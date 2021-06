Xiaomi Redmi Note 10 5G: superkracht voor een zachte prijs (ADV)

Ben je op zoek naar een krachtige smartphone met een vriendelijk prijskaartje? De Xiaomi Redmi Note 10 5G is de performance racer in het 5G-segment. De snelle processor en enorme accu geven je de ervaring van een vlaggenschip.

Redmi Note 10 5G

Met de Redmi Note 10 5G introduceert Xiaomi een hele fijne smartphone tegen een budgetprijs. De MediaTek Dimensity 700 is één van de krachtigste en zuinigste processors in dit prijssegment. Dankzij het geïntegreerde 5G-modem maak je onderweg bovendien gebruik van het snelste mobiele netwerk. Ga je mee op avontuur?

Scherp scherm met hoge ververssnelheid

De Redmi Note 10 5G heeft een 6,5 inch-scherm. Of je nu je favoriete serie kijkt of een game speelt, je krijgt altijd de juiste entertainmentervaring. Het betreft bovendien een 90Hz AdaptiveSync DotDisplay. Dat betekent dat het scherm de ververssnelheid automatisch aanpast aan wat je met je telefoon doet.

Scroll je door je sociale media? Dan verversen de pixels 90 keer per seconde, zodat alles er heel vloeiend uitziet. Als je bijvoorbeeld een mail leest, schakelt het scherm automatisch naar een lagere snelheid. Zo spaar je de batterij zonder daar iets voor te hoeven doen.

→ Bekijk het scherm van de Note 10

Grote accu is perfect voor lange avonturen

Over de accu gesproken: die is met 5000 mAh lekker groot. Xiaomi noemt de Redmi Note 10 5G niet voor niets een performance racer. Als je op vakantie lange avonturen beleeft, wil je natuurlijk een telefoon die jou bij kan houden.

Maar ook een stevige bingewatch marathon van jouw favoriete serie is met de Redmi Note 10 5G geen enkel probleem. Is de accu uiteindelijk tóch leeg? Dankzij de 18 Watt-snellader kijk je in mum van tijd weer verder.

→ Bekijk de accu van de Note 10

Met drie camera’s leg je ieder detail vast

Als je onderweg toffe mensen of fraaie landschappen tegenkomt, wil je daar natuurlijk mooie foto’s van maken. De hoofdcamera van de Redmi Note 10 5G heeft een resolutie van 48 megapixel, zodat je geen enkel detail misloopt. Daarnaast beschikt de smartphone over een 2 megapixel-dieptesensor, die voor betere portretten zorgt. Zie je een bijzondere bloem of insect? Met de macrocamera kun je heel dichtbij komen, zodat je onderwerp uit de foto lijkt te springen.

→ Bekijk de camera’s van de Note 10

Red Bull X-Alps 2021

Om de Redmi Note 10 5G te testen geeft Xiaomi de telefoon mee aan 33 atleten tijdens de Red Bull X-Alps 2021 adventure race. Deze extreme challenge vindt plaats van 20 tot 30 juni en voert maar liefst 1238 kilometer door de alpen. Deelnemers moeten wandelen, rennen en paragilden om de finish te halen. De Redmi Note 10 5G, met zijn krachtige processor en enorme accu, is natuurlijk de ideale reisgenoot voor dit enorme avontuur.

→ Lees meer over Red Bull X-Alps 2021

Over de Redmi Note-serie

Xiaomi introduceerde de Redmi Note-serie in 2014 en veroorzaakte daarmee een sensatie op de smartphonemarkt. Dankzij de goede prestaties en lage prijs is deze lijn erg populair bij consumenten. Er zijn inmiddels al meer dan 140 miljoen Redmi Note-telefoons verkocht. De Redmi Note 10-serie is zelfs de meest succesvolle lijn tot nu toe.

Koop de Redmi Note 10 5G

Kun je niet wachten om de Redmi Note 10 5G in handen te krijgen? Het toestel is in Nederland vanaf 3 juni verkrijgbaar in de kleuren Silverchrome, Graphite Grey, Night Blue en Aurora Green. Je kunt de Redmi Note 10 5G onder andere kopen via T-Mobile of KPN en bij Belsimpel, Mobiel.nl, Coolblue, Bol.com en MediaMarkt. In België is de smartphone verkrijgbaar bij Orange, Proximus, Base-Telenet en via onder meer de MediaMarkt. Uiteraard kun je ook terecht op de website van Xiaomi zelf.

De Redmi Note 10 5G met 4GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte kost 229 euro. Heb je meer ruimte nodig? Voor de variant met 128GB opslag betaal je 249 euro.