Samsung Galaxy Z Fold 8 (Ultra) en Flip 8 officieel: meer keuze, hogere prijzen

Na maanden van geruchten heeft Samsung zijn drie nieuwe vouwtoestellen officieel gelanceerd: de Galaxy Z Fold 8, de Z Fold 8 Ultra en de Z Flip 8. Je hebt meer keuze dan ooit, maar betaalt ook meer dan voorheen.

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Samsung Galaxy Z Fold 8 (Ultra) en Flip 8 officieel

De interessantste van de drie nieuwe vouwtelefoons is waarschijnlijk de Samsung Galaxy Z Fold 8. Dat is geen opvolger van de Fold 7, maar een heel nieuw toestel. Het 5,5 inch-oled-scherm aan de buitenkant heeft een verhouding van 10 staat tot 16, waardoor het iets weg heeft van een paspoort. Als je hem openvouwt, krijg je een 7,6 inch-oled-scherm onder ogen. Dat heeft een verhouding van 4 staat tot 3 en is daarmee veel breder dan oudere Folds.

De Z Fold 8 is volgens Samsung daarmee zeer geschikt voor mediaconsumptie. Je hebt minder dikke zwarte balken als je een serie kijkt of gamet. Wanneer je het toestel verticaal vasthoudt, kun je er juist heel goed teksten of boeken op lezen. Het hoofdscherm haalt een helderheid van 3000 nits en is voorzien van een speciale laag die reflecties moet verminderen.

Ook nieuw is Flex Titanium. Een titanium plaat onder het scharnier, in combinatie met een laagje film onder het display dat ook van titanium is gemaakt, moet de vouw in het scherm veel minder goed zichtbaar maken dan voorheen. Het toestel meet 16,14 bij 12,39 centimeter en is uitgevouwen 4,5 millimeter dik.

De Fold 8 weegt slechts 201 gram en draait op een Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy-chip. Er is 12GB werkgeheugen aanwezig en 256GB, 512GB of 1TB opslag. Die laatste variant heeft trouwens 16GB werkgeheugen.

Het toestel beschikt verder over een accu van 4800 mAh, die je met 45 watt oplaadt. Er zitten helaas maar twee camera’s op de achterkant: een hoofdcamera en groothoeklens met elk een resolutie van 50 megapixel.

Samsung vraagt 1999 euro voor de Fold 8 met 256GB opslagruimte. Ga je voor de versie met 512GB opslag, dan ben je 2399 euro kwijt. Het duurste model met 1TB opslag kost 2599 euro. Je kiest uit de kleuren Graphite (donkergrijs), Cream (gebroken wit) en Lavender (lichtpaar/lila).

Pre-order de Samsung Galaxy Z Fold 8 met abonnement:

Pre-order de Samsung Galaxy Z Fold 8 als los toestel:

Fold 8 Ultra heeft een grotere accu, extra camera

De échte opvolger van de Fold 7 draagt de naam Galaxy Z Fold 8 Ultra. Hij ziet er grotendeels hetzelfde uit, met een 6,5 inch-oled-scherm aan de buitenzijde en een groter 8 inch-display aan de binnenzijde. Dat heeft wel een hogere resolutie dan voorheen: 2504 bij 2256 pixels.

Ook de Ultra beschikt uiteraard over Flex Titanium, waardoor de vouw in het scherm veel minder moet opvallen. Met een dikte van 4,1 millimeter is hij 0,1 millimeter dunner dan vorig jaar. Het gewicht is met 215 gram identiek.

De Fold 8 Ultra draait eveneens op een Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy-chip. Je hebt weer 12GB werkgeheugen als je voor 256 of 512GB opslag kiest. Het topmodel met 1TB opslag beschikt over 16GB werkgeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 5000 mAh, 600 mAh meer dan de Fold 7. Bovendien kun je hem sneller opladen: met 45 in plaats van 25 watt. Daardoor zit de accu rapper vol.

Naast de 200 megapixel-hoofdcamera en 10 megapixel-telelens met 3x zoom, die we al kennen van de Fold 7, koos Samsung voor een fonkelnieuwe groothoeklens van 50 megapixel. Vermoedelijk is het dezelfde die ook op de Galaxy S26 Ultra te vinden is.

De adviesprijs van de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra bedraagt 2199 euro, 100 euro meer dan zijn voorganger. Standaard heeft het vouwtoestel 256GB, maar Samsung verkoopt ook modellen met 512GB en 1TB opslag. Je bent dan respectievelijk 2399 euro en 2799 euro kwijt. Je kiest uit de kleuren Graphite (donkergrijs), Cream (gebroken wit) en Violet Shadow (paars).

Pre-order de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra met abonnement:

Pre-order de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra als los toestel:

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Galaxy Z Flip 8 biedt vooral meer van hetzelfde

Bij de Galaxy Z Flip 8 is Samsung minder ambitieus te werk gegaan. Het toestel heeft wederom een 4,1 inch-scherm aan de buitenkant, waar je nu wel meer apps en AI-functies op kunt gebruiken dan voorheen. Aan de binnenzijde zit weer een 6,9 inch-oled-scherm. Beiden halen een helderheid van 2600 nits en een verversingssnelheid van 120Hz. Met 180 gram en een dikte van 6,1 millimeter is het toestel iets slanker dan de Flip 7 van vorig jaar.

De nieuwe Flip draait op een Exynos 2600-chip, die ook in de Galaxy S26 zit. Er is 12GB werkgeheugen aanwezig en 256 of 512GB opslag. De accu heeft net als bij zijn voorganger jaar een bescheiden capaciteit van 4300 mAh en laadt op met 25 watt. Naast een 50 megapixel-hoofdcamera schiet je wijdere plaatjes met de 12 megapixel-groothoeklens. Een telelens ontbreekt nog altijd.

Ondanks het gebrek aan vernieuwing gaat de adviesprijs omhoog van 1199 naar 1299 euro. De 512GB-uitvoering heeft een prijskaartje van 1499 euro. Je kiest uit de kleuren Graphite (donkergrijs), Cream (gebroken wit) en Pink (roze).

Pre-order de Samsung Galaxy Z Flip 8 met abonnement:

Pre-order de Samsung Galaxy Z Flip 8 als los toestel:

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