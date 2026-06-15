Samsung Galaxy S26 vs iPhone 17: de twee vlaggenschepen vergeleken

Als je de instap-vlaggenschepen van Apple en Samsung met elkaar vergelijkt, bij welke telefoon krijg je dan het meeste waar voor je geld? Je leest het in dit artikel!

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Concurrentiestrijd

Ze zijn elkaars grootste concurrenten op smartphonegebied: Apple en Samsung. Jaarlijks proberen ze elkaar van de troon te stoten als marktleider. En als de één iets nieuws lanceert, komt de ander er later ook mee.

Maar als je de Samsung Galaxy S26 en de iPhone 17 naast elkaar houdt, welke komt dan als beste uit de test? Beide telefoons hebben veel overeenkomsten, maar waarin verschillen ze van elkaar?

Het ontwerp: Beide houden vast aan hetzelfde

Op het gebied van design kiezen zowel Apple als Samsung voor een herkenbare koers. De iPhone 17 heeft, zoals zijn voorgangers, een minimalistisch ontwerp met een strakke afwerking.

De afgelopen jaren werd er nog weleens geëxperimenteerd met de positie van de cameralenzen, maar dat is inmiddels ook alweer een paar jaar hetzelfde gebleven.

Samsung doet met de Galaxy S26 eveneens hetzelfde als wat ze al jaren doen. Een modern ontwerp dat futuristisch oogt. Als iets werkt, hoef je het natuurlijk niet altijd aan te passen.

Omdat het deels ook een kwestie van smaak is en beide bedrijven de afgelopen jaren het ontwerp grotendeels hetzelfde hebben gehouden, krijgen ze allebei een punt.

Schermen: (on)zichtbaar verschil

Zowel de Samsung Galaxy S26 als de iPhone 17 hebben een 6,3-inch oled-scherm met een ververssnelheid van 120 hertz. De iPhone 17 heeft een piekhelderheid van 3000 nits en de S26 van 2600 nits.

Ook in dit geval gaan Apple en Samsung gelijk op. In de praktijk zijn de verschillen tussen de schermen nihil. Beide schermen zijn van hoge kwaliteit. Je zou kunnen zeggen dat de iPhone 17 iets natuurlijker en kleurechter is en dat de kleuren op de Galaxy S26 juist wat levendiger zijn.

In het verleden zou Samsung de vergelijking winnen, omdat Apple jarenlang schermen met een ververssnelheid van 60 hertz in hun standaardmodellen stopte. Maar aangezien de iPhone 17 het eerste niet-Pro-toestel van Apple is met een ververssnelheid van 120 hertz, krijgen beide smartphonemakers weer een punt.

Onder de motorkap: Verrassende winnaar

Als het gaat om prestaties behoren zowel de Samsung Galaxy S26 als de iPhone 17 tot de snelste smartphones die je in dit segment kunt kopen. De iPhone 17 draait op Apple’s A19-chip, terwijl de Samsung Galaxy S26 draait op de Exynos 2600-chip.

In de praktijk zul je weinig verschil merken tussen beide chips. Apps openen razendsnel, games draaien soepel en ook multitasken gaat zonder problemen. Beide toestellen zijn krachtig genoeg om jarenlang mee te gaan. Apple heeft traditioneel wel een kleine voorsprong als het gaat om pure prestaties. De combinatie van de eigen chip en iOS zorgt ervoor dat alles net wat soepeler aanvoelt.

Maar als je benchmarks bekijkt van AnTuTu, Geekbench 6 en 3DMark, dan komen we tot de conclusie dat op gebieden zoals de grootte van de chip en de prestaties van de GPU en CPU de Exynos 2600 iets beter scoort dan Apple’s A19.

Samsung heeft met zijn Exynos 2600 een aardige inhaalslag gemaakt qua prestaties, als je kijkt naar voorgaande jaren. Daarom gaat dit punt naar Samsung.

Camera’s: twee verschillende filosofieën

Als je de camera’s van de Samsung Galaxy S26 en iPhone 17 met elkaar vergelijkt, dan is je persoonlijke voorkeur hier doorslaggevend. Dit heeft te maken met twee verschillende filosofieën die beide bedrijven hanteren.

Samsung kiest voor veelzijdigheid. De S26 heeft drie camera’s: een 50-megapixelhoofdcamera, een 12-megapixelgroothoeklens en een 10-megapixeltelelens. De selfiecamera op de Galaxy S26 is 12 megapixel. De Galaxy S26 beschikt over een extra telelens in vergelijking met de iPhone 17, waardoor je beter kunt inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Daarnaast zijn de foto’s vaak iets kleurrijker en contrastrijker, wat veel gebruikers aantrekkelijk vinden.

De iPhone 17 staat vooral bekend om zijn natuurgetrouwe kleuren en uitstekende videokwaliteit. Op de iPhone 17 krijg je twee 48-megapixelcamera’s aan de achterkant en een selfiecamera van 18 megapixel. De iPhone 17 maakt foto’s met natuurlijke kleuren en betrouwbare belichting. Je hoeft nauwelijks instellingen aan te passen om een goed resultaat te krijgen.

De verschillen tussen beide camerasystemen zijn zo klein geworden dat de meeste gebruikers er nauwelijks iets van zullen merken. Omdat zowel de iPhone 17 als de Samsung S26 foto’s en video’s van topkwaliteit maken, krijgen ze allebei een punt.

Batterij en opladen

Als je puur kijkt naar de batterijcapaciteit, dan wint Samsung. De S26 heeft namelijk een batterijcapaciteit van 4300 mAh, terwijl de iPhone 17 3692 mAh heeft. Apple compenseert de kleinere batterij echter door software-optimalisaties, waardoor de iPhone 17, net als de S26, met gemak een dag meegaat.

De Samsung Galaxy S26 kan bedraad met 25 watt laden en de iPhone 17 kan via de kabel tot 40 watt laden. Draadloos kan de S26 met 15 watt laden en de iPhone 17 kan zonder kabel met 25 watt opladen. Daarnaast kan de iPhone 17 magnetisch opladen (MagSafe) en ondersteunt de S26 dit alleen als je een speciaal magnetisch hoesje koopt.

Meer wattage tijdens het opladen en magnetisch opladen zijn leuk, maar de batterijcapaciteit is toch de doorslaggevende factor en daarom krijgt Samsung een punt.

AI: Duidelijke winnaar

Het punt waarop Samsung echt wint van Apple is AI. Samsung gebruikt Galaxy AI en Apple maakt gebruik van Apple Intelligence. Wie graag experimenteert met nieuwe AI-mogelijkheden zal momenteel waarschijnlijk meer uit de Galaxy S26 halen.

Apple Intelligence richt zich vooral op privacyvriendelijke integratie binnen iOS. Denk aan hulp bij schrijven, het samenvatten van teksten en slimme assistentfuncties. Door deze benadering loopt Apple een beetje achter met zijn AI-functies ten opzichte van zijn concurrenten. ChatGPT, Gemini en zelfs Galaxy AI kunnen al veel meer dan Apple Intelligence.

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Samsung gaat een stap verder met Galaxy AI. Functies zoals live vertalen van gesprekken, geavanceerde fotobewerking en automatische transcripties zijn inmiddels stevig geïntegreerd in het systeem.

Er wordt verwacht dat Apple wel een inhaalslag wil maken op het gebied van AI. Hiervoor willen ze gaan samenwerken met Google. De bedoeling is dat deze samenwerking Apple’s assistent Siri een stuk slimmer moet maken. Wanneer dit wordt uitgerold, is echter nog de vraag. Dus voorlopig wint Samsung het van Apple op het gebied van AI.

Conclusie Samsung Galaxy S26 vs iPhone 17

De iPhone 17 en Samsung Galaxy S26 behoren allebei tot de beste smartphones in dit prijssegment die je momenteel kunt kopen. Toch zijn er duidelijke verschillen.

Wat ons betreft is de winnaar van deze vergelijking de Samsung Galaxy S26. De S26 biedt een grotere batterij, meer cameramogelijkheden en uitgebreide AI-functies. De iPhone 17 doet niet onder voor de S26, maar blinkt ook niet echt uit in iets specifieks als je de toestellen naast elkaar houdt. Ben je al onderdeel van het Apple-ecosysteem, dan is de iPhone 17 wel de meest logische keuze.

Uiteindelijk zal het erop neerkomen welke telefoon en welk besturingssysteem jij het fijnst vindt. Kies je voor de veelzijdigheid van Samsung of de gebruiksvriendelijkheid van Apple? Welke keuze je ook maakt, met zowel de Samsung Galaxy S26 als de iPhone 17 maak je geen verkeerde keuze.

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