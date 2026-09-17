Deze 3 Android-telefoons laden sneller op dan de iPhone 18 Pro Max

Mike Peek
Mike Peek
17 september 2026, 9:23
2 min leestijd
Deze 3 Android-telefoons laden sneller op dan de iPhone 18 Pro Max

De iPhone 18 Pro Max kan sneller opladen dan zijn voorgangers, maar deze drie Android-telefoons doen het nog (een stuk) beter.

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Android-telefoons kunnen sneller opladen dan iPhones

iPhones staan niet bekend om hun hoge oplaadsnelheden. Daar komt bij de iPhone 18 Pro en vooral de 18 Pro Max verandering in. Die laatste heeft een accu van 5391 mAh en zit volgens Apple na 15 minuten voor de helft vol. Dat is een stuk rapper dan oudere iPhones. Volgens GSMArena heb je 55 minuten nodig om het toestel helemaal vol te krijgen.

Bij Android-telefoons zijn we echter al jaren gewend dat je lekker snel kunt opladen. Sterker nog: deze drie toestellen doen het nog beter dan de nieuwe iPhones.

Samsung Galaxy S26 Ultra

De Galaxy S26 Ultra is het eerste toestel van Samsung dat kan opladen met 60 watt. Daardoor is de accu van 5000 mAh na precies 43 minuten laden weer gevuld. Take that, Apple! Je betaalt momenteel € 909,- voor deze smartphone. Als je tegelijk een abonnement afsluit, ben je soms nog voordeliger uit.

Bekijk de S26 Ultra bij KPN (gratis Chromebook Go)

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Bekijk de S26 Ultra bij Vodafone (gratis Galaxy Tab A11+)

Bekijk de S26 Ultra bij Vodafone (gratis Galaxy Tab A11+)
Bekijk de S26 Ultra bij Odido

Bekijk de S26 Ultra bij Odido
Vergelijk alle S26 Ultra abonnementen

Vergelijk alle S26 Ultra abonnementen
Oppo Find X9 Ultra review
Oppo Find X9 Ultra

Oppo Find X9 Ultra

De Oppo Find X9 Ultra is niet alleen de ultieme cameratelefoon, hij heeft ook een enorme accu van 7050 mAh. Een stuk groter dan de iPhone dus. Gelukkig kun je hem opladen met maar liefst 100 watt. Dat is heel erg snel. De batterij zit daardoor na 45 minuten in het stopcontact weer helemaal vol.

Goedkoop is het toestel zeker niet: je betaalt € 1.495,- voor de Find X9 Ultra. Je kunt (iets) besparen voor voor een abonnement te kiezen.

Bekijk voor 1345 euro bij Odido

Bekijk voor 1345 euro bij Odido
Bekijk voor 1368 euro bij KPN

Bekijk voor 1368 euro bij KPN
Vergelijk alle Oppo Find X9 Ultra abonnementen

Vergelijk alle Oppo Find X9 Ultra abonnementen

Motorola Signature

De Motorola Signature is een stijlvol een vrij dun toestel waar toch een accu van 5200 mAh in zit. Bijna net zo groot als de iPhone 18 Pro Max dus. Je kunt hem bovendien opladen met maximaal 90 watt.

Na 15 minuten opladen is de smartphone al voor de helft gevuld. Een volledige oplaadbeurt kost je 42 minuten. Je koopt de Signature los voor € 749,-. Hieronder vind je de beste abonnementdeals.

Motorola Signature deals

Abonnement
Los toestel

Motorola Signature

250 min en 250 sms

40000MB (5G)

2 jaar

€ 7,15 p/m

Eenmalig toestel € 558,00

Gemiddeld p/m: € 30,61

Bekijk bij Belsimpel
Lebara

Motorola Signature

onbeperkt min en onbeperkt sms

10000MB (5G)

2 jaar

€ 5,00 p/m

Eenmalig toestel € 640,00

Gemiddeld p/m: € 31,87

Bekijk bij Belsimpel
50Plus Mobiel

Motorola Signature

10000 min of 10000 sms

10000MB (5G)

2 jaar

€ 32,25 p/m

Eenmalig toestel € 0,00

Gemiddeld p/m: € 32,46

Bekijk bij Belsimpel
Hollandsnieuwe
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Bron: GSMArena
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