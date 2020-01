De Motorola One Hyper, met een voorkantvullend scherm en grote accu van 4000 mAh, werd begin december 2019 gepresenteerd. Het toestel is nu te koop in Nederland en je profiteert tijdelijk van korting.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Motorola One Hyper kopen in Nederland

De Motorola One Hyper is de eerste smartphone van het bedrijf met een uitschuifbare selfiecamera. Daarmee maak je foto’s van maximaal 32 megapixel. Door die verborgen camera is er geen inkeping aanwezig in het scherm. Dat display is 6,5 inch groot en heeft een resolutie van 2340 bij 1080 pixels.

Op de achterkant zitten twee camera’s, waaronder de primaire 64 megapixel-lens. Daarmee schiet je foto’s met veel detail. De tweede camera heeft een resolutie van 8 megapixel en bevat een groothoeklens. Daardoor schiet je plaatjes met een wijdere hoek; handig voor bijvoorbeeld landschappen, foto’s van steden of groepen mensen.

Vanaf nu is het toestel exclusief verkrijgbaar via Belsimpel en de officiële webwinkel van Motorola. Het toestel is daar verkrijgbaar voor 329 euro, terwijl de officiële adviesprijs 349 euro bedraagt.

Bestel de Motorola One Hyper voor 329 euro

Specificaties van Motorola One Hyper

Dankzij de Snapdragon 675-chip en 4GB werkgeheugen heb je genoeg kracht voor elke app, game of taak. De accu is 4000 mAh groot en ondersteunt snelladen. Dat kan met maximaal 45 Watt, maar de bijgeleverde oplader is een 27 Watt-exemplaar.

Het toestel wordt geleverd met Android 10, maar is geen onderdeel van het Android One-programma. Toch is de versie die Motorola levert erg kaal, met alleen enkele handige functies. Zo kun je de One Hyper schudden om de zaklamp aan en uit te zetten. Tot slot is het interne geheugen van 128GB makkelijk uit te breiden met een micro-sd-geheugenkaartje.

Lees meer over Motorola