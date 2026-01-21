Samsung Galaxy A56 haal je op deze manier gratis in huis

Het zijn de Bizarre Belsimpel Dagen bij Belsimpel en daardoor kun je profiteren van goede aanbiedingen. Nog niet eerder was de Samsung Galaxy A56 gratis te scoren, maar nu is toch echt je kans. We vertellen je er meer over.

Gratis Samsung Galaxy A56

De Samsung Galaxy A56 is één van de populairste smartphones op Android Planet en dat komt door de goede prijs-kwaliteitverhouding. Voor een relatief lage prijs pik je een telefoon op die veel in zijn mars heeft. Bij introductie had hij een adviesprijs van 479 euro, maar haal je nu als los toestel in huis voor 294 euro bij Phonemarket.

Als je een abonnement bij je bestelling afsluit, kan je hem zelfs gratis scoren. Dat doe je door je bestelling te plaatsen bij Belsimpel en te kiezen voor KPN. De toestelprijs is 0 euro bij de bundels met onbeperkt internet vanaf 33 euro per maand. Wil je liever een andere bundel, dan betaal je een klein bedrag voor de A56. Zou je voor 15GB gaan, dan is ‘ie bijvoorbeeld 96 euro.

Samsung Galaxy A56 bij providers

Je kan natuurlijk ook je bestelling direct bij je favoriete provider plaatsen. Daarvoor kan je terecht bij KPN, Ben, Hollandsnieuwe, Simyo, Vodafone en Odido. De laagste prijs biedt KPN momenteel met 264 euro.

In combinatie met een abonnement profiteer je van klantvoordeel als je ook vast internet van dezelfde aanbieder of een partnerprovider hebt. Zo krijg je vaak tot 7,50 euro korting per maand, extra GB’s data, een gratis tv-pakket of zelfs Netflix of ESPN Compleet.

Dit is de Samsung Galaxy A56

De Samsung Galaxy A56 draait op fijne software en krijgt jarenlang Android-updates. Je kunt maar liefst zes jaar rekenen op de nieuwste Android-versies en beveiligingspatches. Onder de motorkap zorgt een krachtige Exynos-chip voor vlotte prestaties, waardoor apps soepel draaien.

Het toestel is uitgerust met een groot 6,7 inch-scherm dat dankzij de hoge ververssnelheid van 120Hz lekker vloeiend aanvoelt. De batterij laadt bovendien sneller op dan bij de A55: in slechts een half uur zit hij alweer voor ruim 60 procent vol. Dat is handig als je bijna de deur uit moet en nog even wat extra accusap nodig hebt.

Voor foto’s gebruik je waarschijnlijk het vaakst de 50 megapixel-hoofdcamera. Daarnaast zijn er een 12 megapixel-groothoeklens voor bredere kiekjes en een 5 megapixel-macrocamera voor close-ups. Met Galaxy AI geef je je foto’s daarna moeiteloos de finishing touch.