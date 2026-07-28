Dit zijn 4 toffe alternatieven voor de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

De Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra ziet er tof uit, maar is wel erg duur. Daarom zetten we een aantal alternatieven op een rijtje, die inmiddels een stuk goedkoper zijn.

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Alternatieven voor de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Nieuwe smartphones zijn tegenwoordig flink aan de prijs, maar voor vouwtelefoons moet je pas écht diep in de buidel tasten. De gloednieuwe Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra heeft bijvoorbeeld een prijskaartje van maar liefst 2199 euro, en dat is nog eens 100 euro meer dan zijn voorganger.

Gelukkig zijn er goedkopere alternatieven verkrijgbaar, die ongeveer dezelfde gebruikerservaring bieden als de nieuwe Fold 8 Ultra. Omdat ze al een tijdje beschikbaar zijn, is de prijs ook gezakt. En dat is natuurlijk mooi meegenomen!

1. Samsung Galaxy Z Fold 7

Als je een foldable van Samsung wil, dan hoef je natuurlijk niet het nieuwste van het nieuwste in huis te halen. Sterker nog: de Galaxy Z Fold 7 van vorig jaar is nog steeds een uitstekende smartphone en verschilt maar weinig van zijn opvolger. Je haalt de telefoon nu voor € 1.299,- in huis en bespaart daarmee veel geld.

Zo heeft de Fold 7 ook een opengevouwen, groot scherm van 8 inch, terwijl het display aan de buitenkant 6,5 inch meet. De toestellen zien er daarnaast vrijwel hetzelfde uit en zijn even groot en zwaar. Ook is de Fold van vorig jaar nog steeds een razendsnelle vouwtelefoon.

Op welke gebieden is de nieuwe Fold 8 Ultra dan wél beter? De smartphone heeft een grotere batterij van 5000 mAh, 600 mAh meer dan bij de Fold 7. Ook zou je de vouw in het scherm minder duidelijk moeten zien, draait het toestel op Android 17 en is de Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip nog net iets krachtiger.

2. Motorola Razr Fold

Een ander interessant alternatief is de Motorola Razr Fold. De smartphone lijkt op die van Samsung en is ongeveer even groot, maar wel merkbaar zwaarder. Ook zie je de vouw in het scherm vrij goed, al is de helderheid van het display wel erg hoog.

De Razr Fold beschikt over een prima set camera’s, waarbij de periscopische zoomlens echt opvalt en voor een foldable vrij uniek is. Ook tof is de extra grote batterij van 6000 mAh, die bovendien sneller oplaadt dan de Fold 8 Ultra.

Voor dat alles betaal je wel flink, want je bent nog steeds € 1.618,85 kwijt. Desalniettemin bespaar je hiermee enkele honderden euro’s.

3. Samsung Galaxy Z Fold 8

Als je écht iets nieuws wil, dan moet je bij de ‘normale’ Samsung Galaxy Z Fold 8 zijn. Het vouwtoestel heeft een iets andere vorm, omdat het een beetje lijkt op een paspoort. De Fold 8 is iets breder en juist minder lang – en kost € 1.799,-.

Dat zorgt er volgens Samsung voor dat je fijner films en series kijkt of een game speelt. Ook typen moet makkelijker en vlotter gaan op het bredere scherm. Door het nieuwe Flex Titanium zie je de vouw in het scherm minder goed.

Verder lijken de Fold 8 en Fold 8 Ultra op elkaar, zeker als je onder de motorkap gaat kijken. Houd er wel rekening mee dat de Fold 8 iets minder goede camera’s heeft en het moet doen met een kleinere accu, al zijn de verschillen ook weer niet heel groot.

4. Google Pixel 10 Pro Fold

Tot slot willen we de Pixel 10 Pro Fold van Google noemen. Het toestel is al ietsjes ouder en mogelijk zien we volgende maand al een opvolger. Maar, dat betekent ook dat je op dit moment nog € 1.399,- voor de Pixel Pro Fold betaalt.

De Pixel-vouwtelefoon ziet er verder strak uit, heeft krachtige hardware en goede camera’s. Ook de accuduur is prima, al duurt het opladen langer dan bij de Galaxy Z Fold 8 Ultra. Daar staat wel tegenover dat de Pixel 10 Pro Fold altijd op de nieuwste software draait en direct alle updates krijgt.

Toch de Galaxy Z Fold 8 Ultra?

Wil je toch het nieuwste vouwtoestel van Samsung? Dat kan natuurlijk ook. Gelukkig dalen de prijzen van Samsung-toestellen relatief snel en zitten sommige webwinkels nu al onder de adviesprijs van 2199 euro.

De Galaxy Z Fold 8 Ultra is ook in combinatie met een abonnement verkrijgbaar. Bijvoorbeeld bij de aanbieders hieronder: