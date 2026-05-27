Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 17 Ultra: dit is de beste keuze

Op zoek naar een high-end smartphone? Dan twijfel je wellicht tussen de Samsung Galaxy S26 Ultra vs de Xiaomi 17 Ultra. In dit artikel lopen we de belangrijkste verschillen met je langs.

Wie de buidel wil trekken voor een smartphone uit de hoogste categorie heeft een aantal opties. De Samsung Galaxy S26 Ultra is een heel populaire, maar dat toestel krijgt stevige concurrentie van voornamelijk Chinese fabrikanten. Zo is de Xiaomi 17 Ultra een prima alternatief.

Beide telefoons hebben hun plus- en minpunten. Wat voor jou de beste keuze is, hangt dan ook in hoge mate af van je wensen. Daarom zetten we deze kemphanen tegenover elkaar in onze Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 17 Ultra-vergelijking.

Kies de Samsung als je… Kies de Xiaomi als je… Een privacyscherm belangrijk vindt De beste camera’s wil Een S Pen wil De grootste accu wil Het beste updatebeleid wil Meer opslag en werkgeheugen wil Je smartphone als pc wil gebruiken Een feller scherm wil

1. Scherm en ontwerp

Aan de voorzijde merk je op het eerste gezicht weinig verschil tussen deze smartphones. Ze hebben allebei een groot 6,9 inch-oled-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz voor soepele beelden. Dat van de Samsung biedt een hogere resolutie, terwijl dat van Xiaomi een hogere helderheid haalt. Daar zul je in de praktijk weinig van merken, tenzij je vaak in de volle zon loopt.

Wel heeft de S26 Ultra een zogenaamd privacyscherm. Als je deze functie activeert, worden de kijkhoeken sterk beperkt. Zo kunnen mensen naast je in de trein niet meegluren. Pluspuntje dus ten opzichte van de Xiaomi.

Aan de achterkant zien de telefoons er heel anders uit. De Samsung oogt vrij subtiel, met camera’s die deels los uit de behuizing steken en deels zijn ondergebracht in een smal eiland. Het eiland van de Xiaomi is rond, groot en allesbehálve subtiel. Wel is het gewicht gelukkig vrij goed verdeeld, waardoor de telefoon niet topzwaar aanvoelt.

Over gewicht gesproken: de telefoons zijn ongeveer even zwaar. De Xiaomi heeft dunnere randen rond het scherm, maar is als geheel juist iets dikker dan de Samsung. Het gaat echter om verwaarloosbare afwijkingen.

2. Hardware

De Snapdragon 8 Elite Gen 5 is de snelste chip van dit moment. En hij is in zowel de Samsung als de Xiaomi te vinden. Qua prestaties hoef je dus geen grote verschillen te verwachten. Wel zit er standaard 16GB werkgeheugen en 512GB opslag in de Xiaomi 17 Ultra. Van Samsung krijg je bij de goedkoopste versie ‘slechts’ 12/256GB. Dat is iets om rekening mee te houden, zeker als we straks de prijzen gaan vergelijken.

Een voordeel van de Samsung is dat je gratis een S Pen krijgt, waarmee je (aan)tekeningen maakt op het scherm.

3. Camera’s

Wie de camera’s belangrijk vindt, kan beter voor de Xiaomi gaan. De 50 megapixel-groothoeklens is ongeveer gelijk aan die van Samsung, maar de hoofdcamera en telelens zijn veel beter. Vooral bij de telelens is het verschil enorm. Je zoomt er optisch mee in tussen 75 en 100 millimeter. Samsung heeft twee camera’s om mee in te zoomen (67 en 111 millimeter), maar die zijn zelfs bij elkaar opgeteld een stuk minder indrukwekkend.

4. Accuduur en opladen

In de Samsung Galaxy S26 Ultra zit een accu van 5000 mAh. In de Xiaomi 17 Ultra eentje van 6000 mAh. Hoewel Samsung zijn software doorgaans beter optimaliseert, gaat de Xiaomi toch een paar uurtjes langer mee op een enkele lading. Tenzij je veel fotografeert trouwens, want de camera-app van Xiaomi vréét stroom.

Opladen kan de Samsung met 60 watt, waardoor je ongeveer drie kwartier nodig hebt om het toestel helemaal te vullen. Xiaomi haalt 90 watt. Volledig opladen duurt met die smartphone zo’n 43 minuten. Geen enorm verschil dus. Dat is groter wanneer je draadloos accusap toevoegt. Samsung haalt dan een snelheid van 25 watt, Xiaomi het dubbele.

5. Software

Als je van plan bent om heel lang met je smartphone te doen, heeft de Samsung een streepje voor. Hij krijgt namelijk zeven jaar volledige ondersteuning. De Xiaomi krijgt vijf nieuwe versies van Android en zes jaar beveiligingspatches. Dat is ook niet slecht, maar wel net iets korter.

Beide bedrijven leggen hun eigen softwareschil over Android heen. Bij Samsung is dat One UI, bij Xiaomi ColorOS. Die passen het uiterlijk van het besturingssysteem stevig aan en bieden ook enkele exclusieve functies. We hebben geen grote voorkeur voor één van de twee. Als je overstapt van het ene naar het andere merk is het vooral een kwestie van een weekje wennen.

Wel is Galaxy AI iets verfijnder dan de AI-functies van Xiaomi. Bovendien kun je de S26 Ultra indien gewenst gebruiken als pc met DeX. Je verbindt hem daarvoor met een kabeltje aan je monitor.

6. Prijzen

De adviesprijzen van deze smartphones liggen dicht bij elkaar. Samsung vraagt 1449 euro voor de S26 Ultra, Xiaomi 1499 voor de Xiaomi 17 Ultra. Zoals we vaak zien, dalen de prijzen bij Samsung wel harder. Je koopt de S26 Ultra nu los voor € 989,-, terwijl je voor de Xiaomi 17 Ultra € 1.199,- kwijt bent. Daarvoor krijg je zoals gezegd wel meer werkgeheugen en opslag dan bij Samsung.

