Op roadtrip deze zomer? Zo haal je alles uit Android Auto (en dit heb je nodig)

Ga je deze zomer op met de auto op roadtrip? Dan kan Android Auto erg van pas komen. We geven je een aantal tips.

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Android Auto voor je roadtrip

Ga je dit jaar met de auto op vakantie? Dan is Android Auto extra handig, want de slimme software helpt je op weg naar je eindbestemming. Of misschien maak je wel een roadtrip en bezoek je dit jaar meerdere landen. Ook dan kan Android Auto je natuurlijk helpen met navigeren.

In veel recente auto’s is Android Auto standaard aanwezig. Hierdoor hoef je alleen je smartphone te koppelen, waarna je op het scherm van je infotainmentsysteem allerlei apps kan gebruiken. Denk aan Google Maps, Spotify en je kan onderweg een belletje plegen. Het werkt vloeiend en precies zoals je zou verwachten.

In veel auto’s moet je je telefoon via een usb-kabeltje koppelen, maar wist je dat het makkelijker kan? Met een Android Auto-dongle krijg je de draadloze versie van de software, en hoef je dus nooit meer te hannesen met kabels. We zetten er hieronder een paar voor je op een rijtje.

1. AAWireless

Misschien wel de bekendste naam als het om Android Auto-dongles gaat: AAWireless. Dit Nederlandse bedrijf verkoopt de AAWireless Two, waarmee je snel en simpel de draadloze versie van Android Auto aan je wagen toevoegt. Je sluit ‘m aan en via de app stel je het apparaatje in. Handig is de fysieke knop, waarmee je bijvoorbeeld tussen smartphones schakelt.

2. Buddi Play 2

Je kan ook kiezen voor de Buddi Play 2. Het apparaatje werkt hetzelfde als de AAWireless Two en is lekker compact.

Goed om te weten is dat de Buddi-dongle ook met Apple CarPlay overweg kan, wat handig is als bijvoorbeeld je partner een iPhone gebruikt. Na het instellen verbindt de adapter automatisch met je telefoon, dus je hoeft nooit meer aan kabeltjes te denken.

3. Carlinkit Mini Ultra 3

Nog een goede optie: de Carlinkit Mini Ultra 3. Deze Android Auto-dongle valt op door het formaat, want hij is erg compact. Zo valt ‘ie amper op in je auto. Het apparaatje is goedkoper dan de dongles van AAWireless én kan ook nog eens overweg met zowel Android Auto als CarPlay.

Heb je nog geen Android Auto?

Rijd je nog rond in een wagen waar helemaal geen Android Auto in is ingebouwd? Geen probleem, want ook dan kun je de slimme software makkelijk toevoegen. Dit doe je door een los schermpje aan te schaffen, dat je vervolgens op je dashboard of ruit plaatst.

Hierna kun je jouw telefoon koppelen met het scherm om toegang te krijgen tot alle handige functies en apps van Android Auto. Online zijn veel van dit soort displays te vinden, maar met die van Siltcon en CarMe haal je een goede in huis.

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Tip: handige Android Auto-apps

Voordat je op vakantie gaat, is het slim om de belangrijkste apps te installeren. Applicaties als Google Maps en Spotify zijn natuurlijk onmisbaar, om veilig te navigeren en ondertussen een muziekje te luisteren. Deze apps heb je waarschijnlijk al wel geïnstalleerd.

Ben je fan van podcasts? Dan is de app Pocket Casts de moeite waard. De app richt zich specifiek op podcasts en bevat geen muziek, waardoor je niet – zoals bij Spotify – door een uitgebreide muziekstreamingapp hoeft te zoeken naar je podcasts.

Voor het navigeren gebruiken de meeste mensen Google Maps, maar er zijn goede alternatieven beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan Waze, waarmee je op een fijne navigeert en onderweg verkeersinformatie krijgt. Met de app Sygic kun je volledige kaarten downloaden voor offline gebruik, want tijdens je vakantie extra handig is. Zo verbruik je niet onnodig veel data uit je bundel.

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