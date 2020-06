Dit moet je weten over de Huawei P30

De Huawei P30 is een indrukwekkende nieuwe Android-smartphone met drie camera’s achterop. Huawei staat bekend om zijn uitstekende foto’s en video’s en met de P30 hoopt het bedrijf de lat nog hoger te leggen. Verder heeft deze telefoon vlotte hardware, een vingerafdrukscanner in het scherm én een koptelefoonaansluiting. Huawei verkoopt ook de P30 Pro, met een groter scherm en betere hardware.

Huawei P30 specificaties: de belangrijkste verzameld

6,1 inch oled-scherm met kleine waterdruppelnotch, full hd-resolutie

3 camera’s achterop, inclusief optische zoom en groothoeklens

Primaire camera van 40 megapixel, selfiecamera van 24 megapixel

Kirin 980-chipset met acht cores, 6GB werkgeheugen

3650mAh accu, opladen gaat razend snel

128GB opslagruimte ingebouwd, uitbreidbaar met geheugenkaart

Komt met Android 9.0 (Pie), update naar Android 10.0 rolt uit met Huawei EmotionUI-interface

Vingerafdrukscanner in het scherm, koptelefoonaansluiting ingebouwd

Design: zo ziet de Huawei P30 er uit

De P30 heeft een groot scherm dat bijna de hele voorkant vult, met slechts bovenin een kleine inkeping waar precies de selfiecamera in past. Het display heeft – in tegenstelling tot het P30 Pro-scherm – geen afgeronde zijkanten. Dit voorkomt reflecties op de rondingen, wel zo fijn. De behuizing is van glas, maar biedt geen ondersteuning voor draadloos opladen. De P30 Pro kan wel draadloos laden. Onderop de P30 zit een usb-c-aansluiting.

Achterop zien we eigenlijk alleen de meerdere camera’s en flitsers. Een vingerafdrukscanner ontbreekt. Huawei heeft de scanner namelijk in het scherm voorop gestopt. Net als op de Mate 20 Pro leg je je vinger gewoon op het scherm om de P30 te ontgrendelen.

Huawei P30 camera: veel lenzen, mooiere foto’s

Bij Huawei zijn ze inmiddels ontzettend goed in hele mooie foto’s maken. De Huawei P20 was uitgerust met drie camera’s, die waren geoptimaliseerd om onder alle omstandigheden scherpe, kleurrijke foto’s te maken. Mede dankzij slimme kunstmatige intelligentie werden de instellingen automatisch aangepast aan je omgeving. De P30 zet die trend voort en gebruikt verbeterde instellingen om nog mooiere plaatjes te schieten.

Niet alleen de software is aangepast: de lenzen zijn ook anders. Op de P30 vind je liefst drie camera’s. De primaire lens heeft een resolutie van 40 megapixel, maar fotografeert standaard in 10 megapixel. Via een zogeheten quad-bayer-techniek wordt de beeldinformatie van vier pixels gecombineerd in één foto, wat de kwaliteit ten goede moet komen.

De Huawei P30 is ook voorzien van een 16 megapixel groothoeklens, die een groter deel van de omgeving vastlegt. De derde 8 megapixel lens wordt gebruikt om in te zoomen. De P30 biedt vijf keer hybride zoom, oftewel inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Dat is bijzonder omdat de meeste smartphones maximaal twee keer hybride zoom hebben. Vind je zoomen erg belangrijk? Kijk dan naar de P30 Pro, die betere camera’s heeft en daarom tien keer hybride zoom biedt.

De frontcamera van de P30 heeft een zeer hoge resolutie van 32 megapixel. Je kan dus rekenen op selfies met veel detail.

Toch weer een koptelefoonaansluiting

Een opvallend detail is dat de Huawei P30 over een koptelefoonaansluiting beschikt. Dat is bijzonder omdat Huawei de audiopoort vorig jaar schrapte op de P20. De fabrikant volgde onder andere Apple en claimde dat het weglaten van de aansluiting een grotere accu mogelijk maakt. Door de P30 toch te voorzien van een koptelefoonaansluiting, is Huawei de eerste fabrikant die zijn keuze terugdraait. Niet helemaal overigens, want de P30 Pro heeft gek genoeg geen audiopoort.

Software: Android met een sausje

Bij zijn release draaide de Huawei P30 op Android 9.0 (Pie). Hier lag de EMUI 9-schil van Huawei overheen. EMUI is de softwareschil van Huawei en wijkt flink af van stock Android. De schil voegt een aantal apps van Huawei en commerciële partijen toe, verandert visuele elementen en bevat eigen features op het gebied van accubesparing. Sommige kenmerken van EMUI zijn heel handig, maar er is ook kritiek op Huawei’s ingrijpende veranderingen.

Huawei geeft zijn high-end smartphones elke maand een beveiligingsupdate. De minimale ondersteuningsperiode is twee jaar. Daarnaast krijgt de P30 twee grote Android-updates. Je bent dus verzekerd van een update naar Android 10.0 en Android 11. Android 10 rolt uit voor de Huawei P30 sinds november 2019 en biedt ook de vernieuwde EMUI 10-schil. Zo’n update rolt gefaseerd uit, waardoor het even kan duren, voordat ook jouw P30 de update kan installeren.

EMUI 10 is een stuk schoner en ontdaan van allerlei onnodige toepassingen. Wel blijft de door Huawei ontwikkelde schil druk wat komt door voorgeïnstalleerde apps, eigen icoontjes en andere extra’s. Je maakt gebruik van alle nieuwe functies die Android 10.0 biedt, waaronder de Focus-modus. Zo leg je de volledige focus op studie of werk, zonder irritante meldingen en notificaties. Ook is er een donkere modus aanwezig, die systeembreed is doorgevoerd. Zo wordt het thema van apps zoals YouTube, Gmail of bijvoorbeeld de Chromebrowser ook direct aangepast.

Adviesprijs en releasedatum

De Huawei P30 werd eind maart 2019 gepresenteerd en kwam in april op de markt. Daarmee is de Chinese fabrikant iets later dan grote concurrent Samsung: de Galaxy S10 is al sinds maart te koop. De adviesprijs bedraagt 749 euro voor de uitvoering met 128GB opslaggeheugen. Het toestel is dus wat duurder dan de P20, die uitkwam voor 679 euro.