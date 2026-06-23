Amazon Prime Days zijn van start gegaan: dit zijn de meest opvallende aanbiedingen

Amazon is weer met de jaarlijkse Prime Days begonnen. Dat betekent ontzettend veel aanbiedingen voor een lage prijs. We zetten de beste deals op een rij.
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Amazon Prime Day 2026: hoge kortingen op veel tech
Ieder jaar organiseert Amazon Prime Day in de zomer. Tijdens deze actieperiode zijn er veel techproducten voor een lage prijs te vinden. Denk aan smart home en gadgets, maar ook je voorraadkast kan profiteren van alle koopjes.
Hieronder geven we een overzicht van de beste acties. Wie weet zit er iets voor je tussen. Amazon Prime Day loopt van dinsdag 23 juni tot en met vrijdag 26 juni 2026.
Word Amazon Prime-lid: probeer een week voor 0,49 euro
Om te profiteren van alle Amazon Prime Day-deals moet je lid zijn. Je kan het eens proberen voor een week, wat je slechts 0,49 euro kost. Blijf je daarna lid, dan ben je 4,99 euro per maand kwijt. De voordelen zijn flink: naast dat je dus kan bestellen tegen lage prijzen, krijg je ook altijd gratis bezorging én toegang tot Amazon Prime Video. Dit laatste is Amazon’s eigen streamingdienst boordevol populaire series en films.
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Lightning deals: aanbiedingen waar je snel bij moet zijn
Allereerst zijn er de lightning deals. Dit zijn kortingen die nóg hoger zijn dan de normale deals, maar daarom ook snel verlopen. Om deze reden kunnen we ze hieronder helaas niet voor je opsommen, maar het is zeker de moeite waard om zelf eens door te scrollen. Er zit van alles tussen: van een mini zit-sta bureau tot telefoonhoesjes.
Smart home-aanbiedingen
- Ring Video deurbel bedraad: van 79,99 euro voor 44,99 euro (-44%)
- Ring Video deurbel batterij: van 99,99 euro voor 49,99 euro (-50%)
- Philips Hue GU10 White Ambiance 5-pack: van 107,98 voor 74,95 euro (-31%)
- Philips Hue Essential GU10 4-pack: van 59,99 euro voor 49,99 euro (-17%)
- Tapo P110 slimme stekker: van 18,90 euro voor 8,99 euro (-52%)
- Tapo P115 slimme stekker: van 19,90 euro voor 11,99 euro (-40%)
Smartwatches met korting
- Garmin Venu 3S: van 429,99 euro voor 317,30 euro (-26%)
- Garmin Fenix 7X Pro Solar: van 899,99 euro voor 462,65 euro (-49%)
- Garmin Forerunner 165: van 229,99 euro voor 170,99 euro (-26%)
- Garmin Epix Pro: van 999,99 euro voor 465,59 euro (-53%)
Amazon’s eigen lijn: Kindle, Echo Dot en Fire TV Stick
- Echo Dot: van 64,99 euro voor 29,99 euro (-54%)
- Echo Dot Max: van 109,99 euro voor 64,99 euro (-41%)
- Kindle Paperwhite: van 179,99 euro voor 139,99 euro (-22%)
- Kindle Colorsoft: van 269,99 euro voor 169,99 euro (-37%)
- Fire TV Stick 4K Max: van 79,99 euro voor 46,99 euro (-41%)
- Fire TV Stick HD: van 44,99 euro voor 19,99 euro (-59%)
- Echo Show 5: van 109,99 euro voor 54,99 euro (-50%)
- Echo Show 8: van 199,99 euro voor 129,99 euro (-35%)
Audio-acties
- Sonos Roam 2-speaker: van 199 euro voor 151,05 euro (-24%)
- Bose Quietcomfort SC-koptelefoon: van 289,95 euro voor 179,54 euro (-38%)
- Sennheiser Momentum True Wireless 4-oordopjes: van 249 euro voor 141,93 euro (-43%)
- Sennheiser Momentum 4-koptelefoon: van 204,99 euro voor 179,99 euro (-12%)
- Beats Studio Pro-koptelefoon: van 399,95 euro voor 195 euro (-51%)
Bonus: bespaar 15% op cadeaubonnen
Naast al deze aanbiedingen is het ook mogelijk om een cadeaubon voor Zalando of H&M te scoren met 15 procent korting. Daardoor heb je voor jezelf dus de volgende keer dat je gaat shoppen 15 procent korting bij één van deze webwinkels. Of heb je alvast een cadeau voor als een vriend of vriendin jarig is.
Nog veel meer Amazon Prime Day-deals
Natuurlijk is dit maar een kleine greep uit het assortiment en kan je er terecht voor vrijwel alles: van energiedrank tot luiers en witgoed. Het is te veel om op te noemen, dus neem vooral zelf een kijkje.
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