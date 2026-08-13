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Google Pixel 11 Pro vs Pixel 10 Pro: dit brengt de nieuwste generatie

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
13 augustus 2026, 15:03
3 min leestijd
Google Pixel 11 Pro vs Pixel 10 Pro: dit brengt de nieuwste generatie

De nieuwe Pixels zijn gelanceerd, waardoor we alle verbeteringen voor je op een rijtje kunnen zetten. Interesse in de Google Pixel 11 Pro? In dit artikel vergelijken we deze met zijn voorganger, de Pixel 10 Pro.

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Google Pixel 11 Pro vs Pixel 10 Pro

De Google Pixel 11 Pro is de duurdere broer van de instapper, de Pixel 11. Je gaat voor de Pro-variant als je betere camera’s en een luxer scherm zoekt, of als je per se 1 terabyte aan opslag nodig hebt. In deze vergelijking leggen we de nieuwe Pixel 11 Pro naast de voorganger van vorig jaar, de Pixel 10 Pro. Waar zitten de verschillen precies?

Google Pixel 11 Pro

Google Pixel 11 Pro

vanaf € 1.199,-

Bekijk prijzen Bekijk Google Pixel 11 Pro
Algemeen

152.7 x 71.9 x 8.4 mm

204 gram

6.3 inch OLED scherm

120 Hz

50 MP 48 MP 48 MP camera’s

42 MP selfiecamera

Google Tensor G6

12 GB werkgeheugen

4850 mAh

Geen snelladen, 30 watt

Android 17 t/m Android 24 (verwacht)

Beveiligingsupdates tot 2033 (verwacht)

Release: 08 / 2026

Google Pixel 10 Pro

Google Pixel 10 Pro

vanaf € 749,-

Bekijk prijzen Bekijk Google Pixel 10 Pro
Algemeen

152.8 x 72 x 8.5 mm

207 gram

6.3 inch OLED scherm

120 Hz

50 MP 48 MP 48 MP camera’s

42 MP selfiecamera

Google Tensor G5

16 GB werkgeheugen

4870 mAh

Snelladen, 30 watt

Android 16 t/m Android 23 (verwacht)

Beveiligingsupdates tot 2032 (verwacht)

Release: 08 / 2025

Zoals de specificaties hierboven al verraden, is het goed zoeken naar de upgrades die de Pixel 11 Pro met zich meebrengt. Toch zijn die er wel degelijk, te beginnen met het scherm en een interessante nieuwe toevoeging op de achterkant.

1. Scherm en ontwerp

Google heeft de afmetingen vrijwel intact gelaten, waardoor de Pixel 11 Pro dus even groot is als de Pixel 10 Pro. Wel is de telefoon drie grammetjes lichter geworden. Beide telefoons hebben een scherm van 6,3 inch met een resolutie van 2856 bij 1280 pixels. De helderheid van het display is overigens verhoogd van 3300 nits naar 3600 nits.

Kijken we naar het design, dan is dit iets verfijnder met een minder prominente camerabalk. De grootste verandering is de toevoeging van HiLight. Dit is een klein RGB-ledje dat gaat functioneren als visuele notificatie-indicator. Het onderscheidt de Pixel 11 Pro van de Pixel 10 Pro, maar het lijkt geen reden om direct de oude Pro voor de nieuwe in te ruilen.

Google Pixel 11 Pro officieel aangekondigd
Google Pixel 11 Pro

2. Hardware

De Pixel 11 Pro draait niet meer op de chip van vorig jaar (Tensor G5), maar de nieuwe versie. Deze Tensor G6-chip is sneller en efficiënter, wat ook wel nodig is in deze tijd vol AI-toepassingen die doorgaans veel rekenkracht kosten. Deze nieuwe chip maakt de Pixel 11 Pro nog toekomstbestendiger dan zijn voorganger.

Google Pixel 11 vs Pixel 10: de 6 grootste verschillen

Google Pixel 11 vs Pixel 10: de 6 grootste verschillen

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Verder is het goed om te weten dat de instapversie van de Pixel 11 Pro 256GB opslagruimte heeft gekregen in combinatie met 12GB werkgeheugen. Dat is zowel een upgrade als een downgrade. Bij de Pixel 10 Pro kreeg je namelijk standaard de helft minder opslag (128GB), maar wel een ruime hoeveelheid RAM: 16GB.

Wie nu behoefte heeft aan zoveel werkgeheugen, kiest voor de Pixel 11 Pro met 512GB of 1TB opslag. Dan ben je nog steeds verzekerd van 16GB werkgeheugen.

3. Camera’s

Hier zitten de verschillen ‘m vooral in de verbeterde sensor voor de hoofdcamera. Die moet een boost geven aan prestaties bij weinig licht. Ook is het nu mogelijk om tot 120 keer in plaats van 100 keer te zoomen. Of je in de praktijk veel gebruik gaat maken van deze extra telezoom, is de vraag. Aan de optische zoom (tot 5x) is niet gesleuteld.

De drievoudige camera-setup bestaat overigens nog steeds uit een 50 megapixel-hoofdcamera, 48 megapixel-groothoeklens en een 48-megapixel-telelens. Ook de selfiecamera is flink en maakt kiekjes in 50 megapixel.

4. Accuduur en opladen

Hier zijn de verschillen op het eerste gezicht ook minimaal. Van de batterij is de capaciteit ongeveer gelijk gebleven: 4850 mAh tegenover 4870 mAh. Op papier ga je er als koper van de nieuwste Pro dus iets op achteruit. De praktijk is echter anders.

De opgegeven batterijduur stijgt volgens Google namelijk wel, van ruim 24 uur naar ruim 30 uur. Verder blijft het mogelijk om de Pixel 11 Pro op te laden met maximaal 30 watt. Alleen bij de Pixel 11 Pro XL is de laadsnelheid gegroeid, naar 45 watt.

5. Prijs en eindoordeel

De vanafprijs van 1199 euro (12/256GB) voor de Pixel 11 Pro geldt op het moment van schrijven nog steeds. De momenteel laagste prijs is € 1.199,-. De Pixel 10 Pro zit overigens voor € 749,- in je broekzak.

Er is wel een factor die één-op-één vergelijken lastig maakt. Dat komt zoals gezegd door de verschillende basisconfiguraties: 128/16GB bij de Pixel 10 Pro en 256/12GB bij de Pixel 11 Pro. De nieuwste generatie draait overigens op Android 17 en krijgt zeven jaar alle mogelijke updates, inclusief de tussentijdse Feature Drops.

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Bekijk de Pixel 11 Pro bij Belsimpel

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Bekijk de Pixel 11 Pro bij KPN

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Bekijk de Pixel 11 Pro bij MediaMarkt

Bekijk de Pixel 11 Pro bij MediaMarkt

Pre-order de Google Pixel 11 Pro als los toestel:

Bekijk de Google Pixel 11 Pro bij Belsimpel

Bekijk de Google Pixel 11 Pro bij Belsimpel
Bekijk de Google Pixel 11 Pro bij MediaMarkt

Bekijk de Google Pixel 11 Pro bij MediaMarkt
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Bekijk de Google Pixel 11 Pro bij Coolblue

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Bekijk de Google Pixel 11 Pro bij Mobiel.nl

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Bron afbeelding: Google
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