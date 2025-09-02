Google Pixel 10 vs Samsung Galaxy S25: de 6 grootste verschillen

Twijfel je tussen de Google Pixel 10 en Samsung Galaxy S25? In dit artikel zetten we de grootste verschillen voor je op een rij, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken.

Google Pixel 10 vs Samsung Galaxy S25

Liefhebbers van relatief compacte smartphones hebben er weer een optie bij: de Google Pixel 10 is inmiddels te koop in Nederland. Dat gold al maanden voor de Samsung Galaxy S25, die in sommige opzichten behoorlijk op de nieuwe Pixel lijkt. Daarom zetten we deze concurrenten tegenover elkaar. Wat is voor jóu de beste optie?

1. Scherm en ontwerp

De Pixel 10 heeft een 6,3 inch-oled-scherm dat net iets feller is dan het 6,2 inch-oled-display van de Galaxy S25. Misschien merk je dat in vol zonlicht, maar het zijn allebei prima schermen met mooie kleuren en een uitstekend contrast. Ook ogen beelden erg soepel dankzij de ververssnelheid van 120Hz.

Het ontwerp van de S25 is wel moderner en dunner. Dat toestel heeft bovendien slankere schermranden en is met 162 gram liefst 42 gram lichter dan de Pixel. Een relatief groot verschil dat je zeker zult merken. De S25 ligt fijner in de hand én verdwijnt gemakkelijker in je broekzak.

Galaxy S25

Qua bouwkwaliteit zijn de kemphanen aan elkaar gewaagd. Ze hebben een sterk aluminium frame en een IP68-certificering. Daarmee zijn deze smartphones goed beschermd tegen stof en water.

2. Hardware

Misschien wel het grootste verschil zien we bij de hardware. De Pixel 10 heeft een Tensor G5-chip, die vooral goed is in het uitvoeren van AI-taken. Qua pure rekenkracht en zeker prestaties in games is hij veel trager dan de Snapdragon 8 Elite in de Galaxy S25. We vermoeden ook dat deze processor ervoor zorgt dat de Samsung langer soepel blijft aanvoelen dan het toestel van Google.

De goedkoopste variant van beide smartphones beschikt over 12GB werkgeheugen en een magere 128GB opslagruimte. Tegen een meerprijs kun je wel kiezen voor modellen met meer opslag.

3. Camera’s

De Google Pixel 9 beschikte alleen over een hoofdcamera en een groothoeklens. Bij de Pixel 10 voegt het bedrijf een telelens met 5x zoom toe, maar dat gaat ten koste van de overige camera’s. Die gebruiken kleinere sensoren dan voorheen om het toestel te onderscheiden van de Pixel 10 Pro.

Dat maakt de vergelijking met de Galaxy S25 een interessante. De hoofdcamera van dat toestel beschikt over een grotere sensor dan de Pixel 10. Hetzelfde geldt voor de groothoeklens. Google heeft dan weer een betere telelens, waarmee je bovendien verder inzoomt. Die dan Samsung haalt het beeld namelijk ‘slechts’ 3x dichterbij.

Omdat we vaak ook meer gecharmeerd zijn van de uitstraling van foto’s die je met Pixels maakt, houden we het in deze categorie op een gelijkspel.

4. Software

Google en Samsung hebben van alle grote fabrikanten het beste updatebeleid. Ze geven hun (high-end) smartphones zeven nieuwe versies van Android en beloven ook zeven jaar lang beveiligingspatches uit te rollen. In dat opzicht zit je dus sowieso goed, of je nu een Pixel 10 of Galaxy S25 koopt.

Toch zit er wel verschil in de software. Telefoons van Google draaien op een kale versie van Android. Die vinden we iets fijner werken dan de One UI-schil die Samsung over Android heen legt. Bovendien rollen nieuwe versies van het besturingssysteem doorgaans een stuk vlotter uit op Pixels.

Beide smartphones zitten boordevol met AI-functies. Zo kun je hulp krijgen bij het schrijven van teksten, het vertalen van telefoongesprekken en het ingrijpend bewerken van foto’s. Vooral die laatste functies werken op Google Pixel-telefoons vaak net iets beter.

5. Batterij en opladen

Omdat de Pixel 10 en Galaxy S25 relatief kleine telefoons zijn, is de accuduur minder goed dan bij grotere toestellen. Vooral de Galaxy S25 heeft een krappe batterij van 4000 mAh. Die laad je met 25 watt ook vrij traag op. Daardoor zit de telefoon na een halfuur pas voor 50 procent vol. Draadloos laden kan ook, dan bedraagt de snelheid 15 watt.

De Pixel 10 heeft een grotere accu van 4970 mAh. Hoewel de Tensor G5-chip minder zuinig is dan de Snapdragon die Samsung gebruikt, gaat hij daarom toch iets langer mee. Opladen kan bedraad met 30 watt. Je kunt de Pixel bovendien magnetisch draadloos opladen met Pixelsnap. Dat is makkelijker dan bij de Galaxy, omdat de lader dankzij die magneten altijd op de juiste plek terechtkomt.

6. Prijzen en conclusie

Kort gezegd is de Samsung Galaxy S25 een snellere smartphone dan de Pixel 10 en heeft hij een iets moderner ontwerp. Qua camera’s zijn ze ongeveer gelijk. De Pixel draait wat ons betreft op fijnere software en heeft een streepje voor als het op batterijduur aankomt. Je moet natuurlijk zelf bepalen wat voor jou het belangrijkst is.

De Google Pixel 10 en Samsung Galaxy S25 hebben allebei een adviesprijs van 899 euro, maar zijn in combinatie met een abonnement goedkoper te krijgen. Hieronder vind je de beste deals voor de Pixel:

Omdat de Samsung al iets langer in de winkel ligt, krijg je bij veel providers momenteel een Galaxy Watch 7 cadeau. Dit zijn de beste aanbiedingen: