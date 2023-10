De Google Pixel 8 Pro met abonnement: hier is hij het goedkoopst

Let op: de Google Pixel 8 Pro is nog niet te koop. Deze moet nog worden aangekondigd. Waarschijnlijk gebeurt dat tijdens het Google-event op 4 oktober. Informatie over het toestel op deze pagina is gebaseerd op geruchten, lekken en aannames. Dit kan dus nog veranderen.

Dit moet je weten als je de Google Pixel 8 Pro kopen wil

De Google Pixel 8 Pro is de grotere broer van de reguliere Google Pixel 8 en komt met een wat groter scherm. Zoals je al zou verwachten is de Pro-versie een tikkeltje beter dan die instapversie. Naast het grotere scherm heeft hij wat meer werkgeheugen en betere camera’s. Ook is de accu groter, waardoor hij langer meegaat. Dit high end toestel behoort tot de top van de markt en mag met recht een vlaggenschip van Google worden genoemd.

Is de Google Pixel 8 Pro kopen geschikt voor jou?

De Google Pixel 8 Pro met abonnement is geschikt voor mensen die veel verwachten van hun smartphone en daar ook wat meer voor willen betalen. Je gebruikt hem dan ook veel en voor verschillende doeleinden, van netwerken en entertainment tot ontspanning en productiviteit.

Ook ben je waarschijnlijk al fan van de verschillende diensten die Google aanbiedt. Als smartphonefotograaf is dit helemaal de telefoon voor jou, want de Google Pixel 8 Pro heeft één van de beste camerasets in een smartphone van dit moment.

