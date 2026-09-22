Bol pakt flink uit met de 10-daagse: tot 60 procent korting op déze populaire merken

De Bol 10-daagse is van start gegaan en dat betekent tien dagen lang veel voordeel op de meest uiteenlopende producten. Of je nu gericht naar iets op zoek bent of gewoon even wil rondkijken; er valt de komende periode genoeg te besparen.

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De Bol 10-daagse is hier

De Bol 10-daagse is terug en staat ook deze keer weer boordevol voordeel! Tijdens de periode van 21 tot en met 30 september 2026 kun je profiteren van kortingen op een breed assortiment aan producten. Of je nu op zoek bent naar smart home-apparatuur, smartphones, smartwatches of accessoires; met honderden acties zit er voor elke liefhebber wel wat tussen.

Daarnaast heeft Bol elke 24 uur verschillende nieuwe dagacties, waarbij specifieke producten alleen op dat moment extra scherp geprijsd zijn. De acties gelden zolang de voorraad strekt. Zit er iets voor je bij? Wacht dan niet te lang, want op is op. Wij zijn door het aanbod gelopen en hebben de interessantste acties voor je verzameld.

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2+1 gratis op alle Philips Hue producten

Op de Philips Hue-lijn geldt nu een 2+1 gratis-actie. Dat is het ideale moment om je slimme verlichting voordelig in te slaan. Met Philips Hue bedien je al de verlichting in en om het huis vanaf één centrale plek. Je stelt makkelijk eigen schema’s in, zodat lampen automatisch aanspringen bij zonsondergang of geleidelijk dimmen als je een film gaat kijken.

Het aanbod gaat bovendien verder dan alleen de bekende losse lampen. Zo geef je je interieur extra sfeer met losstaande tafellampen, of verlicht je de tuin met waterdichte buitenverlichting langs het tuinpad en de schutting. Ook kun je je verlichting koppelen aan slimme beveiligingscamera’s en sensoren voor ramen en deuren. Ziet een sensor ongewenste beweging, dan kun je de verlichting in huis als waarschuwing rood laten knipperen.

Voor de bediening heb je twee opties. Bij een klein aantal lampen werkt een rechtstreekse verbinding via bluetooth op je telefoon prima. Wil je het maximale uit je verlichting halen, dan combineer je de lampen met de Philips Hue Bridge.

Dit compacte kastje sluit je aan op je router en dient als het brein van je verlichting. Met de Philips Hue Bridge bedien je tot wel 50 lampen, stel je geavanceerde automatiseringen in en houd je ook buitenshuis de controle over al je slimme apparaten.

Topmodellen van Samsung tijdelijk fors afgeprijsd

Ook de gadgets van Samsung zijn tijdens de Bol 10-daagse flink afgeprijsd. Bij de webwinkel vind je onder andere tablets, slimme huishoudelijke apparaten en smartphones voor een lage prijs. De drie meest opvallende telefoons met de hoogste kortingen lichten we hieronder uit.

Het vlaggenschip van Samsung is nu verkrijgbaar voor 925 euro. Ten opzichte van de adviesprijs van 1513 euro is dat maar liefst 39 procent korting. De telefoon heeft een goed scherm met een ingebouwde privacyfunctie die voorkomt dat mensen vanaf de zijkant meekijken.

Op cameragebied levert het toestel goede prestaties met een lichtsterke lens die erg veel licht opvangt, wat zorgt voor scherpe foto’s in het donker. Verder helpen de ingebouwde slimme functies bij het automatisch bewerken van foto’s en het uitvoeren van dagelijkse taken.

De instapper van Samsung kost nu 339,90 euro, wat een prijsverlaging is van 38 procent vergeleken met de originele adviesprijs van 549 euro. Dit toestel valt in het middensegment en is ideaal voor wie functies uit de duurdere serie zoekt zonder de hoofdprijs te betalen.

Het toestel heeft een slank glazen ontwerp van slechts 6,9 millimeter dik en is stof- en waterbestendig. Achterop vind je drie camera’s, waaronder een 50 megapixel-hoofdcamera met beeldstabilisatie, een 12 megapixel-groothoeklens en een 5 megapixel-macrolens. Dankzij de grote accu kom je zonder problemen de dag door.

Ook het opvouwbare vlaggenschip is met 30 procent korting goedkoper geworden en komt nu uit op 1399 euro, terwijl de originele prijs 1999 euro is. Dit is het ideale toestel als je twijfelt tussen een krachtige telefoon en een compacte tablet.

Het is de lichtste en dunste opvouwbare variant tot nu toe, waardoor hij dichtgeklapt aanvoelt als een normale telefoon. Daarnaast is de vouw in het scherm aan de binnenkant verder verminderd, waardoor deze nauwelijks nog opvalt tijdens het gebruik

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Pak tot 43 procent korting op bekende smartwatches

Naast telefoons zijn er tijdens de Bol 10-daagse ook verschillende slimme horloges voordeliger aan te schaffen. Een smartwatch helpt je bij je dagelijkse routine, het bijhouden van je sportprestaties en het inzichtelijk maken van je slaapritme. Ook betaal je er onderweg eenvoudig contactloos mee en lees je direct je berichten af. We lichten drie verschillende modellen uit die nu scherp geprijsd zijn.

De Samsung Galaxy Watch 8 is in prijs verlaagd van 359 euro naar 225 euro, wat neerkomt op 37 procent korting. Dit horloge heeft een helder scherm en beschikt over slimmere sensoren die je gezondheid nauwkeurig in kaart brengen. Dankzij de ingebouwde slimme functies van Samsung krijg je elke ochtend een heldere score van je energieniveau en ontvang je persoonlijk slaapadvies op maat.

Voor de fanatieke sporter is de Garmin Venu 4 te verkrijgen voor 426,95 euro ten opzichte van de originele prijs van 499,99 euro, een korting van 14 procent. Dit horloge onderscheidt zich door diepgaande sport- en gezondheidsmetingen, zoals advies over je hersteltijd en slaapkwaliteit. De grootste troef is de accuduur, want de batterij gaat tot wel twee weken mee op één enkele lading.

De OnePlus Watch 3 is verlaagd van 299 euro naar 169 euro. Dat is een flinke korting van 43 procent. Het bijzondere aan dit horloge is het gebruik van twee verschillende processors die slim samenwerken.

Hierdoor draait het horloge op het veelzijdige besturingssysteem van Google, terwijl de batterij toch tot wel vier dagen meegaat. Het is daarmee de ideale optie voor wie alle slimme app-functies zoekt zonder elke dag te hoeven laden.

Meer informatie en uitgebreide reviews op onze website

De Bol 10-daagse biedt kortom voor ieder wat wils. Of je nu op zoek bent naar slimme verlichting voor in huis, een nieuwe smartphone of een sporthorloge om je prestaties bij te houden; dit is een goed moment om je slag te slaan voor een scherpe prijs.

Heb je tussen al het voordeel op Bol een ander mooi Android-product op het oog dat niet hier in ons overzicht staat? En wil je voordat je bestelt eerst nog wat meer inhoudelijke informatie, ervaringen of vergelijkingen lezen? Op Android Planet testen we dagelijks de nieuwste Android-telefoons, tablets, smartwatches en smart home-apparatuur.

Met onze uitgebreide reviews, handige koopgidsen en heldere adviezen helpen we je graag om precies het Android-toestel of de gadget te kiezen die het beste bij jou past.