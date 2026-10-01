Een thuisbatterij kopen wordt steeds interessanter, maar let hier goed op

Op 1 januari 2027 is het einde oefening voor de salderingsregeling. Dat betekent dat het vanaf die datum financieel gezien interessanter is om je opgewekte stroom zelf te gebruiken in plaats van terug te leveren aan het net. Hiervoor is een thuisbatterij ideaal, maar er zijn handige tips om te weten voordat je er eentje aanschaft.

Gratis e-book boordevol tips over thuisbatterijen

Met het oog op het einde van de salderingsregeling, wordt het nu interessant om je te verdiepen in een thuisbatterij. Hiermee sla je de zonne-energie op die je met je zonnepanelen hebt opgewekt, zodat je deze stroom op een later moment zelf kunt gebruiken. Zo bespaar je straks jaarlijks honderden euro’s.

Nu heb je thuisbatterijen in alle vormen, maten en met verschillende functies. Daarom is het handig om je te verdiepen in de mogelijkheden. Speciaal hiervoor hebben we – samen met Zendure – deze maand een e-book gemaakt boordevol handige tips.

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Dit vind je in het e-book

Wanneer heb je überhaupt een thuisbatterij nodig?

Zo kies je de juiste batterijcapaciteit

Een review van een plug&play-thuisbatterij

Tips om alles uit je slimme laadinstellingen te halen

Hoe snel verdien je een thuisbatterij terug?

Einde salderingsregeling: wat betekent dit voor jou?

Als je zonnepanelen hebt, dan heb je deze waarschijnlijk op je dak laten leggen voor de financiële voordelen. De stroom die je te veel opwekte, kon je terugleveren op het elektriciteitsnet. In ruil daarvoor kreeg je een vergoeding die gelijk stond aan de stroom die je later zelf weer gebruikte.

De Nederlandse regering heeft echter besloten dat dit ’trucje’ vanaf 1 januari 2027 niet meer geldt. Vanaf dat moment is het daarom interessanter om de stroom die je opwekt op te slaan, zodat je deze op een later moment zelf kunt gebruiken. Een thuisbatterij helpt daarbij en zorgt ervoor dat stroom die in de middag is opgewekt, bijvoorbeeld ingezet kan worden als de zon al onder is.

Zo’n thuisbatterij kost meestal duizenden euro’s en dan moet je hem ooknog laten installeren. De laatste tijd verschijnen er steeds meer voordeligere modellen, waarbij het een kwestie is van de stekker in het stopcontact steken.

Wil je meer informatie over de verschillende soorten thuisbatterijen en tips over hoe je hier zo efficiënt mogelijk mee omgaat? Schrijf je dan in voor onze TechDeals-nieuwsbrief. Alleen dan krijg je toegang tot ons e-book ‘Slim besparen met een thuisbatterij: zo doe je dat. Inschrijven is helemaal gratis. Dus, waar wacht je op?

Zendure: begin klein en breid later uit

Een merk dat bekendstaat als één van de leiders op het gebied van plug-in thuisbatterijen, is Zendure. De basisunit van de SolarFlow 2400 AC+ heeft een capaciteit van 2,4 kWh. Als je gedurende de dag meer stroom verbruikt, dan kun je dit altijd uitbreiden tot maximaal 16,8 kWh.

Goed om te weten is dat deze thuisbatterij gewoon op je bestaande zonnepanelen werkt. Het is een kwestie van stekker in het stopcontact en hij gaat voor je aan de slag.