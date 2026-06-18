Samsung Galaxy S26 vs Xiaomi 17: dit is voor jou de beste keuze

Op zoek naar een high-end smartphone met een relatief compact scherm? Lees dan snel verder. In onze Samsung Galaxy S26 vs Xiaomi 17-vergelijking leggen we uit wat de verschillen zijn en welk toestel voor jou de beste keuze is.

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Samsung Galaxy S26 vs Xiaomi 17

Compacte smartphones met high-end hardware zijn vrij schaars. Als je er toch eentje wil kopen, twijfel je misschien wel tussen de Samsung Galaxy S26 vs de Xiaomi 17. Die telefoons lijken enigszins op elkaar, maar er zijn natuurlijk ook veel verschillen. Die nemen we in deze vergelijking met je door. Voor meer informatie kun je ook terecht in onze reviews van deze toestellen.

1. Scherm en ontwerp

Beide telefoons hebben een oled-scherm van 6,3 inch en zijn daarmee naar de huidige maatstaven vrij klein. Dat van de Xiaomi 17 heeft een iets hogere resolutie en helderheid, maar die verschillen zijn in de praktijk niet erg relevant. Dankzij de verversingssnelheid van 120Hz zien beelden er op deze toestellen lekker vloeiend uit.

De Galaxy S26 is dankzij slankere schermranden net iets kleiner en met 7,2 millimeter ook dunner dan de Xiaomi 17. Die is 8,1 millimeter dik en met 191 gram merkbaar zwaarder dan de Samsung (167 gram). Daar is overigens een goede reden voor, maar daar komen we straks op.

Xiaomi 17

De IP68-certificatie van deze smartphones zorgt ervoor dat ze goed bestand zijn tegen stof. Daarnaast overleven ze maximaal een halfuur op een diepte van 1,5 meter water. Hou er rekening mee dat deze bescherming afneemt als je bijvoorbeeld een barstje in het scherm krijgt.

2. Hardware

Deze smartphones zijn allebei erg snel, maar de Xiaomi 17 trekt aan het langste eind. De Snapdragon 8 Elite Gen 5 is net iets rapper dan de Exynos 2600 die je in de Samsung Galaxy S26 vindt. In de praktijk merk je daar niet zoveel van, maar als je cijfertjes belangrijk vindt is de Xiaomi dus een betere keuze.

De goedkoopste variant van beide concurrenten beschikt over 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Tegen een meerprijs kun je ook kiezen voor 512GB.

3. Accuduur en opladen

Veel belangrijker is de voorsprong op batterijgebied. In de Xiaomi 17 zit een accu van maar liefst 6330 mAh. Dat is bijzonder veel voor een smartphone met een 6,3 inch-scherm en verklaart het hogere gewicht. Je kunt er bij gemiddeld gebruik twee dagen mee vooruit. Bovendien kun je het toestel met 100 watt (bedraad) of 50 watt (draadloos) heel snel weer opladen.

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Daar steekt Samsungs accu van 4300 mAh nogal schril bij af. Je zult het einde van de dag wel halen met een S26, maar daar houdt het ook op. Bovendien heb je aardig wat geduld nodig als je het toestel wil opladen. De maximale snelheid bedraagt slechts 25 watt (of 15 watt draadloos), waardoor je zo’n 75 minuten nodig hebt voor een volledige lading. Dat is een halfuur langer dan bij Xiaomi, terwijl die laatste dus een veel grotere batterij te vullen heeft.

4. Camera’s

Ook qua camera’s trekt de Xiaomi 17 aan het langste eind. Hij heeft er op de achterzijde drie van 50 megapixel. Vooral de hoofdcamera en telelens (met 2,6x zoom) zijn uitstekend. Ze gebruiken grotere sensoren dan die van de Galaxy S26, waardoor er scherpere kiekjes uitrollen.

De groothoeklens is de zwakste schakel bij de Xiaomi, vooral omdat hij met 17 millimeter niet écht heel wijd is. Hoewel deze lens bij Samsung een lagere resolutie heeft van 12 megapixel, is hij met 13 millimeter wel een stuk wijder. De sensoren zijn redelijk vergelijkbaar.

Een 2-1 overwinning voor Xiaomi dus.

Samsung Galaxy S26

5. Software

Qua software is Samsung onze favoriet, vooral door het uitstekende updatebeleid. Je krijgt zeven grote OS-upgrades (t/m Android 23) en ook zeven jaar beveiligingspatches. Die rollen uit tot de lente van 2033. De Xiaomi 17 ontvangt vijf grote OS-upgrades (t/m Android 21) en zes jaar beveiligingspatches. Die krijg je dus tot de lente van 2032.

Ook vinden we de softwareschil van Samsung, One UI, net iets fijner dan HyperOS van Xiaomi. Daarnaast is Galaxy AI iets volwassener dan de kunstmatige intelligentie van Xiaomi. Groot zijn deze verschillen overigens niet.

6. Prijzen

Beide smartphones hebben een adviesprijs van 999 euro. Zoals we vaker zien, dalen de prijzen bij Samsung echter hard. Je betaalt nu nog € 635,- voor de Galaxy S26, terwijl je € 795,- kwijt bent voor de Xiaomi 17.

De Galaxy S26 is de beste keuze als je een zo licht en dun mogelijk toestel wil dat een uitstekend updatebeleid heeft. Je profiteert van mooie acties als je tegelijk een abonnement afsluit:

In veel andere opzichten is de Xiaomi 17 superieur. Hij heeft een véél grotere accu, een iets snellere processor en betere camera’s. Ook bij dit toestel kun je besparen door een abonnement af te sluiten bij aanschaf.