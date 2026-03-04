Samsung Galaxy S26 vs iPhone 17e: instaptoestellen vergelijken

Ze werden nog geen week na elkaar gelanceerd: de Samsung Galaxy S26 en de iPhone 17e. Maar welke telefoon is de betere keuze?

Samsung Galaxy S26 vs iPhone 17e: een vergelijking

Het zijn de twee grootste smartphonefabrikanten ter wereld: Apple en Samsung. Als het gaat om marktaandeel wisselen ze elkaar door de jaren heen af op de nummer één-positie.

Vorige week lanceerde Samsung de Galaxy S26 en nu onthult Apple zijn budgetvriendelijke model, de iPhone 17e. Ook al is het appels met peren vergelijken, je vergelijkt immers een basismodel met een budgetvriendelijk model, toch kun je ze zeker naast elkaar zetten.

Wie maakt het betere plaatje?

Als we met een schuin oog kijken naar de grotere broers van deze modellen, de Samsung Galaxy S26 Ultra en iPhone 17 Pro Max, dan krijg je bij beide vlaggenschepen qua camerafuncties het neusje van de zalm.

Over het algemeen krijg je bij Samsung vaak indrukwekkende specificaties en moeten iPhone-modellen het doorgaans vooral moeten hebben van software-optimalisaties. De afgelopen twee à drie jaar heeft Apple ook de hardware van de Pro-modellen meer verbeterd.

Leg je de Samsung Galaxy S26 en iPhone 17e naast elkaar, dan zien we eigenlijk hetzelfde gebeuren als bij de vlaggenschepen. De Galaxy S26 heeft drie camera’s: een 50 megapixel-hoofdcamera, een 12 megapixel-groothoeklens en een 10 megapixel-telelens.

De iPhone 17e heeft één 48 megapixel-hoofdcamera, waarmee je op basis van software ook kunt in- en uitzoomen. Daarnaast kun je met de Galaxy S26 in 8K-resolutie filmen en de iPhone gaat tot 4K. Beide telefoons maken goede foto’s voor dagelijks gebruik, maar het camerasysteem van de S26 is veel veelzijdiger.

Hoe zit het met opladen?

De batterijcapaciteit van beide toestellen is vergelijkbaar. De Samsung Galaxy S26 heeft een accu van 4300 mAh en de iPhone 17e heeft een batterij van 4005 mAh. Maar ondanks minder mAh heeft Apple toch een puntje voor op Samsung.

Eén van de grootste frustraties van de iPhone 16e lost Apple dit jaar op, namelijk MagSafe-ondersteuning. Iets wat Samsung nog steeds niet ondersteunt. Voorafgaand aan de release van de S26-serie gingen er geruchten dat Samsung dit jaar ook magnetisch opladen zou toevoegen, mede omdat Google met de Pixel 10-serie zijn MagSafe-variant ‘Pixel Snap’ introduceerde.

Jammer genoeg is magnetisch opladen op de Samsung Galaxy S26 alleen mogelijk via een speciaal hoesje. Daarentegen kun je met de S26 weer omgekeerd opladen en dat is iets wat niet kan op een iPhone.

Beide toestellen kunnen tot 15 watt draadloos opladen. Het verschil zit in het bedraad opladen. De S26 kan tot 25 watt opladen en de iPhone 17e tot 40 watt bedraad opladen. De Samsung Galaxy S26 Plus en S26 Ultra kunnen met een hoger wattage bedraad laden. Zo kan de Plus tot 45 watt laden en de Ultra tot 60 watt met een kabel.

Hardware-vergelijking

De Samsung Galaxy S26 heeft een 6,3 inch-amoled-scherm met een ververssnelheid van 120Hz en een piekhelderheid van 2600 nits.

Waar de standaard iPhone 17 vorig jaar voor het eerst een scherm kreeg met een ververssnelheid van 120Hz, heeft de iPhone 17e jammer genoeg een oled-scherm met lage ververssnelheid van 60Hz. Hierdoor oogt het beeld op de 17e veel minder vloeiend en lijkt het meer alsof de smartphone hapert.

De piekhelderheid van het scherm van de iPhone 17e is 1200 nits. Het scherm van de Galaxy S26 zal dus vloeiender aanvoelen en is beter zichtbaar op zonnige dagen. Beide telefoons komen met een standaardopslagcapaciteit van 256GB. Bij de S26 krijg je 12GB werkgeheugen en bij de iPhone 17e krijg je 8GB werkgeheugen.

Onder de motorkap van de S26 zit de Exynos 2600-processor en de iPhone 17e heeft Apple’s A19-chip. Verschillende benchmarks wijzen uit dat de A19 hoger scoort bij simpele taken, maar dat de Exynos 2600 beter presteert bij het gebruik van zwaardere apps. Wie veel gamet op zijn telefoon kan dus beter kiezen voor de S26.

Conclusie Samsung Galaxy S26 vs iPhone 17e

Het is misschien niet helemaal eerlijk om een standaardmodel te vergelijken met een budgetvriendelijk model. Maar, aangezien je 719 euro betaalt voor de iPhone 17e en 999 euro betaalt voor de Galaxy S26, mag je op basis van de prijs verwachten dat ze qua specificaties niet al te ver uit elkaar liggen.

Een punt waarop Apple verrast, is de instapopslagcapaciteit. Vorig jaar betaalde je voor de iPhone 16e met 128GB opslag hetzelfde als je nu betaalt voor de iPhone 17e met 256GB opslag. Samsung daarentegen heeft zijn prijs verhoogd met 100 euro ten opzichte van de standaarduitvoering van de Samsung Galaxy S25. Daarnaast was de 256GB-variant van de S25 vorig jaar goedkoper dan de instapvariant van de S26.