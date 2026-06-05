Populaire Google TV Streamer koop je nu voor nog geen 70 euro

De populaire Google TV Streamer is tijdelijk voor een mooi prijsje te scoren. Je betaalt momenteel nog geen 70 euro voor de mediaspeler.

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Google TV Streamer voor nog geen 70 euro

Met een adviesprijs van 119 euro is de Google TV Streamer niet goedkoop, maar het streamingapparaatje is regelmatig in de aanbieding. Tijdelijk ben je nog geen 70 euro voor de TV Streamer kwijt. Je moet dan bij AliExpress zijn en een actiecode gebruiken.

Je betaalt slechts 69,92 euro voor de Google TV Streamer. De Chinese koopjeswebsite verkoopt de mediaspeler eigenlijk voor 75,92 euro, maar met de kortingscode NL6SS06 krijg je nog eens 6 euro korting. Bestel je vandaag, dan vindt de levering tussen 10 en 15 juni plaats. Het pakketje wordt vanuit Frankrijk verzonden.

Koop je de Google TV Streamer liever niet bij AliExpress? Dat kan natuurlijk. Ook bij MediaMarkt en Amazon is de populaire mediaspeler tijdelijk afgeprijsd. Houd er dan wel rekening mee dat je meer betaalt; bij beide webwinkels kost de TV Streamer nu 89 euro.

Dit is de Google TV Streamer

De Google TV Streamer is de opvolger van de populaire Chromecast en biedt aanzienlijke verbeteringen ten opzichte van zijn voorgangers. Het apparaat plaats je naast of onder je televisie en bedien je simpel met de meegeleverde afstandsbediening. Hiermee krijg je toegang tot alle grote streamingdiensten zoals Netflix, Disney Plus, YouTube en SkyShowtime.

Een groot voordeel ten opzichte van de Chromecast is de snellere hardware. Google heeft het apparaat voorzien van meer opslagruimte en een krachtigere processor, waardoor het apparaat sneller reageert en 4K-content vloeiender afspeelt. Ook heeft Google Gemini geïntegreerd, waardoor je spraakcommando’s kunt gebruiken voor het zoeken naar films of series.