De beste telefoon van Google is plots de helft van de prijs

De Pixel 11 Pro is het nieuwste en meest geavanceerde toestel van Google. De smartphone is nu in prijs gezakt en hieronder vind je de beste aanbieding voor jou.

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Haal de Google Pixel 11 Pro voordeliger in huis

De Google Pixel 11 Pro ligt ondertussen ruim vijf weken op de markt. Het toestel is door Google op de markt gezet als een echt vlaggenschip en beschikt over de nieuwe Tensor G6-chip en slimme AI-functies.

Als los toestel is de smartphone het voordeligst verkrijgbaar bij Bol Plaza. Je betaalt hier 1119 euro, terwijl het bedrag bij veel andere verkooppunten hoger ligt. Uiteindelijk ben je het voordeligst uit als je de telefoon aanschaft in combinatie met een abonnement. Momenteel vind je de goedkoopste optie bij Belsimpel.nl, waar je slechts 593 euro kwijt bent.

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De scherpste tarieven en extra’s bij de bekende providers

Bestel je je nieuwe smartphone liever direct bij een provider? Dat is natuurlijk ook een optie. Het fijne aan providers is dat de toestelprijs altijd gelijk blijft en niet afhankelijk is van de bundel die je kiest. Daarnaast bieden ze vaak toffe extra’s of kortingen aan om er een echte scherpe aanbieding van te maken. Wij hebben de mogelijkheden bij de verschillende providers voor je op een rij gezet.

Momenteel ben je het goedkoopst uit bij KPN. Hier schaf je de telefoon aan voor 840 euro en ontvang je er een gratis Pixel-accessoirebox bij. In deze box vind je een Pixelsnap-oplader met standaard én een Pixel Flex 67 watt usb-c-oplader met twee poorten.

Bij Odido krijg je momenteel 311 euro toestelkorting en ontvang je dezelfde accessoirebox als cadeau. Hier ben je voor het toestel 888 euro kwijt. Vodafone biedt exact dezelfde actie als Odido aan, waar de toestelprijs eveneens op 888 euro ligt, inclusief de gratis Pixel-accessoirebox.

De absolute scherpste optie: Belsimpel in combinatie met Vodafone

De Google Pixel 11 Pro is het goedkoopst verkrijgbaar bij Belsimpel.nl in combinatie met een maandelijks Vodafone-pakket. Je betaalt via een onbeperkte bundel nog maar 593 euro voor het toestel, wat ruim de helft is van de oorspronkelijke adviesprijs.

Ook ontvang je tijdelijk bij de aanschaf van de smartphone een gratis accessoirebox cadeau. Deze set bestaat uit een Pixelsnap-oplader met standaard en een Pixel Flex 67 watt usb-c-snellader met twee poorten.

Heb je al producten van Vodafone of Ziggo in huis? Dan ontvang je nog eens tot 22,50 euro extra korting per maand en dubbel zoveel data in je bundel.

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Alles over de Google Pixel 11 Pro

Zoek je een smartphone die uitblinkt in prestaties? Dankzij het heldere 6,3 inch-scherm ligt de Google Pixel 11 Pro prettig in de hand, terwijl onder de motorkap de krachtige en efficiënte Google Tensor G6-processor schuilt.

Voor fanatieke fotografen heeft het toestel een prima cameraset aan boord. Foto’s maak je met de 50 megapixel-hoofdcamera, die wordt bijgestaan door een 48 megapixel-groothoeklens en een 48 megapixel-periscooptelelens. Met de Google Pixel 11 Pro zoom je tot vijf keer optisch in zonder kwaliteitsverlies.

Na het maken van foto’s heb je de mogelijkheid om deze naar een hoger niveau te tillen dankzij de ingebouwde Gemini-functies. De AI is er niet alleen om foto’s te bewerken, maar beantwoordt ook vragen, helpt bij het opstellen van berichten en denkt actief met je mee.

Ben je specifiek op zoek naar iets? Buiten de slimme kunstmatige intelligentie heeft het toestel ook Circle to Search. Zie je op een website, een pagina of in een sociale-media-app iets wat je opvalt? Door er simpelweg een cirkel omheen te trekken op je scherm, zoekt Google direct extra informatie voor je op.

Vergelijk alle opties in onze vergelijker

Heb je nog niet helemaal gevonden waar je naar op zoek was? Geen probleem! Met de vergelijker op Android Planet kun je eenvoudig en snel alle actuele prijzen voor deze smartphone op een rij zetten, zodat je altijd de scherpste optie te pakken hebt.