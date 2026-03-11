Dit zijn 5 toffe alternatieven voor de Samsung Galaxy S26 Ultra

De Samsung Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra zijn uitstekende toestellen, maar misschien niet helemaal jouw smaak. Liever iets anders? Dit zijn vijf toffe alternatieven voor de Samsung Galaxy S26 Ultra!

Samsung Galaxy S26 Ultra: de beste alternatieven

Nu de nieuwste high-enders van Samsung verkrijgbaar zijn, wil je vast weten of één van de toestellen uit de S26-serie bij jou past. Daarom is er op Android Planet al veel verschenen over het design, de specificaties en nieuwe functies. En, we gaan nog meer artikelen schrijven.

De Samsung Galaxy S26 Ultra is de meest luxe smartphone van het nieuwe trio, heeft minimaal 256GB opslagruimte en kost momenteel € 1.249,-. Dat is veel geld. Daarom geven wij je graag het complete plaatje met vijf alternatieven tussen de 800 en 1500 euro. Zo heb je de keuze uit vier goedkopere toestellen dan de S26 Ultra en één duurdere.

Huidige goedkoopste prijs Voordelen t.o.v. S26 Ultra Samsung Galaxy S25 Ultra € 919,- – Vergelijkbare hardware

– Dezelfde camerasetup

– Stuk betaalbaarder Xiaomi 17 Ultra € 1.478,26 – Grotere batterij (en laadt sneller)

– Standaard 16GB RAM

– Betere cameraprestaties Oppo Find X9 Pro € 889,- – Grotere batterij

– Betere cameraprestaties

– Stuk betaalbaarder Google Pixel 10 Pro XL € 895,46 – Grotere batterij

– Android‑updates rechtstreeks van Google

– Stuk betaalbaarder OnePlus 15 € 799,- – Grotere batterij

– Laadt sneller op

– Stuk betaalbaarder

1. Samsung Galaxy S25

Het is een beetje een regel in smartphoneland: bij de lancering van een nieuwe telefoon terugkijken naar de vorige generatie. Zeker met de stijgende prijzen van toptoestellen en soms minimale verbeteringen is dat vaak de moeite waard. De S26 Ultra is geen uitzondering, want de komst van het nieuwe prijzige luxepaardje (goedkoopste uitvoering: € 1.249,-) maakt de S25 Ultra ineens wel erg voordelig, relatief natuurlijk.

De S25 Ultra met dezelfde specficaties (12GB RAM / 256GB opslagruimte) zit voor € 919,- in je broekzak. Rond de driehonderd euro minder in de aanschaf, maar niet eens zoveel minder qua specificaties. Met een vergelijkbare schermkwaliteit, identieke batterijgrootte en camera’s (zelfde aantal megapixels en zoomranges), doet de S25 Ultra op belangrijke vlakken weinig onder voor de S26 Ultra.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Wel heb je voor die meerprijs het innovatieve privacyscherm van de S26 Ultra te pakken. Ook is dit toestel dunner en lichter en heeft ‘ie de snellere chip (Snapdragon 8 Elite Gen 5) aan boord. Verder kun je ‘m rapper laden (60 watt vs 45 watt), is de camerasoftware verbeterd en zitten er meer AI-tools op.

Mocht je dat allemaal niet zoeken in jouw nieuwe smartphone, dan is de S25 Ultra wat ons betreft hét alternatief voor fans van moderne Samsungs. Hieronder zie je de beste deals van het moment.

2. Xiaomi 17 Ultra

Een waanzinnig (duur) toestel, dat is de allernieuwste Xiaomi zeer zeker. De 17 Ultra is onlangs aangekondigd en nu al een favoriet onder fotografen en fanatieke gamers. Dat is niet gek, want die komen volop aan hun trekken. Laten we beginnen met de camera’s. Het toestel heeft een 50 megapixel-hoofdcamera met een grote sensor en een 50 megapixel-groothoeklens voor wijdere plaatjes.

De 200 megapixel-telelens steelt echter de show. Deze biedt echte optische zoom en haalt het beeld 3,2 tot 4,3x dichterbij. Gamers willen natuurlijk het beste scherm, de snelste chip en een lange accuduur. Dat heeft de 17 Ultra allemaal: van een display met een ververssnelheid van 120Hz en een Snapdragon 8 Elite Gen 5-chipset, tot standaard 16GB aan werkgeheugen en een accu van 6000 mAh. Die laad je met maximaal 90 watt op.

Xiaomi 17 Ultra

Wie de S26 Ultra dus nog niet premium genoeg vindt, haalt met de Xiaomi nog betere camera’s, een grotere accu en betere laadprestaties in huis. Dat heeft natuurlijk wel z’n keerzijde, want het prijskaartje is met € 1.478,26 niet mals.

Voor de chipset hoef je ‘m niet te kopen, want dezelfde Snapdragon vind je in de S26 Ultra. Verder is de Samsung lichter en krijg je er een stylus bij. Qua updatebeleid en ecoysteem zit je bij de Zuid-Koreaan ook beter.

3. Oppo Find X9

Sinds oktober 2025 is de Oppo Find X9 in Nederland te koop. Met zijn Dimensity 9500-chip, 12GB aan werkgeheugen, 512GB aan opslagruimte (de enige beschikbare configuratie in ons land) en een batterij van 7025 mAh, heeft deze Oppo een heleboel troeven in huis. Het scherm is met 6,59 inch wat kleiner dan het 6,9 inch-display van de S26 Ultra. Dat kan dus een voordeel zijn als je liever een compactere telefoon koopt.

De focus van de Find X9 ligt op batterijduur en snelladen. Zo laad je met maximaal 80 watt op, mits je een geschikte lader in huis hebt. De drie camera’s (een hoofdcamera, groothoeklens en periscoopcamera) hebben 50 megapixel. Tel daar de grote sensoren, 120x zoom (dankzij AI-technologie) en de samenwerking met specialist Hasselblad bij op, en dan weet je: alle ingrediënten voor topfoto’s zijn aanwezig!

Oppo Find X9

Daarnaast is de Oppo Find X9 – met standaard 512GB opslag – momenteel een stuk betaalbaarder (€ 889,-) dan de goedkoopste versie van de S26 Ultra (€ 1.249,- voor 256GB opslag).

Natuurlijk heeft de Samsung op bepaalde punten wél de overhand op de Oppo. Zo is het updatebeleid van Samsung beter, de software (One UI) over het algemeen stabieler en beter ondersteund door apps. Ook het Privacyscherm is iets wat de Samsung uniek maakt.

4. Google Pixel 10 Pro XL

De Google Pixel 10 Pro XL is ruim een half jaar ons land te koop. Met zijn grote oled-scherm van 6,8 inch (slechts iets kleiner dan het display van de S26 Ultra) kun je extra productief zijn. Ook in de zon, want het scherm heeft een piekhelderheid van 3300 nits. Het standaard werkgeheugen van 16GB zorgt voor soepele prestaties, waar je de telefoon ook voor gebruikt. Met de 10 Pro XL kun je goed zoomen voor mooie foto’s.

Je bent met deze Pixel verzekerd van een batterij van 5200 mAh. Een ander voordeel aan een moderne Pixel-telefoon is dat je reguliere Android-updates (en Pixel Drops) rechtstreeks van Google ontvangt. Het updatebeleid is met zeven jaar even goed als bij Samsung. Verder niet onbelangrijk: zoals in de tabel helemaal bovenaan te zien is, is ook deze telefoon een stuk vriendelijker voor je portemonnee dan de S26 Ultra.

Google Pixel 10 Pro XL

Toch is het niet verrassend dat de Pixel 10 Pro XL een slordige driehonderd euro minder kost. De Samsung heeft zoals bekend het Privacy Display, draait op een snellere chip, heeft de veelzijdigere camera-setup en is sneller op te laden (60 watt tegenover 45 watt). Waar je de Pixel 10 Pro XL momenteel het goedkoopst is huis haalt, zie je hier.

5. OnePlus 15

De OnePlus 15 is tijdens het schrijven van dit artikel de ‘goedkoopste’ smartphone die we aanraden als alternatief voor de Samsung S26 Ultra. Die aanhalingstekens zijn terecht, want € 799,- is nog steeds geen wisselgeld. Voor dat geld krijg je wel een krachtpatser pur sang. Hij draait – net als de S26 Ultra – op de rapste chip van het moment: de Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Met een ververssnelheid van 165Hz is het scherm het neusje van de zalm. De grootste troef is echter de batterij van maar liefst 7300 mAh. Die is daarmee superieur aan de 5000 mAh-accu in de S26 Ultra. Wil je maar weinig hoeven laden, maar wel snel? Dan moet je bij OnePlus zijn. Gameliefhebbers hebben met de extra koeling in de OnePlus 15 een feature aan boord om urenlang comfortabel spelletjes te spelen.

OnePlus 15

Toch is de OnePlus niet in alles de beste keuze. We noemen het een laatste keer, maar voor het exclusieve Privacy Display moet je bij de S26 Ultra zijn. Ook het ecosysteem en updatebeleid van Samsung zijn ongeëvenaard en voor de mooiste foto’s is de S26 Ultra ook de logische optie. De beste deals voor de OnePlus 15 vind je bij de webshops hieronder.

