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Google Pixel 11 (Pro) komt eraan, maar juist nú wordt Pixel 10 (Pro) interessant

Sanne Rosendaal
Sanne Rosendaal
6 augustus 2026, 17:33
4 min leestijd
Google Pixel 11 (Pro) komt eraan, maar juist nú wordt Pixel 10 (Pro) interessant

Volgende week verwachten we de nieuwste Google Pixel-telefoons. Daardoor worden voorraden nog opgemaakt van de voorgangers, de Google Pixel 10-serie, mét goede aanbiedingen.

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Haal Google Pixel 10 (Pro) met 60 procent korting in huis

Naar verwachting presenteert Google volgende week de gloednieuwe Pixel 11-serie. Daarin zullen we waarschijnlijk de reguliere Pixel 11 zien, maar ook het Pro-model en de grotere versie daarvan – de Pixel 11 XL. Daarnaast is er al enkele jaren een vouwbare telefoon van het merk en zal volgende week de Pixel 11 Pro Fold het levenslicht zien.

Dat betekent ook dat de voorgangers daarna niet meer gemaakt zullen worden. Webwinkels maken hun voorraden nog op, waardoor ze hoge kortingen geven op de Google Pixel 10 (Pro). We zien bijvoorbeeld nu al dat KPN de Pixel 10 Pro XL niet meer in het assortiment heeft en Odido heeft zelfs alleen nog de reguliere Pixel 10. Bij Vodafone zijn alleen nog de Pixel 10 en Pixel 10 Pro Fold te vinden.

Hieronder zetten we op een rijtje waar je nog wél voor één van deze telefoons aan het juiste adres bent én de meeste korting krijgt.

Ik wil de…

Google Pixel 10 Google Pixel 10 Pro Google Pixel 10 Pro XL Google Pixel 10 Pro Fold

Google Pixel 10: 60 procent korting

Je kiest voor de Google Pixel 10 als je op zoek bent naar een compact en krachtig toestel. Daarnaast profiteer je van een grote accu en maak je foto’s met de telelens. Het is voor het eerst dat het instapmodel van Google is uitgerust met zo’n zoomcamera. Tof is ook Pixel Snap, waarmee je accessoires magnetisch op de achterkant vastklikt.

De Pixel 10 is nog te verkrijgen bij alle providers, maar niet meer in alle kleuren. Odido, Vodafone, Ben en Hollandsnieuwe hebben alleen nog de zwarte variant. Wil je hem in het blauw, dan moet je bij KPN zijn. Daar is ook nog de lichtgrijze kleur te vinden, net als bij Simyo.

Wil je zo min mogelijk betalen voor je nieuwe telefoon, dan kan je het beste bestellen bij Mobiel.nl. Kies hier voor Vodafone en je hebt hem in handen vanaf 360 euro.

Bekijk de Pixel 10 bij KPN

Bekijk de Pixel 10 bij KPN
Bekijk de Pixel 10 bij Vodafone

Bekijk de Pixel 10 bij Vodafone
Bekijk de Pixel 10 bij Odido

Bekijk de Pixel 10 bij Odido
Bekijk de Pixel 10 bij Simyo

Bekijk de Pixel 10 bij Simyo
Bekijk de Pixel 10 bij Ben

Bekijk de Pixel 10 bij Ben
Bekijk de Pixel 10 bij Hollandsnieuwe

Bekijk de Pixel 10 bij Hollandsnieuwe
Bekijk de Pixel 10 met Vodafone vanaf 360 euro

Bekijk de Pixel 10 met Vodafone vanaf 360 euro
Laagste los toestel prijs
-16%
Laagste los toestel prijs
€ 569,-
gem. prijs: € 675,-
Belsimpel
Naar deal

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Google Pixel 10 Pro: 48 procent korting

de Google Pixel 10 Pro in het grijs met de voor en achterkant.

Heb jij het liefste de allerbeste camera’s maar wel een compact toestel, dan is er de Pixel 10 Pro. Deze beschikt over een 50 megapixel-hoofdcamera en een groothoekcamera en telelens van ieder 48 megapixel. Die telelens kan overigens tot wel 100 keer inzoomen, waarbij AI ervoor zorgt dat je foto’s genoeg details laten zien.

Deze smartphone is alleen nog verkrijgbaar bij KPN in het zwart voor 600 euro. Ook Belsimpel heeft hem alleen nog met 128GB aan opslag. De laagste prijs vind je door bij Mobiel.nl te kiezen voor Vodafone. Je hebt hem nu in huis vanaf 571 euro. Dit is een korting van maar liefst 48 procent!

Bekijk de Pixel 10 Pro bij KPN

Bekijk de Pixel 10 Pro bij KPN
Bekijk de Pixel 10 Pro met Vodafone vanaf 571 euro

Bekijk de Pixel 10 Pro met Vodafone vanaf 571 euro
Laagste los toestel prijs
-14%
Laagste los toestel prijs
€ 749,-
gem. prijs: € 874,-
Proshop
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Google Pixel 10 Pro XL: 41 procent korting

Google Pixel 10 Pro XL

Wil je een groot scherm om comfortabel op te scrollen of video’s te bekijken? De Google Pixel 10 Pro XL heeft een scherm van 6,8 inch heeft. Verder is het in wezen dezelfde smartphone als de ‘gewone’ Pixel 10 Pro, maar is de XL ook uitgerust met een grotere accu.

Geen van de providers heeft de Pixel 10 Pro XL meer, maar je kan hem nog wel bestellen bij Mobiel.nl. In combinatie met een abonnement van Vodafone betaal je voor deze smartphone zelfs maar 768 euro.

Bekijk de Pixel 10 Pro XL met Vodafone vanaf 768 euro

Bekijk de Pixel 10 Pro XL met Vodafone vanaf 768 euro
Laagste los toestel prijs
-14%
Laagste los toestel prijs
€ 939,-
gem. prijs: € 1.093,-
Proshop
Naar deal

Google Pixel 10 Pro Fold: 25 procent korting

Als je nóg meer ruimte op je scherm wil, dan is een vouwbare telefoon misschien wat voor jou. De Pixel 10 Pro Fold klap je open, waarna je de beschikking hebt over een 8 inch-scherm. Een mini-tablet dus!

Je haalt de 10 Pro Fold nog in huis bij KPN en Vodafone, waarbij je bij Vodafone de keuze hebt tussen grijs en groen (512GB). KPN heeft hem alleen in het grijs. Goedkoper is het echter om te bestellen bij Belsimpel in combinatie met een abonnement van KPN. Nu scoor je hem vanaf 1416 euro.

Bekijk de Pixel 10 bij KPN

Bekijk de Pixel 10 bij KPN
Bekijk de Pixel 10 bij Vodafone

Bekijk de Pixel 10 bij Vodafone
Bekijk de Pixel 10 met KPN vanaf 1416 euro

Bekijk de Pixel 10 met KPN vanaf 1416 euro
Laagste los toestel prijs
-2%
Laagste los toestel prijs
€ 1.549,-
gem. prijs: € 1.575,-
Media Markt
Naar deal

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Bron afbeelding: Google
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