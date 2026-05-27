Deze prijs maakt de Samsung Galaxy S25 Ultra weer interessant

Voor wie de Samsung Galaxy S26 Ultra te duur vindt, is er nu een goede aanbieding op zijn voorganger. De prijs is nog nooit zo laag geweest én je hebt vrijwel alle functies van de S26 Ultra. We vertellen je alles over de aanbieding.

Samsung Galaxy S25 Ultra goedkoper dan ooit

De Samsung Galaxy S25 Ultra is ondertussen bijna anderhalf jaar uit, maar dat betekent niet dat hij niet meer relevant is. Zijn opvolger is niet zo anders: het belangrijkste verschil is dat de S26 Ultra het gloednieuwe Privacy Display heeft. Verder beschik je over de allerbeste camera’s die Samsung te bieden heeft, een krachtige processor en groot scherm.

De S25 Ultra pik je momenteel echter voor de laagste prijs ooit op van 849 euro bij Proshop, wat meer dan 150 euro goedkoper is dan het nieuwste model. Daardoor is de S25 Ultra op dit moment veel interessanter.

Bovendien bespaar je nog meer als je kiest voor een abonnement bij je aankoop. De laagste prijs is te vinden in combinatie met Odido bij Belsimpel: vanaf 576 euro. Liever een andere provider, dan is Vodafone nu je beste keuze.

Samsung Galaxy S25 Ultra bij providers

Het is ook nog altijd mogelijk om de Samsung Galaxy S25 Ultra bij één van de providers te bestellen. Dit kan bij KPN, Vodafone of Odido. Houd er hier wel rekening mee dat jouw favoriete kleur misschien niet meer op voorraad is, want de beschikbaarheid is flink afgenomen.

Zo heeft KPN alleen nog de kleuren zilverblauw en grijs, heeft Vodafone alleen zilver, zwart en blauw in het assortiment en kan je bij Odido alleen terecht voor de zwarte met 512GB aan opslag.

Samsung Galaxy S25 Ultra vanaf 576 euro

De laagste prijs voor de S25 Ultra zal je echter vinden in combinatie met een abonnement bij Belsimpel of Mobiel.nl. Het beste ga je voor Odido bij Belsimpel en het toestel heb je in handen vanaf 576 euro.

Liever een andere provider? Je haalt hem met een abonnement van Vodafone vanaf 672 euro bij Mobiel.nl. Met KPN is de S25 Ultra te vinden vanaf 768 euro, ook bij Mobiel.nl.

