Action stunt met draadloze camera’s voor slimme thuisbeveiliging zonder hoge kosten

Beveiligingscamera’s zorgen voor extra veiligheid, maar kosten vaak een vermogen. Action biedt een scherp geprijsd alternatief met de draadloze Omajin-camera’s. Voor nog geen 50 euro heb je een duo-set die zowel binnen als buiten werkt.

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Slimme thuisbeveiliging voor een kleine prijs

Je kunt er bijna niet meer omheen, want beveiliging rondom het huis wordt steeds populairder. Beveiligingscamera’s zorgen voor een fijn gevoel van veiligheid, maar bij de aanschaf denk je al snel aan dure systemen met ingewikkelde installaties. Action biedt nu een toegankelijk alternatief met draadloze camera’s van het merk Omajin.

Je koopt een set van twee camera’s voor 49,95 euro en hebt de mogelijkheid om een losse camera toe te voegen voor 29,95 euro. Omdat de camera’s voor zowel binnen als buiten geschikt zijn, houd je eenvoudig alles in de gaten: van de voordeur en oprit tot de hal of woonkamer.

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Scherpe beelden en handige functies in de Omajin-app

De Omajin-camera werkt op een oplaadbare accu en is eenvoudig te verbinden met je wifi-netwerk. Via de Omajin-app voor Android (en iOS) bekijk je live beelden en pas je eenvoudig instellingen aan.

Opnames sla je lokaal op met het meegeleverde micro-sd-kaartje van 64GB, waardoor je niet vastzit aan maandelijkse abonnementskosten. Bij bewegingsdetectie stuurt de ingebouwde alarmfunctie direct een melding naar je smartphone.

Met een resolutie van 2048 bij 1536 pixels legt de camera gedetailleerde en scherpe 2K-beelden vast. De brede kijkhoek van 135 graden zorgt ervoor dat je met één camera een groot oppervlak van je tuin of woonkamer overziet. ’s Nachts schakelt de infraroodsensor automatisch in voor nachtzicht tot 8 meter. Dankzij de ingebouwde monoluidspreker en microfoon is het bovendien mogelijk om via de app live te communiceren met bezoekers.

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Eenvoudige montage en weerbestendig ontwerp

Montage is zowel binnen als buiten eenvoudig dankzij de meegeleverde set met kunststof en magnetische houders en schroeven. Door het magnetische systeem klik je de camera gemakkelijk los wanneer de accu opgeladen moet worden. Dit doe je met de meegeleverde usb-c-kabel.

Omdat de camera water- en stofbestendig is, hang je hem met een gerust hart buiten op in de regen. Wel kan de beeldkwaliteit bij extreme weersomstandigheden zoals zware storm of mist tijdelijk wat minder scherp zijn.

Zorg er bij het ophangen bovendien voor dat er een stabiele wifi-verbinding is op die plek, zodat de camera live beelden en meldingen zonder vertraging naar je smartphone kan sturen.