaan. Heb je een klein verbruik, dan heb je hiermee waarschijnlijk genoeg om stroom voor in de avonduurtjes op te slaan.

Heb je een wat groter verbruik, dan is het genoeg om eens te testen of het wat voor je is. De SolarVault 3 Pro Max koop je voor een relatief laag bedrag van xx euro, waardoor je niet in één keer duizenden euro’s kwijt bent. Aansluiten is overigens kinderspel, want het enige dat je moet doen is de stekker in het stopcontact en de app installeren.

Na je aanschaf ga je direct besparen op je energie. Dit gebeurt al doordat je energie opslaat en later weer gebruikt, maar kan de SolarVault 3 Pro Max ook op basis van AI. Hij weet precies wat de actuele tarieven zijn en zorgt ervoor dat jij als stroom duur is vanuit de batterij gebruikt. Is de energie wel goedkoop, dan pak je automatisch vanuit het net.

Zou je kiezen voor de SolarVault 3 Pro Max AC met een opslagcapaciteit van 10,08 kWh, dan betaal je daar slechts 277,38 euro per kWh voor. Daarnaast bespaar je per jaar hiermee zo’n 1288 euro én ontvang je tien jaar garantie op de thuisbatterij.

2. Groeit met je situatie mee

Daarnaast groeit de Jackery SolarVault 3 Pro Max met je energieverbruik mee. Op elk moment kan je de accu eenvoudig uitbreiden. Met een enkele kan je dus 2,52 kWh opslaan, maar dit is uit te bouwen tot maar liefst 45,36 kWh.

De SolarVault 3 Pro is hierdoor ideaal voor gezinnen die weinig energie gebruiken én mensen met meer stroomverbruik. Heb je nu een klein verbruik, maar komt daar bijvoorbeeld een elektrische auto of een nieuwe wasmachine die wat meer verbruikt bij? Dan stapel je de thuisbatterijen dus eenvoudig.

3. Ook geschikt voor woningen met beperkte ruimte

Ben je bang dat het een groot apparaat is, die veel ruimte in beslag gaat nemen? Dat valt gelukkig mee. Hij meet slechts 48,5 bij 24,8 centimeter en is 28,2 centimeter hoog. Ook weegt hij maar 25,5 kilogram en is daardoor eenvoudig te verplaatsen als hij toch in de weg staat. Bovendien maakt dit de SolarVault 3 Pro Max een uitstekende oplossing voor op de camping of onderweg.

Handig is verder dat je hem gewoon buiten kan plaatsen, want hij is bestand tegen regen en kou. Raakt hij oververhit, dan heeft hij een intern beveiligingssysteem om te koelen. Binnenin de thuisbatterij wordt automatisch aerosol vrijgegeven, zodat er geen enkele kans op brand ontstaat.

500 euro korting én gratis P1-meter

Tijdelijk profiteer je van extra korting, want de SolarVault 3 Pro Max is nu 500 euro goedkoper als je hem combineert met een uitbreidingsbatterij. Normaal betaal je hier 2198 euro voor, maar nu 1698 euro én krijg je er een gratis P1-meter bij ter waarde van 69 euro.

Koop je de bundel met twee extra uitbreidingsbatterijen, dan loopt je besparing op tot 700 euro. Deze aanbieding is er slechts beperkt: tot en met 30 juni 2026.