Zo pak je tijdelijk een gratis Samsung Galaxy A37

De Samsung Galaxy A37 is ondertussen alweer een tijdje verkrijgbaar met een adviesprijs van 299 euro. Maar wat als je deze telefoon helemaal gratis in handen kunt krijgen?

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Gratis Samsung-telefoon bij onbeperkt data van KPN

Bij Mobiel.nl loopt tijdelijk een actie waarbij je de Samsung Galaxy A37 cadeau krijgt als je kiest voor een van de onbeperkt data-pakketen van KPN. De telefoon is in dat geval dus helemaal gratis.

Heb je geen behoefte aan een onbeperkte databundel? Ook bij een kleiner pakket pak je nog steeds een flinke korting op de telefoon. In dat geval betaal je maandelijks een scherp tarief voor je bundel en leg je eenmalig een klein bedrag bij voor het toestel. Bij een tweejarig contract liggen deze eenmalige kosten lager dan bij een variant van één jaar.

Een prettige bijkomstigheid is dat je bij alle opties tijdelijk geen aansluitkosten ter waarde van 25 euro betaalt.

Abonnement Prijs (2-jarig) Eenmalige toestelprijs (2-jarig) Prijs (1-jarig) Eenmalige toestelprijs (1-jarig) 10 GB € 19,50 p/m € 96,00 € 20,50 p/m € 108,00 20 GB € 21,50 p/m € 72,00 € 22,50 p/m € 96,00 Unlimited50 € 28,00 / mnd € 0,00 € 29,00 / mnd € 72,00 Unlimited400 € 33,50 / mnd € 0,00 € 34,50 / mnd € 60,00 SuperUnlimited € 35,50 / mnd € 0,00 € 36,50 / mnd € 48,00 SuperUnlimited+ € 40,- / mnd € 0,00 € 41,- / mnd € 36,00

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Alles over de Samsung Galaxy A37

De Samsung Galaxy A37 valt in het populaire middensegment: een toestel met solide specificaties voor een toegankelijke prijs. Onder de motorkap zit een Exynos 1480-processor met 6GB-werkgeheugen en 128GB-opslagruimte. Die combinatie is krachtig genoeg voor alledaagse taken, zoals internetten, video’s streamen, het gebruiken van sociale media en het spelen van lichtere games. Verwacht je echter meer van je telefoon, zoals het draaien van grafisch zware apps of het snel wisselen tussen apps onderling? Dan kun je beter kijken naar een krachtigere telefoon uit een hogere klasse.

Het toestel draait op de overzichtelijke One UI-software van Samsung. Een fijn pluspunt is dat je hiermee toegang krijgt tot handige functies die voorheen alleen op de duurdere vlaggenschepen te vinden waren. Denk aan Circle to Search (waarmee je snel dingen op je scherm omcirkelt om ze direct op te zoeken via Google) en diverse basisfuncties voor kunstmatige intelligentie om bijvoorbeeld foto’s eenvoudig te bewerken.

Aan de achterkant bevindt zich een drievoudig camerasysteem. Dat bestaat uit een 50 megapixel-hoofdcamera met verbeterde nachtfotografie, een 8 megapixel-groothoeklens voor weidse landschapsfoto’s en een 5 megapixel-macrolens voor foto’s van dichtbij.

Met de accucapaciteit van 5000 mAh kom je bij normaal gebruik probleemloos de dag door. Mocht de batterij toch leegraken, dan laad je de telefoon in ongeveer dertig minuten weer voor zestig procent op. Een volledige laadbeurt duurt iets meer dan zeventig minuten (mits je een geschikte snellader gebruikt).