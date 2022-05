Creëer je eigen unieke Galaxy Z Flip3 en Galaxy Watch4 met Samsung (ADV)

Wil jij je smartphone en smartwatch helemaal afstemmen op wie je bent? Dankzij #YouMake van Samsung is dat nu mogelijk! Lees snel hoe jij je eigen, unieke Galaxy Z Flip3 of Galaxy Watch4 samenstelt.

Met #YouMake van Samsung ben jij de baas

Ben je het zat dat anderen jouw stijl bepalen? Met #YouMake bepaal je zelf hoe jouw Samsung-producten eruitzien. Kies een uniek design voor je smartphone of smartwatch dat je bovendien aan laat sluiten op bijvoorbeeld je nieuwe koelkast. Zo creëer jij je eigen signatuur, thuis en onderweg.

De producten met de persoonlijke Bespoke-stempel kun je natuurlijk afzonderlijk in huis halen, nadat je ze helemaal gepersonaliseerd hebt. Wat denk je bijvoorbeeld van een geheel door jou ‘ontworpen’ Samsung Galaxy S22 met de kleuren die jij kiest. Zo zorg je ervoor dat ‘ie perfect bij je andere gadgets en apparatuur past of juist een heel eigen identiteit krijgt.

Kies je ervoor om meerdere producten tegelijk te kopen, dan scoor je ook nog eens een flinke korting. Ga jij bijvoorbeeld gelijk voor de bundel met een Bespoke-koelkast, The Frame-televisie en nieuwe smartphone, dan bespaar je maar liefst tot 15 procent.

Deze producten doen mee aan #YouMake

Met #YouMake geeft Samsung de controle aan jou. Je ontwerpt niet alleen je eigen producten, maar kunt ook kiezen uit diverse bundels die passen bij je levensstijl. Voor thuiswerkers is er bijvoorbeeld een pakket met smart monitor, QLED-televisie en de Samsung Galaxy S22 Ultra in exclusieve kleuren. Ben je gek op films of series? Dan is de entertainmentbundel iets voor jou, met The Freestyle-beamer, Galaxy S22 en soundbar.

Vind je stijl in en om het huis belangrijk? Kies dan voor ‘Stijl je huis‘ met onder meer een gepersonaliseerde Bespoke-koelkast, Galaxy Z Flip3 en Galaxy Watch4. Hier lees je er alles over!

Creëer je eigen Galaxy Z Flip3

De Samsung Galaxy Z Flip3 is een unieke klaptelefoon. Hij past gemakkelijk in je zak, maar als je hem openvouwt, geniet je van een groot 6,7 inch-oled-scherm. Dat heeft bovendien een verversingssnelheid van 120Hz voor soepele beelden. Snel checken of je nieuwe appjes hebt? Dat kan op het schermpje aan de buitenkant, dat je ook gebruikt om de mooiste selfies te schieten. Het toestel draait verder op een Snapdragon 888-chip voor uitstekende prestaties.

Standaard is de Z Flip3 verkrijgbaar in de kleuren Cream, Phantom Black, Green en Lavender. Exclusief bij Samsung zelf kun je ook kiezen voor Gray, White en Pink.

Meer dan 250 verschillende Galaxy Watch4-modellen

De Galaxy Watch4 is het eerste slimme horloge van Samsung met Wear OS. Dat heeft onder meer als voordeel dat apps die je op je telefoon installeert ook direct op je smartwatch verschijnen. Bovendien heeft de Watch4 een nieuwe, snellere processor en beschikt het apparaat over alle sensoren om je gezondheid in de gaten te houden. Berichtjes en zelfs telefoontjes handel je ook gewoon af via het horloge, dat dus functioneert als een natuurlijk verlengstuk van je smartphone.

In de Galaxy Watch4 Design Studio stel je gemakkelijk jouw ideale horloge samen. Je kiest uit zes verschillende kasten en maar liefst 43 bandjes. Dat betekent dat er in totaal meer dan 250 verschillende combinaties zijn! Tijdelijk ontvang je €34,99 voordeel op een los horlogebandje naar keuze in de Design Studio.

Bespoke-koelkast en stofzuiger

Als gezegd zijn smartphones en smartwatches niet de enige onderdelen van #YouMake. Ook als je een Bespoke-koelkast bij Samsung koopt, kun je kiezen uit veel verschillende kleuren en materialen. Een landelijke woonkamer vraagt immers om een andere uitstraling dan een modern interieur. De koelkasten zelf zijn overigens ook verkrijgbaar in diverse afmetingen en samenstellingen.

Ken je de Bespoke Jet al? Deze geavanceerde steelstofzuiger kun je eenvoudig opladen en legen met het All-in-one Clean Station. Dat gaat bacteriegroei effectief tegen en vangt 99,999 procent van alle stofdeeltjes op. Bovendien kies je uit meerdere kleuren die perfect bij jouw andere Samsung-producten passen.

Dit zijn de beste #YouMake-deals

Samsung heeft verschillende bundels gemaakt waarmee je bij een combinatie van producten bundelvoordeel krijgt. Combineer je twee producten, dan ontvang je 10 procent voordeel. Ga jij zelfs voor drie of meer gadgets, dan ontvang je maar liefst 15 procent korting. Zo haal je je favoriete producten dus een stuk voordeliger in huis. Samsung heeft al voor je drie standaard bundels gemaakt om je eigen stempel op de wereld te drukken.

De Stijl je huis bundel

Met diverse kleur- en afwerkingsopties geef je jouw Bespoke Koelkast een eigen touch en creëer jij je eigen ontwerp. Met de Design Studio heb je ook de mogelijk om je televisie in lijn te brengen met het ontwerp van je koelkast. Staat je TV aan, dan geniet je van haarscherp QLED-beeldkwaliteit.

Staat hij uit, dan transformeert The Frame zich in prachtige, stijlvolle kunstwerken. Alle Samsung apparaten zijn perfect met de Samsung Galaxy Z Flip3 en Galaxy Watch4 verbonden. Zo haal je het maximale uit al je apparaten en is het interieur ook nog op elkaar afgestemd.

De Thuiswerkbundel: Werken, connecten, streamen. Smart!

Wil jij thuis werken, maar heb je geen computer thuis staan? Met de Smart Monitor van Samsung heb je echte pc-ervaring zonder een pc in huis te halen. Verbind je monitor gemakkelijk met je toetsenbord, muis en het internet zonder je pc of laptop te gebruiken.

Heb je toch snel even je laptop nodig, dan verbind je deze gemakkelijk met een hdmi-aansluiting en gebruik je hem als monitor. De Smart Monitor kun je ook verbinden met de Samsung S22 Ultra en Neo QLED-televisie. Ideaal als je lekker vanaf de bank een meeting wil volgen.