Deze voordelige Action-gadget is radio, powerbank én speaker ineen

Ben je graag goed voorbereid op onverwachte situaties of zoek je een veelzijdige radio voor onderweg? Action verkoopt momenteel een opvallende Hyundai-noodradio die aanzienlijk meer kan dan alleen het afspelen van je favoriete muziek.

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Deze multifunctionele noodradio komt altijd van pas

Je kunt er tegenwoordig bijna niet meer omheen: de adviezen om een voorraad aan noodspullen in huis te halen voor onverwachte situaties. Veel van deze spullen zijn helaas niet erg multifunctioneel, waardoor ze vaak ongebruikt in je kast verdwijnen.

Action biedt nu een oplossing met een Hyundai-noodradio die verrassend veelzijdig is. Het apparaat is niet alleen zeer geschikt voor noodgevallen, maar komt ook juist op alledaagse momenten goed van pas. Dat maakt het een interessant apparaat.

Voor 39,95 euro haal je een radio in huis die over acht kernfuncties beschikt. Een van z’n grootste troeven is de gigantische interne batterij van 10.000 mAh. Deze capaciteit is groot genoeg om een gemiddelde smartphone twee tot drie keer volledig op te laden. Hierdoor gebruik je het apparaat niet alleen bij stroomuitval, maar heb je ook meteen een handige energiebron voor op de camping, een festival of voor alledaags gebruik.

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Draadloze muziek en kraakheldere radio

Naast een mobiele batterij dient de radio ook als bluetooth-speaker. Je koppelt deze via bluetooth moeiteloos aan je smartphone om je eigen afspeellijsten te streamen. Wil je liever niet je telefoon gebruiken om de batterij te sparen? Dankzij de ingebouwde DAB+-ontvanger luister je naar ruisvrije radio-uitzendingen in hoge kwaliteit.

Mocht het digitale signaal wegvallen, dan kun je altijd terugvallen op de vertrouwde FM-frequentie. In noodsituaties zijn dit de zenders waarop de officiële rampenberichten te horen zijn. Op het heldere scherm aan de zijkant zie je bovendien precies op welke zender je afstemt en wat de huidige batterijstatus van het apparaat is.

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Vier manieren om van stroom voorzien te blijven

Is de batterij van de radio bijna leeg? Dan beschikt die over vier verschillende manieren om weer op te laden. Thuis laad je de accu vooraf in zo’n vijf tot zes uur volledig op met de meegeleverde usb-c-kabel. Mocht je onderweg zonder stroom komen te zitten, dan kun voorzie je de interne batterij van stroom met drie standaard AAA-batterijen.

Zit je echt in een situatie zonder stroom of losse batterijen? Dan heeft de radio ook nog een ingebouwde zwengel en een klein zonnepaneel. Door aan de zwengel te draaien wek je zelf de energie op om de radio of zaklamp direct weer te laten werken.

Ingebouwde verlichting, alarm en waterbestendigheid

Voor situaties in het donker beschikt de noodradio over twee verschillende lichtbronnen. Aan de zijkant vind je een felle zaklamp om in de verte te schijnen, terwijl er onder het zonnepaneel een zachte leeslamp zit om je directe omgeving goed te verlichten. Mocht je écht in de problemen komen, dan activeer je met één druk op de knop een luid alarm met knipperende lichten.

Met een spatwaterdichte behuizing is de radio prima bestand tegen een lichte regenbui of spatwater, waardoor je ‘m gerust buiten of tijdens het klussen kunt gebruiken. Houd er wel rekening mee dat de radio niet volledig waterdicht is en onderdompelen in water niet overleeft. Tot slot wordt er een handig polsbandje met een ingebouwd kompas meegeleverd om eenvoudig de richting te bepalen.