Samsung Galaxy Watch 7 vs Watch 8: welke is de beste koop?

Elk jaar lanceert Samsung diverse smartwatches. De populairste modellen wereldwijd zijn die uit de reguliere Galaxy Watch-series. De Watch 9 is nog niet uit, dus wat is op dit moment de beste keuze?

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Prijs

Voordat we naar de specificaties gaan, is het ook goed om te kijken naar hoe beide Galaxy Watches op dit moment qua prijs in de markt liggen. Voor de ‘nieuwere’ Watch 8 betaal je momenteel rond de 200 euro, afhankelijk van welke maat en configuratie je kiest. De Galaxy Watch 8 heeft ook nog een Classic-uitvoering, maar die laten we voor deze vergelijking even buiten beschouwing.

De Galaxy Watch 7 is momenteel wat aantrekkelijker geprijsd. De goedkoopste variant vind je al voor 149 euro en de 44 millimeter-uitvoering met 4G kost je 270 euro. Gezien het feit dat het horloge uit 2024 stamt, is het helemaal geen verkeerde koop. Je krijgt een premium horloge voor een midrange prijs.

Ontwerp

De Galaxy Watch 7 en de Watch 8 verschillen qua ontwerp wel van elkaar. De Watch 7 heeft echt een traditionelere, ronde afwerking en de Watch 8 heeft een wat moderner uiterlijk gekregen. Ook is de Watch 8 iets slanker dan de Watch 7.

Het is natuurlijk een kwestie van smaak welke je mooier om je pols vindt staan. Maar wij zijn meer gecharmeerd van het strakkere uiterlijk van de Galaxy Watch 8. Het oogt moderner en minimalistischer dan de Watch 7.

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Onder de motorkap zit een nihil verschil

De schermen op beide smartwatches zijn allebei een super amoled-paneel en qua formaat nagenoeg hetzelfde. Het verschil zit ‘m in de piekhelderheid. De Watch 7 heeft een helderheid tot 2000 nits en bij de Watch 8 is dit verhoogd naar 3000 nits. Dat verschil ga je wel merken op een zonnige zomerdag.

Beide Galaxy Watches hebben dezelfde chip, de Exynos W1000. Het werkgeheugen op beide horloges is 2GB en beide klokjes komen met 32GB opslag. Omdat de Watch 8 nieuwer is, krijg je wel één jaar langer updates van WearOS.

De batterijcapaciteit van de Watch 8 is iets beter dan bij de Watch 7. Bij beide smartwatches is dit ook afhankelijk van het formaat. Hoe groter het horloge, des te meer batterijcapaciteit het klokje heeft. De gemiddelde accuduur van de Watch 7 ligt tussen de 24 en 40 uur en bij de Watch 8 is dit tussen de 30 en 42 uur. De sensoren die onder andere je hartslag en de zuurstofsaturatie in je bloed meten, zijn op de Watch 8 iets nauwkeuriger dan op de Watch 7.

Conclusie

De Watch 8 is op basis van het uiterlijk en ontwerp een frisse upgrade ten opzichte van zijn voorganger. Maar als je beide smartwatches echt gaat vergelijken op basis van de specificaties, dan is de Watch 8 slechts een kleine upgrade in vergelijking met de Galaxy Watch 7.

Als je dan de prijzen naast elkaar legt, dan verschillen de basismodellen inmiddels niet veel meer van elkaar. Het komt dus echt neer op smaak. Als je echt naar de specificaties gaat kijken dan wint de Galaxy Watch 8 het nét.

De Galaxy Watch-serie komt de afgelopen jaren bijna traditiegetrouw uit in de zomer. Dus zeer waarschijnlijk wordt binnenkort de Galaxy Watch 9 gelanceerd. Wellicht heeft dit dan ook gevolgen voor de prijzen van voorgaande series. Wil je weten wat onze redacteuren van beide modellen vinden? Dan kun je hier de reviews van de Galaxy Watch 7 en van de Galaxy Watch 8 vinden.

Ben jij toevallig al eigenaar van één van deze smartwatches? De beveiligingsupdate van juli wordt momenteel uitgerold (ook voor de Watch 6 trouwens). Dit is belangrijk, want zo houd je je horloge up-to-date en veilig. De update is zo’n 170MB groot, maar dit kan verschillen per regio.

Wil je weten weten waar je de Galaxy Watch 7 en Watch 8 op dit moment het goedkoopst kan scoren? Dat zie je hieronder.