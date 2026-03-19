Dit zijn de 6 beste smartwatches onder de 150 euro

Zoek jij in 2026 een smartwatch en ligt je budget niet heel hoog? Geen stress: ook voor minder dan 150 euro scoor jij een slim horloge voor om je pols. Maak kennis met de zes beste smartwatches in deze prijsklasse.

Beste smartwatches onder de 150 euro

Smartwatches worden steeds populairder. Niet alleen om je gezondheid bij te houden, maar ook als een soort verlengstuk van je telefoon. Zo lees je op een slim horloge eenvoudig je notificaties af en kun je met duurdere modellen zelfs telefoontjes plegen, media bedienen en contactloos betalen.

Qua prijs kun je het zo gek maken als je zelf wil. Een eenvoudige fitnesstracker koop je al voor minder dan 50 euro, voor een luxe slim horloge ben je natuurlijk veel meer kwijt. Er is ook een soort tussencategorie: horloges met een stuk meer functies dan een gemiddelde fitnesstracker, maar niet alle features van een dure smartwatch. Wij zetten vijf smartwatches onder de 150 euro voor je op een rij, inclusief een paar budgetopties!

Smartwatch onder de 150 euro in het kort

In onderstaande lijst zie je in één oogopslag welke zes smartwatches wij aanraden voor iedereen met een kleinere beurs. Ze staan in willekeurige volgorde, wel hebben we bewust verschillende merken gekozen. Benieuwd naar de uitgebreide specificaties en reviews? Gebruik de inhoudsopgave, klik op de smartwatches of scrol lekker verder.

1. CMF (by Nothing) Watch 3 Pro

De CMF (by Nothing) Watch 3 Pro is een opvallende verschijning in smartwatch-land. Vooral de oranje uitvoering trekt volop bekijks. Gelukkig zijn er ook neutralere varianten (zwart en wit) om uit te kiezen.

Dit horloge is sinds juli 2025 in ons land te koop. De adviesprijs van 99 euro was al schappelijk, maar momenteel kost de Watch 3 Pro nog maar € 67,12. Daarvoor krijg je nog verrassend veel.

Zo heeft dit horloge diverse sensoren aan boord. Die meten continu je hartslag, bloedzuurstof, stressniveau en gezette stappen. Ook hou je gemakkelijk bij hoeveel calorieën je hebt verbrand en hoeveel water je drinkt. Andere interessante functies gaan verder dan je gezondheid. Bedien de camera van je telefoon op afstand, bel met de Watch 3 Pro en bedien je muziek. Voor een horloge in deze prijsklasse lever je overigens niets in op degelijkheid, want met een IP68-certificaat is ‘ie bewezen stof- en waterdicht.

Verder is de accuduur van dit slimme horloge noemenswaardig. De fabrikant belooft een batterijduur tot wel dertien dagen op één laadbeurt. Met het always on-scherm ingeschakeld en een flink gebruik van het horloge, loopt dit terug naar 4 à 5 dagen. Nog steeds zeer indrukwekkend. Gezien de prijs is het logisch dat niet alles aanwezig is. Zo is er geen nfc-chip voor contactloos betalen en worden externe apps niet ondersteund.

Een laatste puntje om rekening mee te houden: het horloge is 47 millimeter en daarmee vooral geschikt voor de grotere pols. Die afmeting in combinatie met z’n sportieve en robuuste look, maken het volgens ons meer een heren- dan een dameshorloge. Deze webshops hieronder hebben momenteel de laagste prijzen.

2. Xiaomi Watch 2

De Xiaomi Watch 2 is een ander zeer betaalbaar horloge. Het kostte ooit bijna 200 euro, maar die prijs is inmiddels gezakt naar € 84,95. Met twee kleuren (zwart en zilver) en talloze opties voor het polsbandje, biedt de Watch 2 voor ieder wat wils.

Dit horloge is al wat ouder (2024), maar heeft een groot voordeel ten opzichte van horloges in dezelfde prijsklasse: de Xiaomi Watch 2 draait op Wear OS. Dit is het besturingssysteem van Google voor smartwatches en andere wearables. Met Wear OS heb je toegang tot de Play Store, waardoor je smartwatch een stuk veelzijdiger is. Zo kies je uit allerlei apps en wijzerplaten.

Die lees je af van een oled-scherm met een maximale helderheid van 600 nits, voldoende om tijdens zonnige dagen gebruik te kunnen maken van je horloge. Toch zijn er horloges met displays die helderder zijn. Spannender aan het horloge zijn de vele gezondheidsfuncties en sensoren. Leer over de kwaliteit van je slaap en hou je prestaties bij tijdens een training.

Een grote troef van dit horloge is z’n rappe chip. Deze Snapdragon heeft 2GB RAM. Daarnaast kun je met 32GB opslag prima uit de voeten. De batterij in dit klokje is goed genoeg om zo’n drie dagen rond te lopen zonder te hoeven laden. Je zou ook kunnen rondzwemmen, want de Watch 2 is waterdicht tot een diepte van 50 meter. Met een actuele laagste prijs onder de 100 euro lever je wel op bepaalde zaken in. Zo is de kast van aluminium (en niet rvs) en het meegeleverde bandje niet van de beste kwaliteit.

Ook dit horloge is niet bepaald klein. Met 46 millimeter (en een kast van 12 millimeter dik) staat ‘ie minder fraai om een smalle pols. Ook deze smartwatch raden we dus vooral heren aan. Deze webshops bieden de Watch 2 momenteel het voordeligst aan.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Samsung Galaxy Watch 7

De Samsung Galaxy Watch 7 is net als de Xiaomi hierboven al twee jaar oud. Toch is ook dit horloge in 2026 nog altijd zeer de moeite waard. Dat komt door de sterke specs in combinatie met de huidige prijs van € 148,- (40 mm). Samsung is een zeer gerespecteerde maker van slimme horloges, waardoor je niet snel een miskoop zult doen.

Je krijgt net als bij eerdere generaties weer een strak vormgegeven smartwatch dat comfortabel draagt. Afhankelijk van welke versie je kiest, krijg je een schermpje van 1,3 inch of 1,5 inch, Ga voor de iets duurdere 44 millimeter-variant of de kleinere uitvoering van 40 millimeter. Deze afmetingen maken ‘m veel meer uniseks dan de eerste twee horloges in dit overzicht.

De Watch 7 heeft een Exynos W1000-chip aan boord. Volgens Samsung is die drie keer zo snel is als de processor in de voorganger. Of dat klopt, weten we niet. Toch kunnen we melden dat de Watch 7 lekker vlot werkt. Alle apps openem snel, instellingen zijn simpel te wijzigen er je merkt nauwelijks haperingen. Bovendien is de chip energiezuiniger, gunstig voor de accuduur. Die is nu ongeveer één dag. Niet heel lang, maar gelukkig laadt de Watch 7 vlot op: in iets meer dan een uur zit ‘ie weer vol. De opslagruimte is met 32 gigabyte ruim genoeg voor al je favoriete apps.

Natuurlijk is ook deze wearable voorzien van allerlei sensoren om je gezondheid bij te houden. Die sensoren werken hand-in-hand met Galaxy AI: de kunstmatige intelligentie van Samsung. De software kan hierdoor je gezondheid analyseren en waarnemen wanneer je last hebt van slaapapneu, maar ook je menstruele cyclus monitoren. Zoals gezegd: dit is een horloge voor zowel mannen als vrouwen.

Je koopt smartwatches van Samsung bij de bekende webwinkels, ook oudere modellen als de Galaxy Watch 7. Hieronder zie je waar je momenteel de scherpste deals scoort.

4. Huawei Watch GT 5

Nog zo’n horloge dat bij de lancering in 2024 redelijk aan de prijs was (249 euro), maar inmiddels genoeg gedaald is om deze lijst te kunnen. De Watch GT 5 van Huawei kost nog wel € 136,-, maar daarvoor krijg je functies die goedkopere horloges in deze lijst zeker niet allemaal hebben.

Je schaft ‘m je aan in het blauw, bruin of zwart. Daarmee heb je de 46 millimeter-versie te pakken. De kleinere uitvoering (41 mm) is er in twee extra kleuren: wit en goud. Genoeg keuze dus. Welke ook jouw favoriet is, het design blijft bijzonder stijlvol.

Laten we eens kijken naar wat dit horloge zo de moeite waard maakt. Ten eerste zit ook deze wearable weer vol sensoren om je gezondheid te meten. Die gegevens deel je gemakkelijk met je telefoon. Dat doe je via bluetooth. Zo kun je het grote telefoonscherm alle activiteitsinformatie uitlezen die is waargenomen door de hartslagmeter, saturatiemeter en GPS.

Ten tweede is deze smartwatch niet alleen een lust voor het oog, maar ook nog eens erg degelijk gebouwd (rvs). De IP69-certificering verklapt dat ‘ie stof- en waterdicht is. Verder beschikt de Watch GT 5 over ruim honderd verschillende sportmodi en werkt het horloge naadloos samen met de populaire dienst Strava. De accuduur is met ruim ee nweek zeer behoorlijk. Laden hoeft trouwens niet per se bekabeld, ook draadloos laden is een optie. Dankzij de toevoeging van nfc kun je contactloos betalen.

De twee varianten in grootte maken deze Huawei tot een mooie toevoeging om de pols van iedere dame of heer. Kwestie van bepalen welke het mooist om jouw pols staat. Hieronder zie je bij welke webshop je moet zijn voor de laagste prijs.

5. OnePlus Watch Lite

De OnePlus Watch Lite is een zeer recent horloge. Het verscheen afgelopen december met een adviesprijs van 179 euro. Daar is momenteel nog € 139,- van over. Die prijsdaling zorgt ervoor dat we deze OnePlus we in dit koopadvies konden opnemen.

Dit is de nieuwste smartwatch van OnePlus. Hij is 45 millimeter groot, maar toch ook compact. Dat komt door het relatief lage gewicht van 35 gram. Daarnaast is het horloge slechts 8,9 millimeter dik. Dat is niet alleen prettig tijdens het sporten, maar ook in je slaap. Je kunt ‘m dus gerust in bed om je pols laten zitten om de kwaliteit van je slaap in kaart te brengen. Het amoled-scherm van de Watch Lite is fraai en haalt tot 3000 nits. Je personaliseert het display met je favoriete keuze uit maximaal 350 wijzerplaten.

Met ruim 100 workout-modussen en allerlei gezondheidsfuncties is dit voor sportliefhebbers een interessant horloge. Ook zijn er 12 professionele sportmodi voor bijvoorbeeld hardlopen, badminton, tennis en zelfs touwtjespringen. OnePlus belooft voor de Watch Lite een batterijduur van maximaal tien dagen bij dagelijks gebruik. Laad het slimme klokje tien minuten op en je kunt weer een volle dag vooruit. Dat is ideaal om zoveel mogelijk data te meten, je hoeft ‘m immers maar kort van je pols te halen.

Groot voordeel is dat deze smartwatch met twee smartphones tegelijkertijd kan worden gekoppeld. Handig als je twee toestellen in gebruik hebt. Dat mogen ook gewoon een Android en iOS zijn: het horloge ondersteunt apparaten met beide besturingssystemen, zelfs tegelijkertijd. Hieronder zie je waar je de Watch Lite van OnePlus het voordeligst in huis haalt.

6. Motorola Moto Watch

We sluiten af met een zesde merk: Motorola. Hiermee heb je hopelijk echt een uitgebreid idee van wat er zoal te koop is met een budget van maximaal 150 euro. De Moto Watch is de allernieuwste smartphone van allemaal, met een lancering in februari van dit jaar.

De huidige prijs ligt op een schappelijke € 105,99. Bijzonder aan deze Motorola Moto Watch is dat die ontwikkeld is in samenwerking met Polar, een Fins bedrijf gespecialiseerd in sporthorloges en draadloze hartslagmeters.

Je mag dus de nodige snufjes op dit gebied verwachten, van sensoren om je dagelijkse hoeveelheid stappen, calorieën en slaapfasen bij te houden tot metingen over je hartslag- en bloedzuurstof, evenals je stressniveau. Met dual-band gps kan het horloge heel nauwkeurig je locatie bepalen. Motorola belooft dat de batterij maximaal 13 dagen meegaat of één week als je het always on-display gebruikt. In allebei de gevallen is dat zeer keurig. De Moto Watch is op te laden met een magnetisch blokje dat in de doos meegeleverd wordt.

Ook fijn is dat je met de Moto Watch gemakkelijk een oproep beantwoordt als je smartphone nog in je broekzak zit: de smartwatch heeft namelijk een microfoon en luidspreker in de behuizing zitten. Ook kun je via het horloge de camera van je telefoon inschakelen, je muziek bedienen of je smartphone zoeken als je deze kwijt bent. Daarnaast pas je het scherm gemakkelijk aan naar jouw smaak in de Moto Watch-app.

Er is ook een duurdere versie met een roestvrij stalen band. Als je toch voor de instapper gaat, hoef je je helemaal geen zorgen te maken over de kwaliteit. Het display is beschermd met een laagje Gorilla Glass 3 tegen krasjes. Verder is het klokje stof- en waterdicht. Voor de allerbeste deals, kijk je bij onderstaande webshops.

Alle smartwatches vergelijken?

Toch op zoek naar een smartwach van een ander merk? Gebruik dan onze smartwatch prijsvergelijker om alle watches te vergelijken. De vergelijker geeft real-time inzicht in de actuele prijzen van alle betrouwbare shops. Filter gemakkelijk op merk, formaat of kleur en krijg inzicht in de smartwatches die bij jouw wensen passen.

