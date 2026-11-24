Overweeg je om over te stappen van internetprovider, dan is dit een goed moment om de acties bij KPN eens naast elkaar te leggen. Je bepaalt daar namelijk zelf of je liever een huishoudelijk apparaat van Dyson cadeau krijgt of je vaste maandlasten omlaag brengt.

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Gratis Dyson of 16 maanden korting bij KPN Internet en TV

Aankomende vrijdag 27 november is het Black Friday en je kunt hierdoor deze week nog gebruikmaken van alle Black Friday-deals voordat deze volgende week weer zullen gaan verdwijnen. Bij KPN heb je als je nu internet en optioneel tv afneemt de keuze uit verschillende gratis extra’s, van praktische cadeaus tot korting op je maandbedrag:

Dyson V10 Submarine (t.w.v. 549 euro): hiermee kun je zowel stofzuigen als dweilen met een draadloze steelstofzuiger.

hiermee kun je zowel stofzuigen als dweilen met een draadloze steelstofzuiger. Dyson Airwrap i.d. (t.w.v. 549 euro): hiermee kun je je haar tegelijkertijd drogen en stylen zonder extreme hitte te gebruiken.

hiermee kun je je haar tegelijkertijd drogen en stylen zonder extreme hitte te gebruiken. 16 maanden korting op internet (en tv): hiermee betaal je de eerste 16 maanden maar 35 euro per maand, en kan ontvang je tot 764 euro korting.

Afhankelijk van welk pakket je kiest, is het normaal gesproken zo dat je bij een kleiner internetpakket soms nog een kleine bijbetaling moet doen als je een van de extra’s kiest. Maar nu tijdens Black Friday is dit niet het geval, dus het maakt niet uit welk pakket je kiest je ontvangt het cadeau compleet gratis. Hoeveel je nu uiteindelijk kwijt bent als je voor de korting kiest, hebben we hieronder verder uitgelegd.

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Zoveel bespaar je met 16 maanden korting bij KPN

Voor wie graag gratis een Dyson-apparaat in huis wil halen, is de keuze tussen de opties wellicht al snel gemaakt. Maar voor wie toch nog even verder wil kijken waar je nu het meeste voordeel pakt, staat hieronder hoeveel je uiteindelijk kwijt bent als je de kortingsoptie doorberekent over twee jaar met KPN TV+ (12,75 euro per maand).

SuperFiber 1 Gbit/s kost maar 1,50 euro per maand meer dan SuperFiber 500, terwijl je de dubbele snelheid krijgt. Voor de meeste huishoudens is Sneller 200 overigens al ruim voldoende, maar ben je met een wat groter gezin dat veel online is, dan kan een wat grotere bundel net de betere keuze zijn.

Wil je echt het meeste voordeel pakken bij de welkomstcadeaus, dan kun je bij de lagere pakketsnelheden beter gaan voor een van de Dyson-producten met een waarde van 549 euro. Wil je liever je maandlasten laag houden, dan kun je voor de kortingsoptie gaan.

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Extra voordeel met KPN Combivoordeel

Ben je al klant bij KPN? Dan kom je na het toevoegen van internet en/of tv in aanmerking voor KPN Combivoordeel. Voor je mobiele abonnement betekent dit dat je tot 7,50 euro korting per maand krijgt en dubbele data ontvangt.

Daarnaast krijg je bij een tv-pakket het Pluspakket ter waarde van 9,99 euro cadeau en kies je elke maand gratis uit Netflix Basic, Videoland of ESPN Compleet.

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Zakelijk afsluiten voor ondernemers

Voor ondernemers die nog interesse hebben in een nieuw internetpakket is deze actie ook zakelijk af te sluiten, waarbij je de eerste 12 maanden internet voor 30 euro per maand krijgt met 2 SuperWifi-punten cadeau voor een goede dekking.

Daarbij krijg je zakelijk een installatiegarantie met een wifi-check door een KPN-monteur, zakelijke service waarmee een storing die voor 17:00 uur is gemeld dezelfde dag nog wordt opgelost, en een btw-factuur waarop internet, tv en extra’s apart vermeld staan.

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