Google Pixel 8 Pro review: AI-magie voor een iets te hoge prijs

De nieuwe smartphones van Google zitten tjokvol kunstmatige intelligentie. Rechtvaardigt dat de prijsverhoging? In onze review van de Google Pixel 8 Pro nemen we de plus- en minpunten van dit vlaggenschip met je door.

Dit is onze Google Pixel 8 Pro review

Met de Pixel 7 en Pixel 7 Pro maakte Google vorig jaar een geslaagde entree op de Nederlandse smartphonemarkt. De toestellen waren met respectievelijk 649 en 899 euro bovendien scherp geprijsd ten opzichte van de concurrentie.

Dat hun opvolgers duurder zouden worden, stond gezien de inflatie wel vast. Toch moesten we even slikken toen het officiële persbericht in onze mailbox belandde. De Google Pixel 8 Pro heeft een adviesprijs van maar liefst 1099 euro. Google vraagt dus 200 euro meer dan vorig jaar. Dat is een stijging van ruim 22 procent.

Daar staan gelukkig wel een paar flinke verbeteringen tegenover. In deze review van de Google Pixel 8 Pro lees je of we het toestel toch weer warm aan kunnen bevelen.

Bíjna symmetrische bezels

De achterzijde laat er geen misverstand over bestaan dat je een Pixel vasthoudt. Inmiddels is de horizontale camerabalk hét handelsmerk van Googles telefoons. Hij ziet er wel iets anders uit dan vorig jaar. Waar de telelens van de Pixel 7 Pro nog zijn eigen uitsparing had, zitten alle camera’s op de 8 Pro in één grote opening. Daarnaast vinden we nog twee kleinere gaatjes voor de flitser en een nieuwe thermometer-sensor. Daarover straks meer.

De camerabalk glimt nog altijd, maar verder is de achterkant dit jaar mat afgewerkt. Dat ziet er wat ons betreft meer premium uit dan de spiegelende behuizing van de Pixel 7 Pro. Ons reviewmodel heeft de kleur ‘baaiblauw’, maar je kunt hem ook kopen in zwart of porselein.

Google Pixel 8 Pro (links) en Pixel 7 Pro (rechts)

Aan de voorzijde lijkt de Pixel 8 Pro minder op zijn voorganger. Het scherm heeft namelijk geen afgeronde randen meer, maar is volledig plat. Dat juichen we van harte toe, want het voelt veel fijner aan als je met je vingers over het display glijdt.

De randen zijn ook iets dunner dan vorig jaar en bíjna symmetrisch. Alleen de kin aan de onderkant is een ietsiepietsie dikker. Het gaat om nog geen millimeter, maar jammer is het wel.

Over de hardware wil Google het eígenlijk niet hebben

Tijdens de presentatie van de Google Pixel 8 Pro zaten we vol spanning te wachten tot Google de nieuwe Tensor G3-chip uit de doeken zou doen. Dat werd een teleurstelling. De zoekgigant leek het nauwelijks over de hardware te willen hebben. “De processor maakt nieuwe AI-functies mogelijk”, daar konden we het wel zo’n beetje mee doen. Geen woord over hoe de processor presteert ten opzichte van zijn voorganger.

Om toch een beeld te krijgen, hebben we Geekbench 6 gedraaid op de Pixel 7 Pro en 8 Pro. Dat is een app die de prestaties van smartphones test. De single-core score van de Pixel 8 Pro is zo’n 17 procent hoger dan die van zijn voorganger. Dat is een prima vooruitgang. De multi-core score is echter slechts 4,2 procent hoger, wat nogal tegenvalt. Simpel gezegd is de Pixel 8 Pro nauwelijks sneller in multitasking, maar kan hij individuele taken wel rapper uitvoeren.

De score die de Pixel 8 Pro neerzet, ligt een behoorlijk eind onder die van smartphones met een Snapdragon 8 Gen 2-chip, zoals de Samsung Galaxy S23 Ultra. Dat zul je vooral kunnen merken tijdens het spelen van zware 3D-games of tijdens het bewerken van video’s.

In de praktijk voelt de Pixel 8 Pro overigens zeer vloeiend aan. We hebben tijdens het testen nauwelijks haperingen gezien. Het verwerken van foto’s lijkt ook iets sneller te verlopen dan op de Pixel 7 Pro. Als je je kiekjes later wil bewerken, door er bijvoorbeeld een filter over te leggen of hem aan te passen met AI, duurt dat wel nog steeds behoorlijk lang. Warm werd het toestel nauwelijks.

Wat moeten we met die thermometer?

Eigenaardig is de toevoeging van een thermometer aan de Pixel 8 Pro. Die mag je officieel (nog) niet gebruiken om je lichaamstemperatuur te meten, want daarvoor heeft Google toestemming nodig van de gezondheidsautoriteiten. Wat je er dan wel mee kunt? De temperatuur van babymelk vaststellen bijvoorbeeld. Of van een bepaald object.

Het nut hiervan ontgaat ons een beetje, ook al omdat Google waarschuwt dat de temperatuur kan variëren op basis van de afstand tussen de sensor en het te meten object. Heel nauwkeurig is het dus niet. En als je drie keer de temperatuur van je glas water hebt gemeten, is de lol er wel van af. We vermoeden dat deze sensor volgend jaar niet terugkeert op de Pixel 9 Pro.

Je kunt de Pixel 8 Pro verder op drie manieren ontgrendelen. Met een pincode, met de vingerafdrukscanner óf met Face Unlock. Die laatste methode gebruikt de selfiecamera om je identiteit vast te stellen. Dat kon ook al met de Pixel 7 Pro, maar is nu nog veiliger. De Tensor G3-processor, Titan M2-security chip én nieuwe vormen van machine learning hebben Face Unlock volgens Google verbeterd.

Daardoor kun je deze methode nu ook gebruiken om betalingen te verrichten. Dat is natuurlijk fijn en bovendien werkt gezichtsontgrendeling duidelijk sneller dan op de Pixel 7 Pro. Aan de vingerafdrukscanner is niets veranderd. Hij werkt doorgaans goed, behalve als je vingers nat zijn.

Over de luidsprekers van de Pixel 8 Pro kunnen we kort zijn: die zijn prima. Zelfs op hoge volumes klinken ze lekker vol en er is voldoende bass aanwezig om muziek goed over te laten komen.

Scherm is eindelijk weer plat en veel feller

Het scherm van de Pixel 8 Pro is met 6,7 inch net zo groot als vorig jaar. Zoals gezegd zijn de gebogen randen verdwenen. Het is een volledig vlak oled-display met een resolutie van 2992 bij 1344 pixels. Standaard staat het scherm echter ingesteld op 2244 bij 1008 pixels om de batterij te sparen. Wij zien het verschil niet of nauwelijks, maar als je haviksogen hebt, kun je uiteraard voor de hogere resolutie kiezen.

De ververssnelheid ligt weer op 120Hz en het scherm voelt dan ook botersoepel aan. Het gaat om een ltpo-paneel dat de snelheid automatisch terugschroeft als je statische content bekijkt. Ook dat zorgt voor een langere accuduur. Je kunt de kleuren instellen op ‘Natuurlijk’ of ‘Aanpasbaar’. Die laatste stand zorgt voor iets verzadigdere kleuren, maar het verschil is erg subtiel.

Een grote vooruitgang is de hogere helderheid. De Pixel 8 Pro haalt in normale omstandigheden maximaal 1600 nits met kortstondige uitschieters naar 2400 nits in bijvoorbeeld hdr-films. Daarmee is het scherm ruim 50 procent feller dan dat van de Pixel 7 Pro. En dat merk je zeker. Zelfs in de volle zon oogt de Pixel 8 Pro eigenlijk nooit vaal. Met dit nieuwe scherm nestelt Google zich in de top van de markt.

Verbeterde camera’s kennen nieuwe goocheltrucs

Tijdens de presentatie pochte Google dat de drie camera’s van de Pixel 8 Pro allemaal verbeterd zijn. Dat klopt, maar geeft wel een enigszins vertekend beeld. De hoofdcamera heeft weliswaar een nieuwe sensor, maar die is net zo groot als vorig jaar en biedt nog altijd een resolutie van 50 megapixel. De lens laat wel meer licht binnen dan vorig jaar, wat in potentie mooiere foto’s oplevert. Zeker in het donker.

De 48 megapixel-telelens gebruikt dezelfde sensor als de Pixel 7 Pro, maar heeft eveneens een nieuwe lens die meer licht binnenlaat. Je zoomt er weer 5x mee in. De enige echt nieuwe camera is de groothoeklens. Die biedt een grotere sensor en is in resolutie omhoog gegaan van 12 naar 48 megapixel.

Hoofdcamera

De hoofdcamera van de Pixel 7 Pro was al uitstekend en daar verandert bij de Pixel 8 Pro weinig aan. Onderstaande kiekjes, geschoten bij Kasteel De Haar, zien er simpelweg prima uit. De kleuren ogen mooi, maar niet overdreven en de scherpte is uitstekend tot in de hoeken. Van alle smartphones benaderen Pixels de ‘look’ van een echte camera nog altijd het dichtst.

Portret

Van vooruitgang tussen de Pixel 7 Pro en Pixel 8 Pro is echter amper sprake. Wij kunnen in ieder geval nauwelijks verschillen constateren in de foto’s hieronder.

Pixel 7 Pro Pixel 8 Pro 12 megapixel 50 megapixel

Ténzij je ervoor kiest om de volledige resolutie van 50 megapixel te benutten. Standaard gebruikt Google pixel binning om tot plaatjes van 12 megapixel te komen, maar bij de 8 Pro is het voor het eerst mogelijk om daadwerkelijk 50 megapixel-foto’s te maken.

Dat levert een behoorlijke toename in details op, zoals je hierboven kunt zien. Bovendien blijven functies als hdr gewoon werken. Deze foto’s zijn wel een stuk groter en nemen dus meer ruimte in.

Groothoeklens

Zoals gezegd is de groothoeklens helemaal nieuw. Hij heeft een resolutie van 48 megapixel. Ook die kun je volledig benutten, maar normaal gesproken spuugt de camera foto’s van 12 megapixel uit. Die zien er vrijwel net zo goed uit als die van de hoofdcamera. Zelfs binnen, zonder natuurlijk licht, zijn alle details prima zichtbaar.

Hoewel Google er tijdens de presentatie niets over vertelde, blijkt de groothoeklens van de Pixel 8 Pro duidelijk iets wijder dan vorig jaar. Kijk maar naar de foto’s hieronder. Je zult dan ook zien dat het kiekje van de 8 Pro scherper is. Een zeer welkome upgrade!

Google Pixel 7 Pro Google Pixel 8 Pro

Telelens

De telelens haalt het niet bij de andere twee camera’s, maar doet zijn werk alsnog heel behoorlijk. Foto’s zijn buitenshuis lekker scherp, binnenshuis kunnen ze soms wat smoezelig ogen.

Van de nieuwe lens, die dus meer licht binnenlaat, is overdag weinig te merken. Onderstaande foto’s zijn vrijwel identiek, al lijkt de nieuwe versie een fractie verder in te zoomen.

Pixel 7 Pro Pixel 8 Pro

Met Super Res Zoom, een combinatie van optische en digitale zoom, kun je het beeld weer tot 30x dichterbij halen. Dat levert dezelfde resultaten op als met de Pixel 7 Pro. Tot 10x zoom werkt het best prima, daarna zie je de kwaliteit snel teruglopen.

5x 10x 10x 30x

Magic Editor is (soms) inderdaad (bijna) magisch

Hardware vertelt maar één kant van het verhaal. Google zet immers ook stevig in op AI, die allerlei mogelijkheden biedt om je foto’s aan te passen. We hadden al de Magic Eraser, waarmee je ongewenste objecten uit je foto’s kunt gummen. Op de Pixel 8-smartphones biedt Google veel uitgebreidere mogelijkheden. Met de Magic Editor, toegankelijk vanuit de camera-app, kun je naar hartelust knippen en plakken.

Als je een onderwerp wil verplaatsen, hoef je er alleen maar op te tikken. De software selecteert het dan automatisch, waarna je hem ergens anders heen kunt slepen. Dat werkt in de praktijk heel aardig. Als je goed kijkt, zie je wel waar ze eerst stonden, maar dat is deels omdat je het wéét.

Origineel Verplaatst Origineel Verplaatst

Met de Magic Editor kun je ook elementen uit je foto verwijderen. Dat werkt duidelijk beter dan met de ‘ouderwetse’ Magic Eraser, maar hoe groter het deel van de foto dat je bewerkt, hoe moeilijker de software het krijgt. Op onderstaande foto’s hebben we een verdwijntruc uitgehaald met de geit.

De plek waar hij stond, is duidelijk minder scherp dan de rest van het kiekje. Toch is het indrukwekkend dat Google het huisje achter de geit zonder grote fouten heeft ‘ingevuld’.

Geit Geen geit

Vervang de lucht met één druk op de knop

Wanneer je in de Magic Editor op de lucht klikt, kun je die ook vervangen door een andere. Het is niet mogelijk om voorkeuren door te geven: Google schotelt je gewoon een aantal opties voor. Als die niet bevallen, kun je een setje nieuwe resultaten genereren. Soms zijn die vrij subtiel, andere keren ronduit bizar.

In de meest rechtse foto hieronder lijkt het hert te zijn verplaatst naar Zuid-Amerika. Zelfs de vegetatie is aangepast. Perfect is het resultaat niet (waarom is het gewei bijvoorbeeld kleiner?), maar het laat wel zien waar AI toe in staat is. Over een paar jaar zijn de resultaten vermoedelijk niet meer van echt te onderscheiden.

Originele foto Alternatief 1 Alternatief 2

Tot die tijd is het natuurijk ook erg lollig als AI de mist ingaat. Wat het idee precies was bij de onderstaande foto van het kasteel weten we niet zo goed. De software heeft naast bergen ook torens toegevoegd. De tweede van rechts lijkt nog in aanbouw of is juist al in verval. Hoe dan ook: vreemd, AI, vreemd.

Origineel Iets… anders

Nachtmodus

Google was ooit de eerste fabrikant die een nachtmodus introduceerde en loopt nog altijd voorop als het gaat om kiekjes in het donker. Waar andere merken foto’s vooral zo licht mogelijk willen maken, toveren Pixels behoorlijk realistische platen op het scherm. Dat wil wel zeggen dat ze misschien donkerder zijn dan je van je huidige smartphone gewend bent.

Hoofdcamera Groothoeklens Telelens

De telelens laat zoals gezegd meer licht binnen dan vorig jaar en doet het verrassend goed in het donker. De groothoeklens lijkt kleuren bij nacht steviger aan te zetten dan de overige camera’s. Daar zijn we niet per se blij mee.

Hoofdcamera Groothoeklens Telelens

Bij een directe vergelijking blijkt overigens dat de hoofdcamera van de Pixel 8 Pro ook voor een verzadigdere kleurbalans kiest dan de 7 Pro. Google heeft vermoedelijk dus aan de afstelling van de software gesleuteld.

Pixel 7 Pro Pixel 8 Pro

De groothoeklens van de Pixel 8 Pro maakt het soms wel erg bont. De foto hieronder lijkt amper op het kiekje dat de Pixel 7 Pro produceert. Het oudere toestel komt qua kleuren dichter in de buurt van de realiteit, maar zijn opvolger toont duidelijk meer details. Toch hopen we dat Google de kleuren nog een beetje intoomt met een software-update.

Pixel 7 Pro Pixel 8 Pro

De vergelijking hieronder laat goed zien hoeveel verschil de nieuwe lens voor de telecamera maakt. De sensor is hetzelfde, maar omdat er meer licht op valt, is de foto van de Pixel 8 Pro veel beter gelukt.

Pixel 7 Pro Pixel 8 Pro

Pas in de laatste minuten van de presentatie kwam Google met misschien wel het grootste nieuws rond de nieuwe Pixels. Ze krijgen maar liefst zeven nieuwe versies van Android, zeven jaar nieuwe features en zeven jaar beveiligingspatches om je te beschermen tegen hackers. Dat hebben we nog niet eerder gezien in Android-land. De Pixel 8 Pro lanceert met een kale versie van Android 14 en zal uiteindelijk dus op Android 21 eindigen.

We kunnen ons eerlijk gezegd amper voorstellen dat je in 2030 nog met deze smartphone rondloopt. Mocht je dat toch van plan zijn, dan is hij dus nog steeds up-to-date. Al moeten we wel afwachten of het toestel tegen die tijd nog een beetje vooruit te branden is.

De zoekgigant heeft het qua software dus goed voor elkaar. We ergeren ons hooguit een beetje aan de vele functies die pas op een later moment naar de Pixel 8 Pro komen. Denk aan het (hopelijk) meten van je lichaamstemperatuur met de thermometer, maar ook aan ‘Smart Reply’. Daarmee kun je AI-taalmodellen gebruiken om berichten te beantwoorden.

Daarnaast kondigde Google nog een hele rits nieuwe functies voor de camera’s aan. Met Video Boost en Night Sight Video zien je filmpjes er in de toekomst nog beter uit, vooral in het donker. Ook kun je straks meer details uit je foto’s halen met ‘Zoom Enhance’. Dat moet ongeveer werken zoals in politieseries, wanneer een agent het nummerbord van een potentiële moordenaar probeert te ontcijferen. We hebben deze functies dus niet kunnen testen.

Waarom laadt de Pixel 8 Pro nog steeds zo traag op?

Het goede nieuws is dat de Pixel 8 Pro sneller oplaadt dan zijn voorganger. Het slechte nieuws is dat het verschil vrij klein is. Waar de Pixel 7 Pro 23 Watt haalde, tikt de Pixel 8 Pro 30 Watt aan. Als je bedenkt dat de (veel goedkopere) Xiaomi 13T Pro maar liefst 120 Watt haalt, kun je dat niet erg indrukwekkend noemen.

Het maakt ook weinig verschil in hoe je het toestel gebruikt. Google belooft nog steeds dat je de batterij in een halfuur voor de helft kunt opladen. Voor een volledige lading ben je zo’n anderhalf uur kwijt. Het is dus onmogelijk om ‘s ochtends voor je weggaat nog even snel je smartphone helemaal vol vers accusap te tanken. Wel kun je ook draadloos laden als je dat wil. Dat gaat met een snelheid van 23 Watt nog iets trager. Uiteraard zit er geen lader in de doos, die zul je dus zelf moeten regelen.

De accuduur dan. Die lijkt niet veel af te wijken van zijn voorganger. We kwamen de dag altijd door met de Pixel 8 Pro, waarbij er ‘s avonds nog een procent of 25 over was. Daarbij stond het scherm op automatische helderheid en maakten we sporadisch gebruik van sociale media. Het kan beter, maar de batterij is goed genoeg.

Conclusie Google Pixel 8 Pro review

De Google Pixel 8 Pro is een mooie upgrade ten opzichte van de 7 Pro. Het scherm kan een stuk feller en heeft gelukkig geen gebogen randen meer. De groothoeklens is duidelijk beter dan vorig jaar (al zijn de kleuren in het donker te verzadigd) en de AI-mogelijkheden tonen veel potentie. Bovendien is het nieuwe updatebeleid geweldig. Zeven jaar ondersteuning is uniek in de markt.

De prestaties van de Tensor G3-chip vallen wel enigszins tegen, dus we snappen dat Google daar weinig over kwijt wilde. De Pixel 8 Pro is simpelweg minder snel dan veel concurrenten. Bovendien laadt het toestel nog altijd vrij traag op en is de thermometer een curieuze toevoeging. Hij kost Google geld, terwijl de meeste mensen hem vermoedelijk niet vaker dan drie keer zullen gebruiken.

Over geld gesproken: de adviesprijs van 1099 euro steekt een beetje. De genoemde upgrades zijn absoluut prettig, maar van een nieuwe smartphone mag je ook verwachten dat hij beter is dan zijn voorganger. De prijsverhoging van 200 euro vinden we daarom erg fors.

Google Pixel 8 Pro kopen

Wil je de Google Pixel 8 Pro na het lezen van deze review in huis halen? Voor het instapmodel met 12GB RAM en 128GB opslagruimte ben je 1099 euro kwijt. Een upgrade naar 256GB is relatief goedkoop: zes tientjes. Het topmodel met 512GB interne opslag kost 1299 euro. Natuurlijk kun je het toestel ook in combinatie met een abonnement aanschaffen.

Tot en met 16 oktober ontvang je bij aanschaf van de Pixel 8 Pro overigens gratis een Google Pixel Watch 2 ter waarde van 399 euro.

