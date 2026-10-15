Deze Anker Solix-thuisbatterij schaf je met 50 procent korting aan (maar er is één voorwaarde)

We hebben weer een hele leuke actie voor je! Met het einde van de salderingsregeling in zicht, wordt een thuisbatterij nu écht interessant. Van Anker Solix mogen we drie lezers uitkiezen die de Solarbank Max-thuisbatterij voor ons testen.

Test de Anker Solix Solarbank Max-thuisbatterij voor ons

Heb jij zonnepanelen op je dak, dan ben je vast op de hoogte van het einde van de salderingsregeling. Dit betekent dat het straks interessanter is om je zelf opgewekte stroom op te slaan voor later gebruik dan terugleveren aan het stroomnet. Hiervoor is een thuisbatterij een ideale oplossing.

Samen met Anker Solix zoeken we drie lezers die de Solarbank Max-thuisbatterij willen testen. De gelukkigen krijgen hiervoor 50 procent korting op de aanschaf. Belangrijk om te weten vóór je je aanmeldt, is dat je zelf een elektricien moet regelen voor het installeren. Meedoen kan tot en met 25 oktober 2026.

Dit is de Anker Solix Solarbank Max

De Anker Solix Solarbank Max is een plug-in thuisbatterij die huishoudens helpt om meer uit hun zelf-opgewekte zonne-energie te halen, zonder ingewikkelde processen en hoge kosten zoals bij een traditioneel zonne-energie systeem het geval is. Het systeem werkt zowel met nieuwe als met bestaande zonne-installaties en ondersteunt zonnepanelen tot 10 kWp. Heb je al zonnepanelen? Dan is het dus niet nodig om je volledige installatie te vervangen om een thuisbatterij toe te voegen.

Daarnaast ondersteunt de Max tot 20 zonnepanelen en kan hij fungeren als noodstroomvoorziening voor je woning. Bij een stroomstoring schakelt de batterij dankzij de automatische back-upfunctie automatisch over op batterijvoeding. Anker belooft bovendien een levensduur van maximaal 10.000 laadcycli en ongeveer 15 jaar.

Een bijkomend voordeel is de vereenvoudigde installatie dankzij PluginPower 2.0. Hierdoor is de Max vooral interessant voor wie een thuisbatterij wil aanschaffen, maar liever geen complexe installatie ondergaat. Overigens heeft hij een capaciteit van 7 kWh.

Om hem als plug-in thuisbatterij te gebruiken, ontlaad je standaard met maximaal 800 W (om overbelasting te voorkomen). Om tot 3,5 kW te kunnen gebruiken, is het nodig om de thuisbatterij op een eigen groep aan te sluiten. Wil je zelfs tot 5 kW gaan, schakel dan een installateur in. Deze installeert de batterij direct.

Let op: nu we de koude (en minder zonovergoten) maanden van het jaar in gaan, zal er minder energie opgewekt worden dan in de lente of zomer. Daardoor kunnen berekeningen en inschattingen over de terugverdientijd en besparingen op basis van de komende periode een vertekend beeld geven.

Zo doe je mee aan het testpanel

We zijn dus op zoek naar drie mensen die deze Anker Solix Solarbank Max voor ons willen proberen. Deze heeft normaal gezien een waarde van 2899 euro, maar door deze actie betalen drie gelukkige lezers dus maar 1449,50 euro. Hiervoor ontvang je van ons een kortingscode, die je op de officiële website van Anker Solix tijdens het afrekenen invult.

Houd er rekening mee dat je dus zelf een installateur regelt. Vul de vragenlijst hieronder in en je maakt direct kans. Meedoen kan overigens tot en met zondag 25 oktober 2026. Op maandag 26 oktober zullen we de testers persoonlijk mailen. Je ontvangt daarna de kortingscode en een uitgebreide briefing, zodat je precies weet wat er van je verwacht wordt. Vervolgens heb je ongeveer drie weken de tijd om een mening te vormen over de thuisbatterij.