MediaMarkt BTW-vrije dagen 2021: de beste Android-acties op een rij

Het is weer tijd voor de BTW-vrije dagen van MediaMarkt. Tot en met zondag 27 juni krijg je korting op allerlei smartphones, koptelefoons, tablets en slimme apparatuur voor in huis. Android Planet zet de beste deals voor je op een rij.

BTW-vrije dagen MediaMarkt 2021: alles deals bij elkaar

Eén keer per jaar zijn er de BTW-vrije dagen van MediaMarkt en in 2021 lopen die van 23 tot en met 27 juni. Koop je een (actie)product tijdens die periode, dan betaal je hierover geen belasting en daardoor kun je flink besparen. Verschillende smartphones van Samsung zijn in de aanbieding, waardoor je de beste deals van dit moment scoort.

Ook toestellen van onder andere Motorola, Xiaomi, Huawei en Oppo koop je nu voor minder. Ben je op zoek naar een slimme speaker of deurbel, dan kun je ook terecht bij MediaMarkt. Tot slot hebben we ook verschillende tablets en hoofdtelefoons voor je op een rij gezet.

Geen 21 procent korting, maar 17,36 procent

Je betaalt tijdelijk geen BTW, maar dat betekent niet dat je 21 procent korting krijgt, zoals veel mensen denken. De uiteindelijk korting betreft namelijk 17,36 procent. Voorbeeld: kost een product 242,00 euro, dan bestaat die prijs uit 200 euro voor het product en nog eens 42,00 euro aan BTW (21 procent). Tijdens de actieperiode betaalt MediaMarkt die 42,00 euro; een korting van 17,36 procent op het totaalbedrag van 242 euro.

Samsung smartphones in de aanbieding:

Overige smartphones tijdens BTW-vrije dagen

Oppo A52: 179,00 voor 149,46 euro

Smart home-deals bij MediaMarkt

Draadloze koptelefoons en headsets

Tablets tijdens BTW-vrije dagen

