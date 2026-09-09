Samsung Galaxy A57 vs Google Pixel 10a: welke maakt de beste foto’s?

De Samsung Galaxy A57 en Google Pixel 10a zijn populaire midrangers, maar met welke smartphone schiet je de mooiste foto’s? We nemen de verschillen met je door.

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Samsung Galaxy A57 vs Google Pixel 10a foto’s

Middenklassers als de Samsung Galaxy A57 en Google Pixel 10a hebben natuurlijk minder cameramogelijkheden dan (veel) duurdere smartphones. Dat wil gelukkig niet zeggen dat je er geen mooie kiekjes mee kunt schieten. In deze korte vergelijking vertellen we welke van deze twee telefoons de mooiste foto’s maakt.

Voor we beginnen is het goed om onderstaande specificaties even door te nemen. Er bestaan namelijk grote verschillen tussen de toestellen. De Galaxy A57 heeft bijvoorbeeld een veel groter scherm dan de Pixel 10a, maar is tegelijk iets lichter en fors dunner. Dat is zeker iets om rekening mee te houden.

De camera’s vergeleken

De Galaxy A57 heeft een 50 megapixel-hoofdcamera met een grotere sensor dan de 48 megapixel-hoofdcamera van de Pixel 10a. Betekent dat dat je met de Samsung betere foto’s maakt? Niet helemaal. Ze zijn misschien iets scherper, maar de software van Google is superieur. Veel mensen vinden de warme uitstraling van Pixel-foto’s heel mooi, ook als de kiekjes technisch misschien minder indrukwekkend zijn.

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Oordeel echter vooral zelf: in onze review van de Pixel 10a vind je verschillende foto’s die met deze smartphone zijn gemaakt. Natuurlijk hebben we ook een review geschreven over de Samsung Galaxy A57, zodat je ze kunt vergelijken.

Beide telefoons hebben een vergelijkbare groothoeklens waarmee je wijdere foto’s maakt. De Samsung biedt daarnaast nog een extra 5 megapixel-macrolens voor close-ups. Die is echter van matige kwaliteit. Onze voorkeur gaat, op cameragebied, uiteindelijk uit naar de Pixel 10a.

Prijzen

De Samsung Galaxy A57 is momenteel wél de goedkopere smartphone. Je betaalt er € 332,- voor. Soms zijn er toffe deals te scoren als je tegelijk een abonnement afsluit.

Voor de Pixel 10a ben je op dit moment € 408,50 kwijt. Ook hier zijn mooie aanbiedingen te vinden als je toe bent aan een nieuw abonnement.