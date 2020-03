Dit moet je weten over de Huawei P30 Pro

De Huawei P30 Pro is een high-end smartphone met Android 9.0 (Pie) en vier camerasensoren achterop. Daarmee kun je tot wel tien keer inzoomen zonder kwaliteitsverlies in het beeld. De P30 Pro heeft een vingerafdrukscanner onder het scherm, een snelle processor en grote 4200 mAh-accu die zeer snel oplaadt.

Huawei P30 Pro specificaties op een rij

Qua specificaties kan de Huawei P30 Pro makkelijk mee met de beste smartphones van 2019. Het toestel is niet alleen uitgerust met hele vlotte hardware, maar heeft tevens veel opslagruimte, veel camera’s en een flinke accu. De belangrijkste Huawei P30 Pro specificaties zijn als volgt:

6,47 inch-oled-scherm met kleine waterdruppelnotch, 2340 bij 1080 pixels

Vier camera’s achterop: 40 + 20 + 8 MP + Time of Flight-sensor

32 megapixel-frontcamera voor selfies en gezichtsherkenning

Kirin 980-chip met octacore-processor, 8GB werkgeheugen

128/256GB opslagruimte ingebouwd, uitbreidbaar met speciaal geheugenkaartje

Loopt op Android 9.0 (Pie), update naar Android 10.0 rolt uit met Huawei EmotionUI-interface

Optische vingerafdrukscanner in het scherm

4200 mAh-accu met 40 Watt-oplader

Huawei P30 Pro heeft veel camera’s

Huawei gooide in 2018 hoge ogen met de uitstekende camera van de P20 Pro. De driedubbele camera gebruikt kunstmatige intelligentie om situaties te herkennen en de camera-instellingen daarop automatisch aan te passen. De Mate 20 Pro die enkele maanden later uitkwam, maakt zelfs nog betere foto’s. Van de P30 Pro kun je wederom een betere camera verwachten. En: er zitten dit jaar maar liefst vier sensoren op de achterkant.

Het gaat allereerst om een primaire 40 megapixel-camera, die indrukwekkende foto’s maakt en beschikt over optische beeldstabilisatie. Dit zorgt ervoor dat er geen bewegingsonscherpte optreedt en foto’s ook in het donker scherp blijven. De primaire camera wordt bijgestaan door een 20 megapixel-groothoeklens die ultrawijde shots maakt. Hierdoor kun je veel bredere omgevingen vastleggen dan met een reguliere camera.

De belangrijkste vernieuwing vind je in de 8 megapixel-camera (ook met optische beeldstabilisatie) voor periscopische zoom. Deze speciale sensor maakt tot 5x optisch zoomen mogelijk, wat betekent dat je beelden heel dichtbij kunt halen zonder dat je inlevert op kwaliteit en scherpte. Huawei past verder kunstmatige intelligentie toe om tot 10x hybride zoom mogelijk te maken, waarbij de software ervoor zorgt dat je shots scherp blijven. Verder kun je tot 50x digitaal zoomen.

Nieuw is de Time of Flight-sensor. Zo’n sensor stuurt een infrarood-licht uit naar alle objecten om je heen. Vervolgens registreert de sensor hoe snel dat licht weerkaatst om afstanden te meten. De P30 Pro, die alleen een ToF-sensor heeft, gebruikt ‘m bij het maken van portretfoto’s, omdat er hierdoor beter diepte kan worden geschat. Ook voor augmented reality-apps is zo’n sensor handig, omdat de camera dan heel snel virtuele objecten in de echte wereld kan plaatsen. Selfies maak je met de 32 megapixel-frontcamera, die ook wordt gebruikt voor gezichtsherkenning.



Ontwerp: bekijk de Huawei P30 Pro

De Huawei P30 Pro heeft een voorkantvullend scherm met bovenin een kleine inkeping (notch) voor de selfiecamera. Deze waterdruppel-notch is fors kleiner dan de inkeping van de P20 Pro van vorig jaar. Het display van de P30 Pro is een oled-scherm, een energiezuinig type dat een groot contrast en fraaie kleuren biedt. Huawei kiest voor een full-hd-resolutie van 2340 bij 1080 pixels. Dat is minder scherp dan QHD, maar gunstig voor de prestaties en accuduur.

De Huawei P30 Pro heeft achterop enkel de vier camera’s. De vingerafdrukscanner zit namelijk niet aan de achterzijde, maar in het scherm voorop. Zo’n optische vingerafdrukscanner onder het display zit ook op de Mate 20 Pro en werkt eenvoudig. Je legt je vinger simpelweg op het scherm om de P30 Pro te ontgrendelen.

Onderop de telefoon zit een usb-c-poort. De P30 Pro heeft een grote 4200 mAh-accu en dat is voor de meeste gebruikers genoeg om deze Huawei twee dagen zonder opladen te gebruiken. Is de accu leeg, dan kun je ‘m supersnel weer bijvullen met de meegeleverde 40 watt-oplader. Na slechts een half uur opladen zit de accu weer voor 70 procent vol. Ook snel draadloos opladen wordt ondersteund: dit gaat met een maximaal vermogen van 15 watt. Dat is sneller dan bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S10 en S10 Plus.

Goede hardware en enorme accu

Kijken we naar de interne hardware van de Huawei P30 Pro, dan is de smartphone in alles een echt vlaggenschip. Het toestel wordt aangedreven door een Kirin 980-chip en heeft 8GB werkgeheugen en standaard 128GB opslag. De opslagruimte kan bovendien uitgebreid worden met een geheugenkaartje.

Standaard met Android 9.0, maar Android 10-update rolt uit

Het toestel werd standaard geleverd met Android 9.0 (Pie), waar de eigen EMUI-schil aan was toegevoegd. Dat laagje is door Huawei zelf ontwikkeld en biedt verschillende mogelijkheden. Zo zijn er wat handige eigen applicaties voorgeïnstalleerd en kun je gebruikmaken van thema’s. Toch is niet iedereen fan van de schil van de Chinese fabrikant, vaak omdat er wordt gezegd dat deze toch nog teveel poespas bevat en te zwaar.

Vanaf november 2019 wordt de Android 10-update uitgerold voor de Huawei P30 Pro, inclusief de EMUI 10-schil. Daarbij is de skin wat ontdaan van onnodige toevoegingen en daardoor voelt alles net wat fijner aan. Zo kun je je focussen op je werk en bijvoorbeeld meldingen uitschakelen van applicaties. Een systeembrede donkere modus is nu aanwezig in Android. Die wordt ook gebruikt in applicaties die dat al ondersteunen zoals Gmail of YouTube.

Conclusie Huawei P30 Pro review

De Huawei P30 Pro doet heel veel goed en erg weinig fout. De camera behoort zonder twijfel tot de beste van het moment, het toestel is lekker vlot in gebruik en de accuduur uitstekend. Ook het hele snelle opladen vinden we een groot pluspunt en de optische vingerafdrukscanner presteert verrassend goed.

Helemaal perfect is de P30 Pro zeker niet: de software blijft middelmatig, er is geen koptelefoonaansluiting en de speakers zijn slechts redelijk. Daar komt bij dat je voor alle pluspunten wel de hoofdprijs betaalt: 999 euro. Veel mensen zullen dat echt te veel vinden en mogelijk eerder voor de ‘normale’ P30 kiezen. Wel is het zo dat Huawei-telefoons doorgaans snel in prijs dalen en daarom kun je misschien beter eventjes wachten totdat het toestel in huis haalt. Koop je de P30 Pro wél nu, dan haal je echter een uitstekende smartphone in huis.

Releasedatum en adviesprijs

De Huawei P30 Pro werd op 26 maart in Parijs onthuld en ligt begin april in de winkels. Het toestel heeft een forse adviesprijs van 999 euro, waarbij het gaat om de 128GB-versie. Kies je voor 256GB interne opslag, dan betaal je iets meer: 1099 euro. Het toestel komt in verschillende kleuren en is straks bij alle grote Nederlandse webwinkels en providers verkrijgbaar.

Heb je iets minder te besteden, dan kun je voor de reguliere Huawei P30 gaan. Dit toestel kost 749 euro en beschikt onder meer over dezelfde krachtige chip en een mooi oled-scherm. Wel is de camera minder goed, de accu iets kleiner en gaat het opladen langzamer. Houd deze pagina in de gaten voor al het nieuws over de Huawei P30 Pro.