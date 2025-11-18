Zo haal je de Samsung Galaxy A56 (bijna) gratis in huis tijdens Black Friday

De Samsung Galaxy A56 is een populaire telefoon en dat snappen we goed. Black Friday is het perfecte moment om ‘m goedkoop in huis te halen, want er zijn veel goede aanbiedingen te vinden. We zetten ze voor je op een rij.

Samsung Galaxy A56 Black Friday-aanbiedingen

Black Friday is hét moment om een nieuwe smartphone te kopen, want er zijn vaak hoge kortingen te vinden. De Samsung Galaxy A56 is het hele jaar door enorm populair door zijn goede prijs-kwaliteitverhouding. Toen hij uitkwam had hij een adviesprijs van 479 euro.

De laatste weken voor Black Friday schommelde de prijs van een los toestel rond de 300 euro. Momenteel haal je hem in combinatie met een Vodafone-abonnement zelfs gratis in huis, maar ook met een kleiner abonnement of als los toestel zijn goede aanbiedingen te vinden. Hieronder zetten we de beste acties voor je op een rijtje, zodat je zeker weet dat je een goede deal te pakken hebt.

Samsung Galaxy A56 bij providers: vanaf 192 euro

Haal jij het liefste jouw nieuwe telefoon direct bij je favoriete provider? Tijdens Black Friday is de A56 voordeliger verkrijgbaar bij KPN, Odido, Vodafone, Ben, Simyo en Hollandsnieuwe.

Zo kun je de Galaxy A56 het beste aanschaffen bij Ben, waar hij slechts 192 euro kost. Daarnaast heeft Ben voordelige abonnementen, zodat je niet ook nog maandelijks een hoog bedrag kwijt bent. Daarnaast profiteer je van klantvoordeel als je een internetabonnement van Odido hebt.

Ook Hollandsnieuwe en Vodafone zijn voordeliger dan een los toestel. Wil je liever één van de andere providers, dan kan je beter een losse A56 aanschaffen en een sim only-abonnement afsluiten van je favoriete provider.

Samsung Galaxy A56 bij webwinkels vanaf 0 euro

Haal je de Samsung Galaxy A56 in huis via Belsimpel, Mobiel.nl of MediaMarkt, dan ben je altijd het goedkoopste uit. Kies bijvoorbeeld voor een onbeperkt internetabonnement van Vodafone bij Belsimpel of Mobiel.nl en je betaalt zelfs niets voor het toestel. Ook met een kleinere bundel is ‘ie voordelig.

Heb je bijvoorbeeld aan 10GB ook genoeg? Dan kun je het beste voor Lebara bij Belsimpel gaan. Het toestel kost 99 euro en maandelijks betaal je voor de bundel gemiddeld 6 euro. Het eerste jaar krijg je namelijk 50 procent korting.

Samsung Galaxy A56 als los toestel Black Friday-acties

Ook als je liever gewoon je A56 als los toestel scoort, zijn er deze Black Friday-periode genoeg goede deals te vinden. Je vindt ze hieronder:

Alles wat je wil weten over de Samsung Galaxy A56

Je wil de A56 hebben als je op zoek bent naar een kwalitatief goede smartphone met veel mogelijkheden, maar niet al te veel wil uitgeven. Hij zal lang meegaan, want het updatebeleid is uitstekend. Reken op minstens zes jaar aan nieuwe Android-versies en beveiligingspatches.

Daarnaast heeft hij een accucapaciteit van 5000 mAh en daarmee kom je met gemak de hele dag door. Als je jouw telefoon er niet regelmatig bij pakt, is dit zelfs twee dagen lang.

Foto’s maak je met de 50 megapixel-hoofdcamera of de 12 megapixel-groothoeklens. Met behulp van Galaxy AI bewerk je jouw kiekjes tot ze er perfect uitzien. Overigens meet het scherm 6,7 inch, dat door het amoled-paneel fraai oogt.

Blijf op de hoogte van de beste aanbiedingen

