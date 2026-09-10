iPhone Duo vs Samsung Galaxy Z Fold 8: welke vouwtelefoon wint de strijd?

Apple heeft na jaren van speculaties zijn eerste vouwbare iPhone gelanceerd. De iPhone Duo neemt het op tegen Samsung, dat al jaren heer en meester is op het gebied van vouwbare telefoons.

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Samsung Galaxy Z Fold 8 vs iPhone Duo

Samsung maakt al sinds 2019 een Flip en een Fold, maar eerder dit jaar kwam het met een nieuwe vormfactor op de markt: het paspoort-model. En laat dit nou net de vormfactor zijn waar Apple voor heeft gekozen bij zijn eerste vouwtelefoon.

Op papier lijken de toestellen van Samsung en Apple behoorlijk veel op elkaar, maar onder de motorkap zijn de verschillen groter dan je denkt. Tijd om de iPhone Duo naast de Samsung Galaxy Z Fold 8 te leggen.

Twee telefoons, hetzelfde idee

Dat Apple de concurrentiestrijd aangaat met Samsung is op basis van het uiterlijk wel duidelijk. Als je niet beter zou weten zou je bijna denken dat de iPhone Duo en Galaxy Z Fold 8 ‘familie’ van elkaar zijn.

Het voorste scherm van de iPhone Duo is 5,4 inch groot, waar dat van de Fold 8 5,5 inch is. Aan de binnenkant hebben beide vouwtelefoons een 7,6 inch-scherm. Beide toestellen hebben een ververssnelheid tot 120Hz en een piekhelderheid van 3000 nits.

De Z Fold 8 heeft een batterijcapaciteit van 4800 mAh en de iPhone Duo heeft een batterij van 4883 mAh. Apple maakt gebruik van twee accu’s, waar Samsung gebruikt maakt van één batterij. Bedraad kan de Fold 8 tot 45 watt laden en draadloos 20 watt.

De iPhone Duo laadt met een 60 watt-oplader 50 procent op in 20 minuten, maar tot hoeveel watt het oplaad is (nog) niet bekend. De Duo ondersteunt MagSafe en Qi2 opladen, waar je daar bij de Fold 8 een hoesje voor moet kopen.

De iPhone Duo is geopend 5,2 millimeter dik en weegt 254 gram. Het toestel is gemaakt van titanium en heeft een nieuw scharnier dat volgens Apple soepel en stevig moet aanvoelen. Toch is Samsung op dit gebied de winnaar. De Galaxy Z Fold 8 is geopend namelijk slechts 4,5 millimeter dik en weegt 201 gram.

Camera’s: Samsung heeft net iets meer megapixels

Ook op cameragebied zijn iPhone Duo en Samsung Z Fold 8 aardig aan elkaar gewaagd. Beide vouwtelefoons hebben twee camera’s aan de achterkant en bij beide ontbreekt er een telelens.

De iPhone Duo heeft een hoofdcamera van 48 megapixel en een groothoeklens van 48 megapixel. De hoofdcamera heeft ook een 2x optische zoom. De Fold 8 heeft een hoofdcamera van 50 megapixel en een groothoeklens van 50 megapixel.

Het aantal megapixels zegt natuurlijk niet alles over hoe je foto eruit komt te zien. Apple zet sterk in op beeldverwerking en heeft enkele functies ontwikkeld die specifiek gebruikmaken van het vouwbare ontwerp.

Zo kun je de Duo in verschillende standen neerzetten en het buitenste scherm gebruiken om een voorbeeld van de foto te tonen. Dat kan vooral handig zijn wanneer je foto’s van andere mensen maakt. Samsung heeft vergelijkbare fotofuncties en biedt veel mogelijkheden om foto’s en video’s te bewerken.

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De A20 Pro neemt het op tegen Snapdragon

Onder de motorkap kiest Apple voor zijn nieuwe A20 Pro-chip. Het is dezelfde chip die ook in de iPhone 18 Pro-modellen zit. Volgens Apple levert de A20 Pro tot 35 procent betere prestaties dan de iPhone 17 Pro. De cpu is tot 20 procent sneller en de gpu moet tot 40 procent sneller zijn dan de vorige generatie.

Samsung gebruikt in de Galaxy Z Fold 8 de ‘Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy’. Dit is een speciale variant van Qualcomm’s high-end chip, gecombineerd met Samsung-software en AI-functies.

Beide smartphones zijn krachtig genoeg voor zware apps, games en multitasking. Toch zal het verschil in dagelijks gebruik waarschijnlijk kleiner zijn, maar dat weten we pas als de iPhone Duo aan diverse benchmark test wordt onderheven.

De Fold 8 is goedkoper

We zouden geen Nederlanders zijn als we niet even stil staan bij de prijzen. En dit is misschien wel het grootste nadeel van de iPhone Duo. De vouwbare iPhone heeft een adviesprijs vanaf 2339 euro voor het model met 256GB opslag. Apple biedt daarnaast versies met 512GB, 1TB en 2TB aan, waarbij die laatste variant 3839 euro moet kosten.

De Galaxy Z Fold 8 is aanzienlijk goedkoper en heeft drie opslagvarianten, 256 GB, 512 GB en 1 TB. Het instapmodel van 256GB had bij lancering een adviesprijs van 1999 euro, maar is inmiddels online goedkoper te vinden.

Waar de prijzen van de Samsung-toestellen flink kunnen dalen in de loop van de tijd, blijven de prijzen van Apple over het algemeen vrijwel hetzelfde. Hier en daar zie je weleens een aanbieding, maar verwacht niet dat hij met honderden euros goedkoper wordt de komende tijd. De vraag is vooral of Apple-fans bereid zijn om dat bedrag neer te leggen voor een eerste generatie vouwbare iPhone.

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Conclusie iPhone Duo vs Galaxy Z Fold 8

Apple heeft met de iPhone Duo een indrukwekkende eerste stap gezet, maar Samsung zomaar van de troon stoten lukt niet helemaal. De Galaxy Z Fold 8 is dunner, lichter en goedkoper. De iPhone Duo en Galaxy Z Fold 8 hebben uiteindelijk meer overeenkomsten dan verschillen. Beide hebben een groot 7,6 inch vouwbaar scherm, vergelijkbare camera’s en premium hardware.

De iPhone Duo is vooral interessant voor Apple-liefhebbers die al jarenlang wachten op een vouwbare iPhone. En de Galaxy Z Fold8 is op zijn beurt de meer volwassen keuze. Samsung heeft jaren ervaring met vouwbare smartphones en dat zie je terug in het ontwerp en de software.

Één ding is in ieder geval duidelijk: met de komst van de iPhone Duo wordt de strijd om de beste vouwbare smartphone een stuk interessanter.

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