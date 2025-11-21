Samsung Galaxy S25 tijdelijk met hoge korting én Galaxy Tab A11 cadeau (ADV)

De Black Friday-aanbiedingen zijn gestart bij Vodafone en dat betekent dat je jouw nieuwe smartphone met veel voordeel in huis haalt. Kies bijvoorbeeld voor de Samsung Galaxy S25 en je profiteert van korting én ontvangt de Galaxy Tab A11 cadeau.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Black Friday van start bij Vodafone

Black Friday is hét moment van het jaar om jouw nieuwe gadgets met hoge kortingen te scoren. Vodafone blijft natuurlijk niet achter. Zo tik je onder andere de Samsung Galaxy S25 op de kop voor een mooie prijs, maar dat is niet alles.

Je ontvangt namelijk ook een gratis Samsung Galaxy Tab A11 ter waarde van 219 euro bij je aankoop. Er doen natuurlijk nog veel meer toestellen mee met de Black Friday-aanbiedingen. Ben je benieuwd? Check ze via de knop hieronder. De acties zijn er tot en met 7 december 2025.

Samsung Galaxy S25 tijdens Black Friday: gratis Galaxy Tab A11

De Samsung Galaxy S25 is de instapper van de high-end Galaxy S25-serie. Het is een krachtige telefoon, maar dan in een compact jasje. Hij heeft een scherm van 6,2 inch en is één van de kleinste smartphones van dit moment. Toch is hij heel wat mans, want aan de binnenkant is de Snapdragon 8 Elite-chip te vinden.

Dit is de snelste processor van dit moment, waardoor hij elke taak die hij voor je heeft aankan. Ook de AI-functies zijn een fluitje van een cent. En daar zijn er genoeg van op de Galaxy S25. Op dit toestel verscheen de Now Brief bijvoorbeeld voor het eerst. Hiermee krijg je ’s ochtends een overzicht van je belangrijkste meldingen.

Daarnaast bewerk je jouw gemaakte foto’s dankzij AI tot ze helemaal perfect zijn. Verwijder objecten of personen die je niet kent van je achtergrond, maar je kan ook extra ver inzoomen. De kwaliteit wordt op basis van kunstmatige intelligentie verbeterd. Verder is ook Google Gemini geïntegreerd op de telefoon, waardoor je Circle to Search gebruikt of met één opdracht acties start over meerdere apps.

Haal de Galaxy S25 nu ook nog eens voor minder in huis, want dankzij Black Friday scoor je hem vanaf slechts 528 euro in plaats van de adviesprijs van 899 euro. Ga je toch liever voor de uitgebreidere Galaxy S25 Ultra, dan kan dat natuurlijk ook. Voor de Galaxy S25 Ultra betaal je tijdens de koopjesperiode tot en met 7 december 1056 euro in plaats van 1149 euro. Ontvang bovendien korting op je abonnement. Zo kost Red Unlimited je 30 euro per maand in plaats van 32,50 euro!

Samsung Galaxy Tab A11 LTE t.w.v. 219 euro cadeau

Koop je een toestel uit de Galaxy S25-serie, dan ontvang je daar momenteel van Vodafone een Samsung Galaxy Tab A11 bij ter waarde van 219 euro. Dit is een tablet die nog niet zo heel lang uit is en relatief compact is. Hij heeft een schermafmeting van 8,7 inch en is dus lekker klein.

Aan de binnenkant is een MediaTek-chip te vinden, waarmee browsen en een spelletje spelen prima gaat. Om al je bestanden op te slaan is er 64GB aan opslagruimte. Het gaat overigens om de LTE-versie, waardoor je ook als je geen wifi hebt verbinding maakt met internet.

Nog meer korting als Ziggo-klant

Profiteer van de snelle en betrouwbare verbindingen van Vodafone. Heb je thuis internet van Ziggo? Dan krijg je ook nog eens tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement, dubbele data, een gratis extra tv-pakket en meer. Ben je geen Ziggo-klant, maar wel jonger dan 28 jaar? Ook dan krijg je dankzij Vodafone Young tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement.

Nog veel meer populaire smartphones met korting tijdens Black Friday

Past de Samsung Galaxy S25 niet helemaal bij jou? Dan zijn er gelukkig nog genoeg andere telefoons met Black Friday-aanbiedingen te scoren, zoals de Galaxy A56, die tijdelijk slechts 264 euro kost. Kijk bijvoorbeeld eens naar de Google Pixel 10 Pro, die je ook met korting koopt.