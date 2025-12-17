OnePlus 15 vs OnePlus 15R: de 5 grootste verschillen

Twijfel je tussen de OnePlus 15 en de nieuwe OnePlus 15R? Begrijpelijk, want de smartphones lijken sterk op elkaar. In dit artikel zetten we de grootste verschillen voor je op een rij.

OnePlus 15 vs OnePlus 15R

Een goede maand na de introductie van de OnePlus 15 is ook zijn goedkopere broertje verschenen: de OnePlus 15R. De smartphones zijn duidelijk familie van elkaar, maar er zijn natuurlijk wel verschillen. We nemen de belangrijkste met je door in onze OnePlus 15 vs OnePlus 15R-vergelijking.

Kies voor de OnePlus 15 als je… Kies voor de OnePlus 15R als je… Betere camera’s wil Geld wil besparen Supersnel wil kunnen opladen Een nog iets grotere batterij wil De allerbeste prestaties wil Het grootst mogelijke scherm wil € 948,- € 699,-

1. Hardware

Waar de OnePlus 15 op de allersnelste processor van dit moment draait, een Snapdragon 8 Elite Gen 5, moet de 15R het met een ietsje tragere chip doen. Het gaat om de ‘normale’ Snapdragon 8 Gen 5. Zonder Elite dus. Toch is ook de processor van de 15R razendsnel. Er zijn momenteel nauwelijks scenario’s waarin je het verschil zult merken. Alleen echte hardcore gamers kunnen mogelijk profijt hebben van de Elite-chip.

OnePlus 15

De goedkoopste variant van beide smartphones beschikt over 12GB werkgeheugen en 256GB opslag. Tegen een meerprijs kun je de opslag uitbreiden naar 512GB. Bij de normale 15 krijg je dan ook direct 16GB werkgeheugen, terwijl de 15R blijft steken op 12GB. Dat is voor de meeste mensen overigens meer dan voldoende.

2. Scherm en ontwerp

We zeiden het al: deze telefoons zijn duidelijk familie van elkaar. Ze ademen dezelfde ontwerptaal, al is het camera-eiland op de 15R wel een stuk kleiner omdat er maar twee lenzen in zitten. Bij de normale 15 zijn dat er drie.

Aan de voorkant vinden we bij de 15R een 6,83 inch-oled-scherm, ietsje groter dan het 6,78 inch-display van de 15. De specificaties zijn nagenoeg gelijk. Zo bedraagt de maximale helderheid 1800 nits en ligt de verversingssnelheid op 165Hz. Daardoor zijn de smartphones goed af te lezen in de zon en oogt het beeld lekker vloeiend. De randen rond het scherm van de 15R zijn wel iets dikker dan bij de 15.

3. Camera’s

De grootste verschillen tussen de OnePlus 15 en OnePlus 15R vinden we bij de camera’s. Ze hebben allebei een 50 megapixel-hoofdcamera en een 32 megapixel-selfiecamera, maar daar houden de overeenkomsten op.

De OnePlus 15R heeft namelijk een groothoeklens van slechts 8 megapixel. Die gebruikt OnePlus al jaren in zijn R-telefoons en Nord-toestellen. Door de lage resolutie en kleine sensor rollen daar geen indrukwekkende plaatjes uit. De 50 megapixel-groothoeklens van de normale OnePlus 15 is ook geen échte hoogvlieger, maar je maakt er wel mooiere foto’s mee.

Bovendien beschikt de OnePlus 15 over een telelens, waarmee je 3,5x in kunt zoomen met optische kwaliteit. Deze lens ontbreekt op de 15R. Als je toch inzoomt met dit toestel doe je dat digitaal. Dat komt de foto’s niet ten goede.

4. Accu en opladen

De OnePlus 15 en 15R hebben enorme accu’s: respectievelijk 7300 en 7400 mAh. Van dat kleine verschil merk je vermoedelijk niet zoveel. Wel laad je de OnePlus 15 een stuk sneller op: met 120 watt. Daardoor zit een lege batterij na 40 minuten weer helemaal vol. De OnePlus 15R haalt maximaal 80 watt en heeft een uur nodig voor een volledige lading.

OnePlus 15R

Bovendien kun je de normale 15 ook draadloos opladen met 50 watt. De 15R biedt deze mogelijkheid niet. Of je dat belangrijk vindt of niet is uiteraard aan jou.

5. Prijs

De OnePlus 15, met 12GB werkgeheugen en 256GB opslag, heeft een adviesprijs van 949 euro. Voor de 15R met diezelfde specificaties betaal je 699 euro. Wie 512GB wil, is 799 euro kwijt.

Het prijsverschil bedraagt dus 250 euro. Daarvoor krijg je bij de normale 15 een iets snellere processor, betere camera’s en een accu die rapper (en eventueel draadloos) oplaadt. Het enige echt noemenswaardige verschil zijn wat ons betreft de camera’s. Als je die niet zo belangrijk vindt, kun je net zo goed voor de 15R gaan. In combinatie met een abonnement koop je hem nog voordeliger:

