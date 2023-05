Google Pixel 7a kopen: vergelijk alle los toestel prijzen

De Google Pixel 7a kopen: dit moet je weten

De Pixel 7a is de opvolger van de Google Pixel 6a. Het nieuwe toestel krijgt hetzelfde design als zijn grote broer de Pixel 7. Verder zijn er wel enkele concessies gedaan, maar is het toestel wel weer een goed upgrade vergeleken met Pixel 6a. Dit zijn de verwachte specificaties:

6,1 inch amoled-display met 90Hz

64 MP hoofdcamera, 12 MP groothoeklens

8 MP selfiecamera

Tensor G2-processor

4410 mAh accu met 18W snelladen

8GB geheugen en 128GB aan opslag of 8GB geheugen en 256GB opslag

Updates t/m Android 17 en 5 jaar beveiligingsupdates

De Google Pixel 7a prijzen

De Pixel 6a had bij introductie een adviesprijs van 449 euro. We zien dat de smartphoneprijzen stijgen. Dus ook voor de nieuwe Pixel verwachten we een kleine verhoging bij introductie. We moeten nog even geduld hebben op wat het gaat worden. Het toestel zal waarschijnlijk tijdens Google I/O aangekondigd worden.

Voor wie is de Google Pixel 7a het meest geschikt?

Je kiest de Pixel 7a als je voor prijs/kwaliteit gaat en een smartphone wilt die op de meest actuele versie van het Android-besturingssysteem draait. Je ontvangt als eerste updates en bent altijd goed beschermd door de vele beveiligingsupdates. Verder beschikt het toestel over goede hardware voor een goede prijs. We verwachten dat het toestel weer veel los gekocht gaat worden.

Een Pixel 7a als toestel kopen of toch met abonnement?

De Google Pixel 7a zal waarschijnlijk iets duurder worden, maar het blijft dan nog een heel betaalbaar toestel. Als je het toestel niet in een keer kan of wil betalen is de combinatie met een abonnement ook mogelijk. Wel krijg je dan te maken met een BKR-registratie omdat het toestel duurder is dan 250 euro.

Koop je de Google Pixel 7a met abonnement, dan ben je meestal wat goedkoper uit door de toestelkorting. Ga je voor de combinatie met een abonnement dan kan je er voor kiezen om de Pixel 7a in één keer af te betalen. In dat geval profiteer je van de toestelkorting en krijg je geen BKR-registratie.

Als je een scherp sim only-abonnement hebt of kiest, dan is het los kopen van de Pixel 7a ook een goede optie. Uiteindelijk zijn er vele factoren die van invloed zijn op wat voor jouw de beste optie is. Het is dus heel belangrijk om alle mogelijkheden goed te verkennen en prijzen te vergelijken.

Hoe vind ik de goedkoopste Google Pixel 7a deal

Heel simpel: de prijsvergelijker toont de goedkoopste optie altijd bovenaan. Hij houdt daarbij rekening met tijdelijke kortingsacties en promoties bij alle aangesloten winkels.

Op het moment is de Pixel 7a nog niet verkrijgbaar. Het vergelijken van prijzen is dus nog niet mogelijk. Zodra wij de eerste prijzen binnen hebben, gaat de vergelijker live en kan je hier de beste deal scoren.