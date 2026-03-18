Samsung Galaxy S26 nu al voor minder dan 500 euro

Eind februari kwam Samsung met de nieuwste Galaxy S-telefoons. Daarvan is de instapper de S26 en die haal je nu al fors goedkoper in huis. We vertellen je hoe.

Bespaar nu al op de Samsung Galaxy S26

Normaal is het in januari de beurt aan nieuwe Samsung-telefoons, maar nu liet de fabrikant ons wachten tot eind februari. De serie bestaat zoals we gewend zijn weer uit drie toestellen.

De Galaxy S26 is de instapper en tevens de kleinste van het drietal. De smartphone heeft een adviesprijs van 899 euro, maar je kan hem nu al goedkoper scoren. Als los toestel ligt de prijs op 843 euro bij Phonemarket. Nog meer besparen doe je door je aankoop te combineren met een abonnement. Webwinkels en providers geven namelijk hoge toestelkortingen.

Het goedkoopste is een abonnement van Odido bij Mobiel.nl: 444 euro. Liever een andere provider, dan kun je het beste kiezen voor KPN bij Mobiel.nl. Je hebt hem nu vanaf 480 euro. Ook is ‘ie bij de providers en webwinkels met abonnement tijdelijk nog te krijgen met een gratis geheugenupgrade. Daarbij krijg je het toestel met 512GB voor de prijs van 256GB.

Samsung Galaxy S26 haal je zo goedkoper in huis

We zijn nu enkele weken verder en de S26 is dus al voor minder dan 899 euro in handen te krijgen. Voor een los toestel ben je € 843,- kwijt. Met een abonnement erbij wordt die prijs nog veel lager. Bij de providers kan dit natuurlijk, waar momenteel fijne aanbiedingen lopen. De laagste prijs is te vinden bij KPN, waar je 672 euro betaalt.

Ook hebben Odido, Vodafone en Ben hem. Daar heeft de Samsung S26 een prijs van respectievelijk 696 euro, 768 euro en 816 euro. Daarnaast profiteer je van klantvoordeel op het moment dat je internet op je adres hebt van één van deze providers. Dit is vrijwel altijd tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement en extra data. Ook krijg je van KPN gratis Netflix of ESPN Compleet en geeft Odido je ook nog eens 5 euro korting per maand op je vaste internet.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Webwinkels zoals Belsimpel, Mobiel.nl en MediaMarkt hebben echter vrijwel altijd de laagste prijs. De besparing is hier alleen wel afhankelijk van de bundel die je kiest. Bij onbeperkt internet is de S26 dus het goedkoopste. Maar, ga zeker voor het abonnement dat bij je past want ook dan bespaar je flink.

De laagste prijs is in combinatie met Odido bij Mobiel.nl. Je haalt hem hier in huis vanaf 444 euro. Dat is een besparing van 399 euro en je profiteert nu van de gratis geheugenupgrade ter waarde van 200 euro. Liever een andere provider of minder data? We zetten hieronder voor je op een rij waar je hem het beste kan kopen.

Alles wat je moet weten over de Samsung S26

De Samsung Galaxy S26 is de compactste telefoon van de S26-serie met zijn 6,3 inch-amoled-display. Ook is de accu groter dan die van de S25: 4300 mAh. Daardoor kun je langer met een enkele lading doen. Er is een nieuwe chip die ervoor zorgt dat de S26 alle taken zonder haperingen uitvoert.

Verder heeft dit gloednieuwe toestel standaard meer geheugen dan zijn voorganger. De Galaxy S25 is te verkrijgen met 128GB, maar bij de S26 krijg je minimaal 256GB. Foto’s maak je overigens met één van de drie lenzen, waaronder een telelens die drie keer optisch kan inzoomen. Daarbij gaat er vrijwel niets van de kwaliteit verloren.

